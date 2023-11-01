شركة رينج براذرز كشفت عن نسختها المحسنة من فورد موستنج كشف 1965

دبي - كتب محمد فتوح - وعدت شركة رينج براذرز بإحداث ضجة كبيرة في معرض SEMA لهذا العام، وقد حافظت على هذا الوعد من خلال تصميمين تم الكشف عنهما هذا الصباح؛ والآن تم الكشف عن الجزء الثالث، إنها مبنية على سيارة فورد موستنج المكشوفة من عام 1965، ولكن إلى جانب الأغطية المركزية على العجلات، فإن كل شيء في السيارة يعود إلى هذا القرن.

ترقيات عديدة حصلت عليها فورد موستنج 1995 من شركة رينج براذرز

سنصل إلى التفاصيل الدقيقة بعد قليل، ولكن حتى من بعيد، من الواضح أن هذا ليس “طراز موستنج” عاديًا، حيث تم توسيع الجسم – الذي يجلس فوق هيكل Fast Track من Roadster Shop – بمقدار بوصة واحدة على كلا الجانبين، مما يمنح السيارة الصغيرة مظهرًا مهيبًا قليلاً لن يعرفه إلا محبين السيارة على أنه غير أصلي، وباختصار، هذه ليست سيارة موستنج معدلة ولكنها سيارة مرممة مبنية على سيارة موستنج، إنها سيارة جديدة كليًا ترتقي بالتصميم الكلاسيكي إلى آفاق جديدة باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة، والتفكير الدقيق، وآلاف الساعات من الصبر، ونحن نحب تصميمات مثل هذه.

كما نرى أن الألواح المتأرجحة قد تم تمديدها وخفضها – لا يمكنك معرفة ذلك بناءً على الرفارف، التي لا تزال تبدو OEM، وفي المقدمة، تم ثني المصد ودمجه مع الستارة الأمامية المخصصة، والتي تتميز أيضًا بشبكة أمامية مُعاد تصميمها ومجوفة (بمقاس بوصتين)، يحصل الجزء الخلفي على معالجة مماثلة ومجموعة من أنابيب العادم ذات فتحات ملتوية للغاية، وتم استبدال جميع الأعمال اللامعة بشارات ولمسات مخصصة، تم إعادة تصميم العديد منها لتناسب النسب الأكثر فرضًا لهذا الجسم العريض.

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وتتصدر التعديلات الخارجية طلاء “Burgundy Brave” وطلاء Cerakote Titanium C-105P للأعمال المعدنية المذكورة أعلاه، في حين يوفر محرك Ford Performance-sourced Coyote سعة 5.0 لتر V8 السيارة المكشوفة الكلاسيكية بقوة 460 حصانًا، يتم توجيهها كلها إلى الخلف من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي 10R80 ذو 10 سرعات في Blue Oval.

والمساعدة في كبح جماح هذا التنفس الطبيعي هي مجموعة من ملفات أداء Penske Racing RS Edition مع تعليق خلفي مستقل وفرامل Baer ومطاط كونتيننتال، وتقترن الإطارات بجنوط EVOD Industries مقاس 18 بوصة المستوحاة من عجلات Rally الكلاسيكية في موستنج.

وفي الداخل، يتميز التصميم الداخلي المخصص الذي صممه Sean Smith Designs والذي نفذته شركة Upholstery Unlimited بالكثير من الجلود ومقاييس داكوتا الرقمية وعجلة قيادة مخصصة مستوحاة من النسخة الأصلية، توجد أيضًا مرآة رؤية خلفية رقمية، مما يعطي لمحة عن نظام المعلومات والترفيه الحديث.

وفي الختام، إذا كان كل هذا يبدو مألوفا إلى حد ما، فإنه ينبغي أن يكون كذلك، إلى جانب بعض الشارات الجديدة والمفروشات المختلفة للمقصورة، فهذه نسخة كربونية تقريبًا من Caged، وهي موستنج التي قدمها رينج براذرز في معرض العام الماضي، ويستمر معرض SEMA 2023 من اليوم حتى 3 أكتوبر في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في ولاية نيفادا.

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