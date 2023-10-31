مجموعة مولينر Centenary تحصل على أربعة إصدارات خاصة جديدة من بنتلي

دبي - كتب محمد فتوح - أربعة طرازات جديدة ضمن مجموعة مولينر Centenary.. فما القصة؟ إن بنتلي في طريقها لتصبح شركة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، ولكن التحول لن يكون ممكنًا بدون الشركاء الذين ساعدوا بنتلي على الصمود أمام اختبار الزمن، إحداها هي شركة Schmohl AG، شريك بنتلي للبيع بالتجزئة في زيوريخ، وقد طرحت شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية مجموعة جديدة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها.

ما المميز في الأربعة إصدارات الخاصة الجديدة من بنتلي ضمن مجموعة مولينر Centenary

وتعتمد المجموعة التي يطلق عليها اسم مولينر 100 Anniversary Collection على أربعة طرازات من بنتلي بنتايجا S، وفلاينج سبير سبيد، وكونتيننتال GT، وكونتيننتال GTC سبيد، لإضفاء طابع شخصي على المجموعة، طورت شركة مولينر لونًا خارجيًا جديدًا باللون الأزرق المعدني، يتوافق مع مواصفات التصميم باللون الأزرق المعدني، ومصابيح الترحيب “100”، وفي الوقت نفسه، تتميز جميع الطرازات باستثناء بنتايجا بجناح خلفي، ولكن على الأقل حصل دخول سيارات الدفع الرباعي للعلامة التجارية على فرصة واحدة تحتفل بالتنوع والشمول بدلاً من ذلك في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالانتقال إلى الداخل، تم دمج جلد كونياك الرئيسي وجلد بيلوجا الثانوي من بنتلي جنبًا إلى جنب مع خياطة متباينة على شكل لحاف ماسي، تم تشطيب لوحة القيادة وألواح الأبواب بقشرة نهائية مزدوجة من الحجر النحاسي، مع مواصفات التخريش الماسي للعمل اللامع بشكل قياسي، وبطبيعة الحال، للاحتفال بهذا الإنجاز الاستثنائي، تم تضمين مساند الرأس مع الشعارات “100”.

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ولم يتم ذكر أي تعديلات على الأداء في البيان الصحفي، ما نعرفه هو أن الطرازات مدعومة إما بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر أو بمحرك W12، وستخرج الأخيرة من محفظة العلامة التجارية لصالح التحول الكهربائي، مع مغادرة المثال الأخير المصنع في أبريل من العام المقبل.

وقال رودريك بايك، المدير العام لشركة بنتلي زيورخ: “إن الذكرى المئوية هي علامة فارقة واحتفال خاص، تأسست شركة Schmohl AG في عام 1923، وهو نفس العام الذي أصبحت فيه بنتلي 3 Liter أول سيارة للعلامة التجارية تتنافس في سباق لومان 24 ساعة، مسجلة أسرع لفة في هذه العملية، و”تعكس سيارات مجموعة الذكرى السنوية المائة الجديدة الشراكة الفخرية مع بنتلي، حيث تقدم ميزات فريدة لتكريم علاقتنا الخاصة”.

وفي الختام، قال بالاز روز، المدير الإقليمي لشركة بنتلي موتورز أوروبا: “يسعدنا أن نحتفل بهذا الحدث المهم مع بنتلي Zurich التي تتواجد معنا منذ عام 1950، تُعد سويسرا سوقًا مهمًا لشركة بنتلي Motors Europe، ومع هذه المجموعة فإننا نكرم ونسلط الضوء على إنجازاتنا على مر السنين، وفي الوقت نفسه،“إن استراتيجية Beyond100 تتطلع أيضًا إلى مجموعة كهربائية بحلول عام 2024”.

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