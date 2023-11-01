دبي - كتب محمد فتوح - خبراء شركة جوديير الشرق الأوسط وإفريقيا قاموا مؤخراً بتدريب أعضاء مختارين من فريق الدعم الفني لشركة الراشد للإطارات ( إطارات الراشد ) ، وذلك على استخدام نظام وتطبيق جوديير لفحص الإطارات “تاير أوبتيكس” (TireOptix) .

وسيتمكن فنيو أسطول إطارات الراشد الأربعة الآن من دعم الأساطيل وشركات النقل في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحقيق أقل تكلفة تشغيل وزيادة فعالية الصيانة الدورية والكفاءة التشغيلية لهذه الشركات للحصول على أفضل العوائد الإستثمارية .

جوديير تقوم بتعزيز مهارات فريق الراشد للإطارات

نظام وتطبيق TireOptix من جوديير ، يعتبر حلاً رقمياً متقدماً لمراقبة حالة الإطارات، وهو مصمم للسماح لمشغلي الأساطيل بالحصول على بيانات إطارات مركباتهم بصورة آنية وبدقة وكفاءة عاليتين وذلك من خلال الفحص وتجميع البيانات باستخدام التطبيق والتي يتم تحويلها إلى تقارير مُخصصة تسمح لمشغلي الأساطيل والعاملين في الورش باتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور.

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كما تساعد هذه التقارير على تقييم حالة الإطارات بشكلٍ عام وبدقة أكبر، مما يدعم مشغلي الأساطيل في إطالة العمر الافتراضي للإطارات والحصول على أميال مقطوعة أكثر، كما ويساعد في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. والأهم من ذلك، يوفر النظام على مشغلي الأساطيل جمع البيانات يدوياً، مما يُسرع جهود التحول الرقمي ويوفر الوقت والجهد. ‎

جوديير تدعم رحلة التحول الرقمي لأساطيل النقل في المملكة

الرئيس التنفيذي لشركة الراشد للإطارات ، ياسر مهيار علق قائلاً : “نسعى من خلال أعمالنا إلى النجاح وتصدر شركات توزيع الإطارات على الدوام، ويتضح ذلك في علاقتنا الوثيقة مع شركة جوديير، التي تنمو أكثر فأكثر كل عام، منذ 2009 عندما أصبحنا الموزع الرسمي لها في المملكة. وبعد أن أصبح فنيو الأسطول لدينا متمكنون الآن من استخدام حلول رقمية مبتكرة مثل TireOptix، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كشريك لأبرز أساطيل النقل في المملكة العربية السعودية”. ‎

يعد العمل مع جوديير من أجل رفع المهارات الرقمية لفنيي أسطول الراشد للإطارات بمثابة علامة فارقة أخرى في مسيرة التحول الرقمي التي تتخذها الشركة، ذلك أنها تدعمها في جهودها لتصدر تجارة التجزئة الرقمية للإطارات، والأعمال التجارية والاستهلاكية لها في المملكة العربية السعودية. ‎

المدير العام لشركة جوديير الشرق الأوسط وأفريقيا ، شعبان جونجور ، قال من جهته : “باعتبارها شريك التنقل المفضل منذ 125 عام للشركات من حول العالم، فإن جوديير على استعداد دائم لدعم شركائها مثل الراشد، في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. وأنا متحمس تجاه التغييرات الإيجابية التي ستنتج عن قيام كل من إطارات جوديير والراشد بدعم التحول الرقمي للأساطيل في المملكة”. ‎

ويضيف مدير الأعمال التجارية في جوديير الشرق الأوسط وأفريقيا ، حمزة عفانة بالقول : “تتمتع حلول TireOptix المبتكرة من جوديير بسجل حافل بالنجاح والكفاءة ودعم العملاء، ويسعدني العمل مع شريكنا، إطارات الراشد، لتمكين المزيد من الأساطيل في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من هذا الحل لتحقيق أهداف أعمالهم”.

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