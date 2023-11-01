رولزرويس تكشف عن أسباب نظام التسمية الشبحي الخاص بها

دبي - كتب محمد فتوح - منذ تأسيسها في عام 1906، قامت رولزرويس بتسمية سياراتها بأسماء كيانات خيالية والذي يُطلق عليه اسم “نظام التسمية الشبحي”، مثل جوست وفانتوم ورايث وسبيكتر، وتماشيًا مع روح الهالوين، تبحث شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية في تاريخ تسمياتها الفريدة، والتي تنقل إحساسًا بالجاذبية والغموض المتطور.

تفاصيل وأسباب نظام التسمية الشبحي في شركة رولزرويس

بدلاً من اعتماد نظام أبجدي رقمي، بدأت شركة في تسمية سياراتها بأسماء كائنات وأرواح أسطورية في أوائل القرن العشرين، بدأ ذلك مع جراي جوست، ثم تبنته لاحقاً سيّارة سيلفر جوست، وهي واحدة من أكثر موديلات رولزرويس شهرةً على الإطلاق، قبل ذلك، كانت السيارة تُعرف بقوة 40/50 حصانًا، وهو أمر لا يُنسى أو ساحر مثل سيلفر جوست.

وكان هذا هو السبب وراء اعتماد هذا الاسم الفخم إلى حد ما، لقد نقلت إحساسًا بالغموض والقوة والرفاهية المتجسدة، تمامًا مثل السيارة، وكما سيخبرك أي خبير في رولزرويس، سرعان ما أصبحت سيارة سيلفر جوست أسطورة في عالم السيارات، لم تكن فاخرة وقوية فحسب (في ذلك الوقت)، ولكنها كانت أيضًا أكثر متانة وموثوقية من أي شيء تقريبًا على العجلات الأربع.

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وليس من المستغرب أن اسم جوست لا يزال يشكل جزءًا من تشكيلة رولزرويس الحديثة، تم طرح الجيل الأول من سيارة جوست في عام 2009، في ظل عصر جودوود، وأعاد تقديم الشارة الأيقونية، ولا تزال حتى يومنا هذا تثير إحساسًا بالغموض والسحر والأناقة الأثيرية، من المناسب أن تتحرك سيارة رولزرويس الحديثة مثل الشبح، مع محرك هادئ للغاية، وجودة قيادة تشبه السحابة، وحضور لا يمكن إنكاره.

ومع توجه شركة صناعة السيارات إلى عصر السيارات الكهربائية، نتوقع أن يتم إبراز هذه الصفات بشكل أكبر، لقد أعطتنا تجربتنا الأولى في سيارة سبيكتر الجديدة الكهربائية بالكامل لمحة سريعة عن المستقبل، وقال مارتن فريتشز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز في أمريكا الشمالية: “إن سيارات رولز-رويس التي تحمل أسماء الأرواح أو الكيانات الأثيرية تثير شعوراً بالغموض”، “هذا التقليد له جذور تاريخية عميقة، ويحمل تقليدًا يمتد لأكثر من قرن.

وأضاف: “باعتبارها الاسم الأكثر احترامًا في مجال الفخامة، لطالما وقفت رولز-رويس خارج ساحة السيارات وفوقها، وتميز الأسماء المميزة مثل جوست وسبيكتر علامتنا التجارية عن جميع العلامات التجارية الأخرى، يمكن التعرف على عمولات رولز-رويس على الفور ليس فقط من خلال تصميمها ولكن أيضًا وأضاف بأسمائهم”.

وفي الختام، إذا نظرنا إلى الوراء عبر التاريخ، يمكننا أن نرى أن هذا التقليد قد تم الحفاظ عليه على مر العقود، تشمل الأسماء سيئة السمعة سيلفر شادو وسيلفر Seraph وسيلفر كلاود، على سبيل المثال لا الحصر، ورولزرويس ليست العلامة التجارية الوحيدة التي تستخدم أسماء غريبة (دودج ديمون، لامبورجيني ديابلو، وما إلى ذلك)، لكنها تمكنت من إضفاء طابع أنيق على الموضوع، ولا يمكننا الانتظار لنرى كيف ستتطور العلامة التجارية هذا فلسفة النماذج المستقبلية.

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