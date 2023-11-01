نيسان سافاري رالي Z الاختبارية هي تكريم للنسخة الفائزة بالرالي في 1971

دبي - كتب محمد فتوح - تنطلق نيسان بجنون على الطرق الوعرة في معرض SEMA 2023 وكشفت عن نيسان سافاري رالي Z تريبيوت الاختبارية تكريماً لسيارة داتسون 240Z التي فازت برالي سفاري شرق إفريقيا عام 1971 في كينيا، ويتبع هذا طراز اختباري تحية نيسان جوك الغريب في عام 2021، ولكن لحسن الحظ، يظل الطراز الاختباري الجديد وفيًا لجذوره من خلال تعزيز نيسان Z الجديدة بمعايير بورش 911 داكار لجماليات وقدرات الطرق الوعرة.

مزايا مثيرة تتمتع بها نيسان سافاري رالي Z الاختبارية الخاصة

يبدو التكريم لسيارة الرالي داتسون 240Z رقم 11 هو الجزء الرئيسي، ليس فقط بسبب عناصر تصميم Z الجديدة التي تعود إلى الأصل، ولكن بسبب مظهرها المطابق وتجهيزات التصميم المصممة خصيصًا لهذا الطراز الاختباري، وتم تصميمه بواسطة Tommy Pike Customs – وهو متجر مخصص للسيارات مقره في ولاية كارولينا الجنوبية والذي جلب أيضًا مفاهيم نيسان في معرض SEMA العام الماضي – ويعتبر اللون بمثابة رد رائع على المخطط الأصلي باللونين البرتقالي والأسود.

ولجعل سيارة Z جاهزة للطرق الوعرة، قامت الشركة المصنعة بتثبيت نظام تعليق KW سافاري وأجزاء تعليق نيسمو مخصصة، مما أدى إلى رفع ارتفاع الركوب بمقدار بوصتين، وفي كل زاوية، تم تغليف جنوط نيسمو سافاري مقاس 17 بوصة بإطارات يوكوهاما Geolandar M/T G003.

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ومع الاهتمام بارتفاع الركوب، يجب حمايتها من الصخور التي قد تصطدم بها بسرعات عالية، لذلك فهي ترتدي واقيًا أماميًا مخصصًا ولوحة انزلاقية أسفل الهيكل، ومن ثم، تعد مصابيح نيسمو LED للطرق الوعرة، المتوضعة فوق غطاء المحرك الأسود، بمثابة الرد النهائي لسيارة الرالي الأصلية، وفي الداخل، تضمن مقاعد Recaro Pole Position ذات الإضافات الحمراء والأحزمة ذات الأربع نقاط الاستعداد للسباق، ويهدف قضيب التدحرج المخصص إلى الحماية في حالة الانقلاب.

ويوجد أسفل الغطاء نسخة معدلة من محرك VR30DDTT سعة 3.0 لتر مزدوج التوربو بقوة تزيد عن 400 حصان (الشكل الموجود في المخزون)، لم تكشف نيسان عن التفاصيل الكاملة، فقط أن السيارة تم ضبطها بواسطة AMS Performance، إنها شراكة مع عادم نيسمو Track cat-back، ومآخذ هواء، وغطاء محرك من ألياف الكربون، وخزان تمدد سائل التبريد، ومبادل حراري، وقابض مزدوج القرص ودولاب الموازنة، تمتلك AMS حزم ضبط قادرة على الحصول على ما يصل إلى 500 حصان من VR30DDTT، لذلك لن نتفاجأ إذا كان هذا الطراز الاختباري أكثر تأثيرًا من مهور Z نيسمو الرسمية البالغ عددها 420 حصانًا – ضعف ما كانت عليه سيارة الرالي الأصلية.

وفي الختام، سيتم عرض نيسان سافاري رالي Z تريبيوت في معرض SEMA جنبًا إلى جنب مع نسخة طبق الأصل من السيارة رقم 11 240Z المملوكة لجامع السيارات راندي جافي، كما ستتواجد في جناح نيسان شاحنة Forsberg Frontier Off-Road Race Truck التي فازت بفئتها في NORRA 500 ومشروع Rugged Rouge وSentra.

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