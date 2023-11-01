هيونداي كونا Jayde الاختبارية تنطلق وتبدو جاهزة للمغامرات

دبي - كتب محمد فتوح - لقد دُشن معرض SEMA 2023 أخيرًا، ومن المقرر أن تطلق هيونداي لأول مرة “مركبة مغامرات حضرية” تعتمد على كونا تسمى هيونداي كونا Jayde الاختبارية، تم تصميم السيارة بالتعاون مع مورد قطع الغيار والإكسسوارات الأصلية للعلامة التجارية Mobis، وهي جاهزة للانطلاق في شوارع المدينة مع مجموعة كبيرة من الأناقة، وصندوق سقف Thule، ودراجة كهربائية عتيقة لمساعدتك على تجاوز حركة المرور في ساعة الذروة بأناقة.

مزايا عديدة تنطلق بها هيونداي كونا Jayde الاختبارية

تمت إعادة تصميم كونا لعام 2024 بميزات جديدة تجعل السيارة الرائعة بالفعل أفضل، المحركات هي نفسها كما كانت من قبل، ولكننا حصلنا على سيارة كونا EV المحدثة بالكامل والتي تتميز الآن بقوة 200 حصان ومدى 419 كلم، تريد الشركة أن تظهر مدى جودة المنصة لأي نمط حياة، وما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من خلال طراز اختباري رائع رائع لـ SEMA؟

وأول الأشياء أولاً، قامت السيارة بإضفاء ظل جميل على لون بيض روبن الأزرق الذي نأمل أن نراه كخيار طلاء في المستقبل لأن الألوان الممتعة الزاهية على السيارات لا تحظى بالحب الذي تستحقه، نحن سعداء بأن الشركة قررت المضي قدمًا بطراز اختباري يركز على الشارع ونتمنى فقط أن تأخذها خطوة إلى الأمام مثلما تفعل تويوتا مع تاكوما X-Runner الاختبارية.

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وحصلت السيارة على تحسينات هوائية بفضل تصميم Air Design الذي يتضمن شفة أمامية قوية وألواح متأرجحة وجناح خلفي جديد، إنها تقع في مكان منخفض بفضل بعض نوابض Eibach التي تخفض بمقدار بوصتين، مما من شأنه أن يساعد في جعل القيادة في جميع أنحاء المدينة تبدو أكثر رياضية، ومما يساعد في ذلك أيضًا عجلات HRE 520M ذات القطعة الواحدة ذات اللون الأسود المصقول والمغلفة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 S العدوانية، مما يضمن لك الحصول على أقصى قدر من السيطرة عندما تشق طريقك عبر حركة المرور.

ويساعد صندوق الشحن Thule Pulse Alpine على توسيع مساحة التخزين ولكن الجزء الأكثر روعة في الأمر برمته هو الدراجة الكهربائية، لم يتم تقديم أي تفاصيل عنها بخلاف حقيقة أنها ترتدي إطارات Michelin Power Gravel، لكنها تبدو رائعة على حامل الدراجات Thule Epos، بالطبع، إنها مطابقة للألوان، وهي تذكرنا بسيارة هوندا Motocompo التي تم الكشف عنها مؤخرًا على الرغم من أن هذه السيارة ربما لن تجذب الكثير من النجوم.

وفي الختام، في الداخل، تم استبدال المقاعد الأمامية بمقاعد Recaro Sportster CS المخصصة بنمط منقوش فريد يتوافق مع نظام الألوان، قامت هيونداي أيضًا بملء النموذج بأطنان من ملحقات هيونداي الأصلية مثل عتبات الأبواب الفريدة وصينية الشحن القابلة للعكس وسجادات الأرضية، كما أنها أضافت شاحنًا محمولًا Scosche PowerUp 32k ومحول inVert 200 DC-to-AC لضمان شحن أجهزتك دائمًا بالكامل أثناء قيامك بجميع أنواع المغامرات الحضرية، وسيتم عرض الطراز الاختباري في Thule Booth في القاعة الغربية اعتبارًا من اليوم 31 أكتوبر.

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