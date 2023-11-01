10 عوامل ستتغير بها السيارات الكهربائية وتسود العالم

دبي - كتب محمد فتوح - الزمن يتغير، في حين أن معظم عشاق السيارات قد لا يزالون يجدون صعوبة في التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي مقابل السيارات الكهربائية ، فمن الأنسب قبول حقيقة أن معظم المركبات، إن لم يكن جميعها، أصبحت كهربائية بشكل ما؛ سواء كان الأمر يتعلق بالكهرباء الخالصة، أو فقط باستخدام المحركات الهجينة. ومع تغير الزمن، فإننا كأشخاص، نصبح أكثر ميلًا إلى إنشاء تقنيات أفضل وأحدث قادرة على تجاوز المعايير السابقة التي وضعناها في الصناعة. فيما يلي 10 أشياء يمكنك توقعها من صناعة السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة القادمة

1 – نظرة مستقبلية على الكهربائية

يقوم العديد من مصنعي السيارات بتغيير قواعد اللعبة بشكل مستمر، بدءًا من عمليات تجميل بسيطة بين الحين والآخر، وحتى تجديد لغة التصميم التي يطبقونها في تشكيلاتهم بشكل كامل. أدى هذا التغيير في لغة التصميم إلى حصول السيارات على خطوط جسم أكثر سلاسة في الألواح مع واجهات أمامية وخلفية أبسط.

ومع ذلك، في القرن الحادي والعشرين، يكاد يكون من النادر أن نرى مثل هذا الاتجاه كما هو الحال الآن، حسنًا، هذا الاتجاه، هو خطوط جسم أكثر وضوحًا وأكثر أناقة

وزاوية وعدوانية تجسّد هذه المشاعر المذهلة والجريئة عندما تنظر إلى سيارة؛ حتى ما كان في السابق سيارة مملة مثل بريوس ، أصبح الآن مشهدًا يمكن رؤيته مع التحديثات التي أجرتها تويوتا عليها. مثال آخر على سبب توقعنا لتغير شكل ومظهر السيارات EV هو شركة هيونداي. تتخذ شركة Hyundai نهجًا مختلفًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بمظهرها العصري والمستقبلي؛ لقد اختاروا بدلاً من ذلك الذهاب إلى نوع من الشعور القديم مع خطوط جسم أكثر سلاسة تمتد على طول الطريق حتى تصميم المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية.

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2 – نطاق أفضل وكفاءة أكبر للكهربائية

تعمل شركات السيارات EV على تطوير تقنيات أكثر تقدمًا تسعى إلى تحسين الكفاءة الإجمالية لبطارياتها. بالنسبة للسيارات الكهربائية، قد يعاني معظم من يشترون هذه السيارات من القلق بشأن المدى؛ قد تتساءل ما هو قلق النطاق؟ القلق من المدى هو الخوف من نفاد طاقة بطارية سيارتك قبل أن تصل إلى وجهة معينة، وأن تتعثر في مكان مجهول بدون محطة شحن. بصراحة، من المعقول جدًا الخوف من هذا، لكن لا ينبغي أن يكون مهمًا .

التطور المتسارع في تكنولوجيا بطاريات الكهربائية

تعمل شركات تصنيع السيارات في صناعة السيارات بجد على تطوير بطاريات عالية السعة، ولا سيما في تطوير بطاريات الليثيوم أيون والبطاريات الصلبة. بطاريات الليثيوم أيون هي التي تعمل تقليديًا على تشغيل السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، ولكن بطاريات الحالة الصلبة هي نوع جديد من البطاريات في المراحل الأولى من الإنتاج والتي يمكن أن تقدم سعات أعلى للبطارية وقدرات شحن أسرع. ومع ذلك،

فإن شركة لوسيد، التي تستخدم بطارية ليثيوم أيون، قادرة على تحقيق كفاءة مذهلة في المدى تقدر بـ 516 ميلاً (516 ميلاً) ؛ مثال رائع على المكان الذي تتجه إليه الصناعة.

3 – مساحات تحميل أكبر بالكهربائية

تعد مساحة الأمتعة جانبًا مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر باختيار مركبة عملية، فهي تخبرك بشكل أساسي بحجم الأمتعة التي يمكنك حملها. على الرغم من أنها ربما ليست أول ما تفكر فيه عند النظر إلى المركبات المراد شراؤها، إلا أنها شيء وهذا يساعد بالتأكيد على بيع السيارة لأولئك الذين يبحثون عن شيء مناسب للمهمات العائلية. كما أنه ليس من المستبعد أن نتوقع أن معظم السيارات EV ستشهد شكلاً من أشكال التحسينات في المقصورة و/أو مساحة الشحن في المستقبل.

