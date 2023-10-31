الاختبارات تُظهر أن بطارية فولكس فاجن ID 3 تحافظ على كفائتها بعد 100 ألف كلم

دبي - كتب محمد فتوح - نعلم جميعًا الآن أن بطاريات السيارات الكهربائية تتدهور بمرور الوقت، ومع ذلك، فقد اكتشف مؤخرًا أن تلك الموجودة في سيارة فولكس فاجن ID 3 رائعة في مقاومة فقدان سعة البطارية، تم تحديد ذلك من خلال اختبارات طويلة المدى أجراها نادي Allgemeiner Deutscher Automobil ومقره ألمانيا أو ADAC.

بطارية فولكس فاجن ID 3 تحافظ على كفائتها بعد قطع هذه المسافة

لنكون أكثر تحديدًا، تم إخضاع محرك ID 3 Pro S بقوة 204 حصانًا لمسافة 100 ألف كلم من الاختبارات الشاملة، أشارت نتائج هذه التجارب إلى أن بطاريات شركة فولكس فاجن احتفظت بنسبة 93% من سعة البطارية الأصلية، وهو أعلى بكثير من السعة التي تطالب بها العلامة التجارية للسيارة والتي تبلغ 74% بعد نفس المسافة الإجمالية المقطوعة، وهذا أكثر إثارة للإعجاب لأن شركة ADAC لم تسحب قوتها عندما وضعت السيارة الكهربائية في خطواتها.

وعلى سبيل المثال، تم تشغيل وحدة اختبار ID 3 التي استخدمتها المؤسسة باستخدام الشحن السريع كلما كان ذلك ممكنًا، كما تم تركه متصلاً لعدة أيام وتم شحنه بنسبة تصل إلى 100% بشكل متكرر، تجدر الإشارة إلى أن شركة فولكس فاجن لا توصي المستخدم بالقيام بأي من هذه الأشياء لمركباته الكهربائية، ولكن بغض النظر عن ذلك، فقد نجح ID 3.

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وتجدر الإشارة إلى أن سعة البطارية التي نتحدث عنها هي “صحة البطارية”، والتي يتم فقدانها أثناء شحنها بشكل متكرر طوال عمرها الافتراضي، تشمل الأعراض استخدام الطاقة بشكل أسرع تدريجيًا، وفقدان الشحن والتفريغ، وما إلى ذلك.

وبعيدًا عن المتانة الواضحة لبطارية شركة فولكس فاجن، أشادت المجموعة أيضًا بشركة صناعة السيارات الألمانية لكونها صريحة فيما يتعلق بسعة بطارية ID 3، في المجمل، تتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بقدرة 82 كيلووات في الساعة، ولكن 77 كيلووات في الساعة فقط قابلة للاستخدام لأنها تحتاج إلى فرق قدره 5 كيلووات في الساعة كمخزن مؤقت لضمان طول العمر، كما ذكرنا سابقًا، يعد شحن بطاريات الليثيوم أيون بشكل متكرر بنسبة 100% طريقة جيدة لتقصير عمرها الافتراضي.

وتقول شركة ADAC إنها ستجري المزيد من اختبارات البطارية على ID 3 للوصول إلى علامة 160 ألف كلم، وتعد هذه مرحلة مهمة للاختبار طويل المدى حيث تنتهي صلاحية ضمان الشركة المصنعة لبطاريات السيارة، وفي الوقت الحالي، تشجع مجموعة الاختبار الألمانية مالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية على البقاء على اطلاع بالتحديثات المباشرة للعلامة التجارية، وتشير اختباراتها أيضًا إلى أن هذه الاختبارات قدمت تحسينات ملموسة في استهلاك الطاقة في درجات الحرارة المنخفضة والكفاءة، من بين أمور أخرى.

وفي الختام، لا يتم بيع ID 3 في السوق الأمريكية، ولكنه يشترك في منصة مع شقيقه ID 4 المتوفر محليًا، لذا، إذا كنا متفائلين، فيمكن لمالكي ID 4 أن يتوقعوا نفس مرونة حزمة البطارية من رحلاتهم، ومع ذلك، سيكون من الأفضل أن تقوم مجموعة مقرها الولايات المتحدة بتطبيق نفس الاختبار طويل المدى على ID 4.

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