دبي - كتب محمد فتوح - تعتزم شركتا “ستيلانتيس N.V” و”ليب موتور” أن ستيلانتيس سوف تستثمر حوالي 1.5 مليار يورو للاستحواذ على 20% من شركة “ليب موتور”، مما يجعلها من أكبر المساهمين في الشركة ، وبموجب الصفقة سيتم تأسيس مشروع “ليب موتور العالمية” بقيادة ستيلانتس بنسبة 51/49 ، و يتمتع بحقوق حصرية لتصدير وبيع وتصنيع منتجات “ليب موتور” خارج الصين ، وتعتبر هذه الشراكة الأولى على المستوى العالمي في قطاع السيارات الكهربائية بين شركة تصنيع سيارات رائدة وشركة صينية متخصصة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة .

ستيلانتيس ستستثمر في ليب موتور بحوالي 1.5 مليار يورو لتعزيز السيارات الكهربائية

الشراكة تهدف لتعزيز مبيعات “ليب موتور” في الصين ، أكبر سوق على المستوى العالمي، بالاعتماد على مكانة شركة ستيلانتيس بشكل كبير في العديد من المناطق بدءاً من أوروبا. وتهدف ستيلانتس إلى الاعتماد على نظام “ليب موتور” المبتكر للسيارات الكهربائية في الصين والذي يتمتع بالكفاءة من حيث التكلفة للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية “Dare Forward 2030” بالإضافة إلى مواصلة استكشاف مجالات التعاون التي تعود بالنفع على الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك تسليم شحناته في النصف الثاني من عام 2024 .

وتعتبر الشركتان أن منتجات “ليب موتور” من السيارات الكهربائية تتكامل مع تقنيات ستيلانتس ومجموعة العلامات التجارية الكبيرة التابعة لها، مما يوفر المزيد من حلول التنقل بأسعار معقولة للعملاء في جميع أنحاء العالم ، وستحظى ستيلانتس بمقعدين في مجلس إدارة “ليب موتور” وسيتم تعيين الرئيس التنفيذي لمشروع “ليب موتور العالمية” المشترك .

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الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس ، كارلوس تافاريس، عبر عن الشراكة قائلاً : “أصبح من الواضح أن الجيل الجديد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات السوق مثل “ليب موتور”، ستهيمن على القطاعات الرئيسية في الصين في ظل عمليات الدمج بين شركات السيارات الكهربائية الناشئة في الصين”. وأضاف: “حان الوقت لتعزيز دورنا القيادي في دعم خطط التوسع العالمية لشركة “ليب موتور” الرائدة والأكثر تطوراً في السيارات الكهربائية والتي تتبع خططاً مبتكرة تركز على التكنولوجيا في ريادة الأعمال.

ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي، يمكننا تعزيز نماذج أعمالنا والاعتماد على القدرة التنافسية لشركة “ليب موتور” في الصين وخارجها. وأتوجه بالشكر إلى السيد زو جيانجمينج وموظفي الشركتين الكبيرتين على جهودهم وتعاونهم من أجل فتح آفاق جديدة للطرفين” .

أما المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ليب موتور” زهو جيانغ مينغ زو جيانجمينج ، علق قائلاً : “نعتبر هذه الشراكة علامة فارقة في تاريخ شركة “ليب موتور” ويسعدني أن أشهد على هذه الاتفاقية مع السيد تافاريس وموظفي ستيلانتيس”. وأضاف: “طورنا سيارات “ليب موتور” بالاعتماد على قدراتنا التقنية بالكامل، حيث نوفر أفضل منتجات السيارات الكهربائية في فئتها بأسعار تنافسية. ونحن نؤمن بدور الشراكات الفعالة المربحة للأطراف الرائدة في سوق يشهد نمواً متسارعاً. ومن خلال التعاون مع ستيلانتيس، سنواصل الابتكار وتحسين قدراتنا التقنية وتعزيز الأعمال لتوفير سيارات “ليب موتور” الكهربائية إلى السوق العالمية” .

ستيلانتيس تسعى لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية

باعتباره واحداً من أكبر القطاعات نمواً في الصين، ركزت “ليب موتور” على سوق السيارات الكهربائية المتوسطة إلى الراقية في الصين، حيث باعت 111 ألف سيارة كهربائية عام 2022مما ساهم في الارتقاء بمكانتها كشركة رائدة في تصنيع السيارات الكهربائية في الصين. ونتوقع أن تشمل منتجات “ليب موتور” السيارات من الفئات A إلى E على مدار الأعوام الثلاثة القادمة بالاعتماد على تصميم تقني واحد وثلاثة منصات يمكن تطويرها لإنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الكهربائية المجهزة بمحرك الوقود لتعزيز المسافة التي تقطعها السيارة دون شحن البطارية .

وتعتبر شركة “ليب موتور” أول شركة متخصصة في السيارات الكهربائية تعتمد تقنية الاتصال بين الشاسيه والخلية على نطاق واسع. وتسهم الهندسة الكهربائية والإلكترونية المبتكرة بالاعتماد على نظام التحكم المركزي Leap 3.0 ‘Four-Leaf Clover’ في تعزيز التكامل بين المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية الذكية. ويسهم نموذج التكامل الأساسي المميز في تعزيز كفاءة الأداء على نطاق واسع مما يمكّن “ليب موتور” من تلبية متطلبات العملاء في وقت قصير .

يُذكر أن شركة ستيلانتس تأسست في أوائل عام 2021، ولكنها تتمتع بخبرة تمتد على مدار أكثر من قرن وتمتلك 14 علامة تجارية كبيرة متخصصة في السيارات وشركتين تجاريتين للتنقل وتهدف إلى الارتقاء بالتنقل النظيف والآمن بأسعار معقولة من خلال عملياتها في أكثر من 30 دولة وعملائها في أكثر من 130 سوقاً. وفي عام 2022، شحنت ستيلانتس أكثر من 6 ملايين سيارة حققت من خلالها إيرادات صافية وصلت إلى 179.5 مليار يورو وصافي أرباح بلغ 16.8 مليار يورو. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة إيرادات صافية وصلت إلى 98.4 مليار يورو وصافي أرباح بلغ 10.9 مليار يورو وواحد من أعلى هوامش الدخل التشغيلي المعدل والذي وصل إلى 14.4% .

تستثمر ستيلانتس أكثر من 50 مليار يورو على مدار العقد القادم في السيارات الكهربائية لتحقيق أهداف استراتيجية “Dare Forward 2030″ المتمثلة في الوصول إلى مبيعات بنسبة 100% للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في أوروبا و50% من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والشاحنات الكهربائية الخفيفة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 . ولتحقيق هذه الأهداف، تركز الشركة على تأمين حوالي 400 غيغا واط من سعة البطارية بالاعتماد على ستة مصانع لتصنيع البطاريات في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتواصل ستيلانتس جهودها لتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2038 بما في ذلك جميع أعمالها مع تعويض بنسبة مئوية من رقم واحد للانبعاثات المتبقية. وتواصل ستيلانتس التزامها بنموذج الأعمال خفيف الأصول لعلاماتها التجارية الأجنبية في الصين ، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق كالمعتاد بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

ستنظم ستيلانتيس و”ليب موتور” مكالمات جماعية بشكل منفصل للمحللين والمستثمرين ، ويمكن الاطلاع على المعلومات عن توقيت هذه الأحداث والتعليمات الخاصة بها على صفحات علاقات المستثمرين في المواقع الإلكترونية للشركتين :

موقع ليب موتور http://www.leapmotor.com

موقع ستيلانتيس http://www.stellantis.com

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