تتمتع السيارات EV بخاصية متأصلة تتمثل في عدم الاضطرار إلى وضعها في محرك ضخم تمامًا، حيث من الواضح أنها تعمل بالبطاريات. وهذا يعني أنه نظرًا لعدم وجود م حرك، فإن معظم المكونات موجودة أسفل السيارة، مما يسمح باستخدام الجزء الأمام (الصندوق الخلفي) والجزء الخلفي كأماكن للأمتعة. حاليًا، السيارة الكهربائية التي تتمتع بأفضل مساحة للأمتعة هي Rivian R1S بمساحة 104.7 قدم مكعب؛ إنها تقود عمليًا كسيارة دفع رباعي ذات ثلاثة صفوف، كما توفر كفاءة السيارة EV.

4 – بطاريات أقوى للسيارات الكهربائية

ولا تختلف البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية في الصناعة عن البطاريات التقليدية. إنهم ما زالوا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام اللازمين ، خاصة إذا أردنا لهم أن يستمروا. ماذا يعني هذا؟ وهذا يعني أنها لا تزال عرضة للتدهور بمرور الوقت، بسبب العوامل الجوية وعادات الشحن وبالطبع عادات القيادة الخاصة بك أيضًا.

قد تتضمن عادات الشحن دفع تيار عالي جدًا إلى البطارية على أمل الشحن السريع ، أو التعود على استنزاف البطارية بالكامل، أو حتى ترك السيارة مستنزفة بالكامل أو مشحونة بالكامل لفترة طويلة من الزمن. كما أنها ليست فكرة جيدة أن تعرض سيارتك الكهربائية لفترات طويلة من الحرارة الشديدة أو الطقس البارد، حيث قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تلف البطارية. ونأمل أن يتم في المستقبل تقديم المزيد من التقنيات التي تعمل على تحسين عمر البطارية، مما يجعلها تدوم على المدى الطويل.

5 – تحسن مضطرد بتكنولوجيا السلامة بالكهربائية

ليس فقط المحركات والبطاريات والجماليات هي التي من المتوقع أن تتغير بمرور الوقت، ولكن أيضًا التكنولوجيا التي تحافظ على سلامتنا، كسائقين وركاب. من المعتاد إلى حد كبير أن نتوقع أن تأتي جميع المركبات مزودة بجميع ميزات السلامة الضرورية مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار ونظام تثبيت السرعة وأشكال أخرى من أنظمة مساعدة السائق.

تنص NHTSA على أن 38824 شخصًا قتلوا في حوادث السيارات في عام 2020 ، وهو ما يعني فقدان آلاف الأرواح عندما كان من الممكن إنقاذهم؛ من المرجح أن العديد من الحوادث يمكن منعها ليس فقط من قبل السائق، ولكن أيضًا من خلال تكنولوجيا السلامة. وتتوقع أيضًا أنه بحلول عام 2025 وما بعده، سيكون لدى المزيد من المركبات أنظمة مؤتمتة بالكامل لا تتطلب أي تدخل من السائق. سيكون إنجازًا هائلاً للحد من أي شكل من أشكال الحوادث المرتبطة بالسيارات بمساعدة تقنيات مساعدة السائق المتقدمة.

6 – تأثير بيئي أقل للكهربائية

الهدف من السيارات الكهربائية بسيط. لتقليل انبعاثات الغازات من أجل إنقاذ الأرض. الأمر ليس بهذه البساطة كما تعتقد، حيث أن التحول من تصنيع الغاز إلى تصنيع الكهرباء في الصناعة يؤثر أيضًا على البيئة. عليك أن تأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية، وحجم العمل الذي يجب القيام به لاستخراج مواد البطارية، وإنشاء محطات الشحن.

وبمرور الوقت، لا يسعنا إلا أن نأمل ونتوقع أن يصبح التحول نحو السيارات الكهربائية أكثر سلاسة، لضمان أننا أكثر من قادرين على الحفاظ على هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، بشكل عام، السيارات الكهربائية قادرة على تقليل بصمتنا الكربونية ، ولا يمكننا إلا أن نتوقع أنه بينما تتحسن التقنيات وتتطور، يمكننا الاستفادة من كل ما هو متاح إلى حد أكبر بكثير.

