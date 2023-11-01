3 مستويات لشحن بطارية السيارة الكهربائية وأسباب أخرى للتلف

دبي - كتب محمد فتوح - إن الانتشار الواسع لتكنولوجيا البطاريات في حياتنا اليومية جعل الناس أكثر وعياً بـ “البطارية” باعتبارها أعجوبة تكنولوجية تتطلب الرعاية والصيانة. لذلك ليس من المستغرب أن تشق هذه المناقشات طريقها إلى السيارات الكهربائية وشواحن المركبات الكهربائية. تمثل أي مركبة استثمارًا كبيرًا، والناس على حق في معرفة كيفية مساعدة البطارية – التي تكمن في جوهر وظيفة السيارات الكهربائية الخاصة بهم – على الاستمرار لأطول فترة ممكنة. وتتركز هذه المخاوف في جزء كبير منها حول كيفية تأثير سرعة الشحن على البطاريات.

هنا، نأمل في تثقيف كل من السائقين وأصحاب شواحن السيارات الكهربائية المحتملين حول كيفية تأثير سرعات الشحن المختلفة على البطاريات. ومع ذلك ، للقيام بذلك ، نحتاج إلى فهم سرعات الشحن والبطاريات نفسها. دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير الشحن البطيء والشحن السريع على بطارية سيارتك.

سرعات شحن بطارية السيارة الكهربائية

بشكل عام، يأتي شحن المركبات الكهربائية بثلاث سرعات مختلفة : المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 – وتسمى أيضًا أجهزة الشحن السريعة ذات التيار المباشر (DCFC). على الرغم من وصول أجهزة الشحن من المستوى 4 إلى الأسواق، إلا أنها لم يتم اختبارها على نطاق واسع بعد.

– أجهزة الشحن من المستوى الأول هي شيء تعرفه جيدًا. في الواقع، هم في الغالب مجرد منافذ سكنية عادية. إنها غير مكلفة ولكنها بطيئة، وغالبًا ما تستغرق من 40 إلى 50 ساعة لملء البطارية الكهربائية بالكامل.

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– شواحن المستوى 2 هي معدات مخصصة لشحن المركبات الكهربائية وهي الشكل الأكثر شيوعًا لشاحن المركبات الكهربائية. يمكنهم ملء بطارية كهربائية بالكامل خلال 4 إلى 10 ساعات تقريبًا. بغض النظر، يمكننا اعتبار أجهزة الشحن من المستوى الأول والمستوى الثاني بمثابة أجهزة شحن “بطيئة”.

– تعد أجهزة الشحن من المستوى 3 (DCFC) هي الخيار المتطور. إنها أكثر شيوعًا على الطرق المزدحمة حيث يحتاج الأشخاص إلى الدخول والخروج بسرعة، ويمكن الحصول على بطارية من صفر إلى 80% في أقل من 20 دقيقة.

كيف تعمل أجهزة شحن بطارية السيارة الكهربائية

عندما يتعلق الأمر بالكهرباء، ترتبط سرعة الشحن مباشرة بحجم الشحن، والذي يرتبط مباشرة بالحرارة. فكر في الأمر كملء كوب من القهوة الساخنة. إذا قمت بتقطيره قطرة بعد قطرة، فسوف تمتلئ بشكل أبطأ، ولكن سيكون للحرارة الوقت الكافي لتتبدد في الهواء والمواد المحيطة. عندما يتعلق الأمر بسرعة الشحن، فإن المشكلة الأساسية هي درجة الحرارة.

إذا لم تكن BATTERY تحتوي على أنظمة تبريد مناسبة، فسوف تتضرر عندما تتجاوز درجة الحرارة مستوى معينًا: حوالي 104 درجة فهرنهايت . يمكن أن تؤثر الظروف الباردة والساخنة على شحن الBATTERY والأداء العام. درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد أو الطقس الحار تجعل بعض تقنيات تكييف BATTERY ضرورية. يوجد كلا من أنظمة التبريد النشطة والسلبية، حيث يكون النظام النشط أكثر فعالية ولكنه أكثر تكلفة من حيث التنسيق.

من المهم ملاحظة أن شحنBATTERY واستنزافها سيؤدي دائمًا إلى تدهورها ، بنفس الطريقة التي تتدهور بها المحركات وأجهزة الكمبيوتر وأي شيء آخر بمرور الوقت. لا شيء يمكن أن يدوم إلى الأبد، وبينما تبدو BATTERY مملوءة بطريقة سحرية بالطاقة غير المرئية، فإن قوانين الفيزياء لا تزال سارية. لحسن الحظ، يمكن الحفاظ على BATTERY المتدهورة عن طريق إصلاح الخلايا التالفة، وهذا يمكن أن يطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية لسنوات وسنوات.

عوامل خارجية تتلف بطارية السيارة الكهربائية

لذلك أثبتنا أن مصدر القلق الرئيسي هو الحرارة. إذا كان الشاحن السريع سيتسبب في تلف BATTERY سيارتك بشكل يتجاوز التدهور المعتاد الذي يأتي مع الاستخدام، فمن المحتمل أن يكون ذلك مرتبطًا بالحرارة.

على هذا النحو، هناك عاملان خارجيان رئيسيان يجب أخذهما في الاعتبار: درجة الحرارة المحيطة وأنظمة التبريد الفردية في سيارتك الكهربائية. بالتوازي مع المركبات التي تعمل بالبنزين، ربما لاحظت أنه من المرجح أن ترى مركبات معطلة على جانب الطريق في الطقس الحار، ومن المرجح أن تكون تلك المركبات ثقيلة وقديمة.

وينطبق الشيء نفسه على BATTERY ولكن فيما يتعلق بالعمر الافتراضي. على هذا النحو، ينبغي أخذ درجة الحرارة الخارجية وأنظمة تبريد BATTERY سيارتك في الاعتبار عند تحديد نوع الشاحن الذي ستستخدمه.

تأثيرات حرارة الشحن على البطارية

فيما يتعلق بالشواحن من المستوى 1 و2، هناك خطر ضئيل أو معدوم على BATTERY بسبب سرعة الشحن. ما لم تكن تعيش في صحراء أريزونا، فمن المرجح أن يحافظ كلاهما على بطاريتك جيدًا ضمن درجات حرارة الشحن المحددة. قد تقوم شواحن المستوى 3 بضخ الكهرباء بسرعة أكبر، لكنها لا تزال مصممة لإبقاء سيارتك ضمن درجة حرارة التشغيل (والتي تعتمد على العوامل البيئية مثل الطقس أيضًا). والخبر السار هو أننا لم نر حتى الآن دليلاً علميًا على أن تدهور BATTERY الناتج عن حرارة الشحن يؤدي إلى تعطل مبكر للBATTERY

شواحن مفضلة للبطارية

ما لم تكن تعيش في منطقة شديدة الحرارة، فمن غير المرجح أن تكون المخاوف بشأن تلف BATTERY هي العامل الحاسم في اختيار الشاحن الذي ستحصل عليه. على الأرجح، ستلعب عوامل مثل تكاليف التثبيت واحتياجات العمل دورًا في اختيارك.

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