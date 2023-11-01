الكشف عن هيونداي أفانتي N1 المخصصة للسباقات المستندة على إلنترا N

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت هيونداي عن أحدث سيارة أفانتي N1 Cup Car، والتي سيتم إشراكها في مهرجان هيونداي N 2024، وهو أكبر حدث سباق من طراز واحد في كوريا الجنوبية.

مزايا عديدة تنطلق بها هيونداي أفانتي N1 المخصصة للسباقات

دٌشنت السيارة في الجولة الأخيرة من سلسلة السباق ذات الطراز الواحد، التي أقيمت في حلبة كوريا الدولية في يونغام، واستنادًا إلى سيارة أفانتي N الجديدة (المعروفة باسم إلنترا N في سوقنا المحلي)، يشهد الإصدار الأخير العديد من التحسينات التي سيرحب بها السائقون.

ويتضمن ذلك سرعات انعطاف محسنة ومتانة فائقة للإطارات، تقول هيونداي إنها قامت بتزويد سيارة أفانتي N1 بإطارات أعرض، إلى جانب مصدات أوسع ومصدات جديدة، مما أدى إلى تحسين الأداء الديناميكي الهوائي، لسوء الحظ، لم تصدر هيونداي أرقام أداء لسيارة N1 Cup Car، لكننا نفترض أنها أكثر قوة من سيارة الطريق التي تبلغ قوتها 276 حصانًا.

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ومن المثير للاهتمام أن هيونداي اختارت عرض سيارة إلنترا N1 في الصين قبل أسبوع من الكشف الرسمي عنها، وستستمر السيارة السياحية في المنافسة ليس فقط في كوريا ولكن أيضًا في الصين والولايات المتحدة، بدءًا من عام 2024.

ووفقًا لشركة هيونداي، تريد الشركة الترويج لنفسها في مناطق مختلفة والسماح للجماهير بالاستمتاع برياضة السيارات في مناطق مختلفة، وقال تيل وارتنبرغ، المدير الإداري لقسم N ورياضة السيارات: “هذا العام، شارك رياضيون من مختلف المناطق، بما في ذلك الرياضيون الأوروبيون والكوريون والأمريكيون، في سباق التحمل نور 24 ساعة، وحققنا نتائج جيدة”.

ونتوقع أن يعكس موسم 2024 جدول سباقات 2023، على الأقل فيما يتعلق بالأحداث، أقيم مهرجان هيونداي N لعام 2023 على ستة سباقات تقليدية وثلاث تجارب زمنية، هناك فئات مختلفة، بما في ذلك فئة أفانتي N Cup ‘N1 Class’ وفيلوستر N Cup ‘N2 Class’ وأفانتي N Line ‘N3 Class’.

ونحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن أفانتي N1 ذات الطراز الواحد، كما أننا متشوقون لمعرفة المزيد عن الأحداث التي تجري في الولايات المتحدة، ونأمل أن يتم الكشف عن بيانات فنية إضافية حول سيارة السباق أفانتي لاحقًا، ليس هناك من ينكر أنها تبدو رائعة، مع طلاء N Performance Blue المفعم بالرسومات الحمراء والعجلات المعدنية الرياضية باللون الأبيض.

وقدمت هيونداي سيارة إلنترا المحسنة في أغسطس، بعد أشهر من حصول السوق الكوري الجنوبي على سيارة أفانتي المحدثة، وفي الولايات المتحدة، تحصل نسخة N عالية الأداء على عجلات مقاس 19 بوصة مع إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S، مما يوفر قبضة أفضل.

وفي الختام، بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة صناعة السيارات الكورية أيضًا بتزويد صندوق تروس التوجيه، وحوامل المحرك الجديدة، وتعديلات البرامج التي تعمل على تحسين التحكم في الجسم، تعتبر إلنترا N سيارة سيدان رياضية ممتازة، لذا يجب أن تكون منصة ممتازة لمتسابق أفانتي N1.

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