7 – أداء أسرع وأفضل

من يريد سيارة بطيئة؟ بالطبع، لا أحد. قدر الإمكان، تريد سيارة قادرة على نقلك من النقطة أ إلى النقطة ب في وقت قياسي (مع اتباع حدود السرعة بالطبع). لا يعني ذلك أنك يجب أن تبحث عن سيارة خارقة أو سيارة خارقة، لكنك بالتأكيد تريد سيارة تجعل قلبك يتسارع إلى حد ما. ومع وجود عدد كبير من المركبات على الطريق في الوقت الحاضر، هناك نقطة بيع أخرى في الكتيب وهي إنتاج الطاقة وأوقات التسارع.

من الأمثلة الجيدة على السيارات الشاملة الرائعة في قطاع السيارات EV سيارة فورد موستانج Mach-E ، التي لا توفر فقط الراحة والعملية التي تتميز بها سيارات الدفع الرباعي، ولكنها تتميز أيضًا بالكفاءة إلى حد كبير كمركبة كهربائية ذات قوة وأداء جديرين بالثناء . ونحن لا نتوقع أقل من ذلك من المنافسين الآخرين أن يحذوا حذونا، في الضغط من أجل تحسين الأداء العام في سياراتهم.

8 – سيارات أكثر لطفا ومللا أحيانا

يعرف عشاق السيارات ذلك، فالسيارات EV مملة ولطيفة للغاية. ليس من المثير تمامًا سماع طنين المحرك الكهربائي عند مقارنته بأمثال المحركات الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز أو محركات V-8 أو V-10، والتي تصرخ وتصرخ بسرعات كبيرة. السيارات EV ، على الرغم من أنها قد تسير بسرعة مذهلة، إلا أنها هادئة وصامتة، وبالتالي يمكن أن يكون هذا مشكلة كبيرة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الإثارة والروح في تجربة القيادة الخاصة بهم.

يجب أن نتوقع أن تبدأ السيارات EV في تطوير شكل من أشكال التكنولوجيا لإدخال الأصوات الاصطناعية، ومن الأمثلة على ذلك سيارة دودج تشارجر دايتونا EV التي تستخدم عادمًا ذو حجرة مخصصة لتذكير المتحمسين بالشواحن الفائقة الصارخة في هيلكات. وهذا بدوره من شأنه أن يغري المزيد من الناس بالتخلي عن محركات ICE التقليدية ومحاولة الدخول إلى عالم السيارات EV

9 – تكاليف صيانة أقل

ليس من المستغرب أنه بسبب احتواء السيارات EV على عدد أقل من الأجزاء المتحركة، فإن تكاليف صيانتها أقل. لا يوجد زيت يجب تغييره، ولا يوجد محرك ومكونات يجب صيانتها، وعدد أقل من الأجزاء عرضة للتآكل. بشرح ذلك بإيجاز، المحركات EV أبسط بكثير من محركات الاحتراق الداخلي.

أقصى ما قد تضطر إلى إنفاقه على سيارة EV هو إذا حدث أي شيء للبطارية. البطارية هي عمر السيارة وروحها، وأي ضرر أو تدهور يحدث لها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أدائها وعمرها وحتى سلامة المستخدمين. يمكن أن يؤدي امتلاك سيارة EV إلى تحقيق وفورات طويلة الأجل ، خاصة بالنظر إلى حجم ضمانات البطارية التي تقدمها معظم الشركات المصنعة.

10 – سيارات في متناول الجميع

بالطبع، عندما تقارن أسعار السيارات EV بالمركبات التي تعمل بالغاز، فمن الواضح أن أحدهما أكثر تكلفة من الآخر. ومن الأمثلة على ذلك صناعة السيارات EV الصينية، التي تقدم خيارات متعددة وأرخص للسيارات الكهربائية في السوق.شيء آخر يجب ملاحظته هو أن السيارات EV تحصل على بعض الإعفاءات الضريبية، على سبيل المثال قانون خفض التضخم الذي قدمته إدارة بايدن في عام 2022 .

وهذا يمنح مشتري السيارات الكهربائية خصمًا على سعر السيارة الكهربائية التي يرغبون في شرائها، سواء كانت للاستخدام التجاري أو الشخصي. ويشمل أيضًا الإعفاءات الضريبية الفيدرالية على تكاليف شحن المعدات. يهدف هذا القانون إلى جعل المركبات ا EV في متناول الجميع، ويمكننا أن نتوقع أنه بمرور الوقت، سنرى المزيد والمزيد من الأشخاص يتحولون إلى استخدام السيارة EV.

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