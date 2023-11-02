دبي - كتب محمد فتوح - فيراري موديفيكاتا 499P هي النسخة المحدودة للغاية للاستخدام غير التنافسي في حلبات السباق و تتمتع بتفاصيل حصرية ، وخلال نهائيات فيراري العالمية اليوم في حلبة موجيلو تحتفل فيراري بمناسبة عودتها التاريخية إلى صدارة فئة سباقات التحمل في موسم العام 2023 ، ويأتي إصدار موديفيكاتا 499P معدّل بشكل كبير من سيارة 499P التي حققت الفوز في النسخة المائة من سباق لو مان 24 ساعة في يونيو العام الحالي، التي تهدف إلى تحقيق مستوى جديد لقيادة أكثر تشويقاً .

فيراري تكشف تفاصيل إصدار نسختها موديفيكاتا 499P المحدودة

صممت موديفيكاتا 499P لتستهدف نخبة حصرية من العملاء، حيث تجسّد مشروعًا جديدًا لعلامة فيراري يتمثل في طراز مخصص للحلبات فقط ومطور مباشرة من سيارة سباق، بدلًا من تطويره بناء على طراز إنتاج عادي – إلا أن هذه السيارة لا تخضع للقيود التي تفرضها الأنظمة الفنية. ورغم أن سيارة موديفيكاتا 499P تقوم على 499P ، إلا أنها غير ملزمة بالامتثال للمعايير الرياضية والفنية التي تفرضها بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وبالتالي تمكّن فريق الهندسة في فيراري من تقديم عدد من التعديلات البارزة التي تعزز من متعة القيادة وتجعل أداء قيادة السيارة أكثر روعة.

وتتضمن أبرز التعديلات الفنية الهامة بين طراز “موديفيكاتا 499P ” و”499P” المحور الكهربائي والقيادة رباعية الإطارات التي يمكن تفعيلها حتى في السرعات المنخفضة، بالإضافة إلى وظيفة “Push to Pass” التي تمنح السائق خيارًا يعزز قوة السيارة بواقع 120 كيلو وات إضافية، والإطارات الخاصة التي طورتها شركة بيريلي، فضلًا عن إعادة معايرة نظام التعليق بالكامل، وأنظمة التحكم الإلكترونية وتخطيط المحرّك.

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فيراري موديفيكاتا 499P المحدودة بتفاصيل حصرية

تحتفظ سيارة موديفيكاتا 499P بالمقصورة ذاتها التي تتضمن مقعدًا واحدًا في سيارة 499P ، لتمنح المستخدمين تجربة القيادة ذاتها التي عايشها طاقم سيارات السباق الفائزة رقم 50 و 51، والتي تمكنت من تسجيل أسرع لفّة في سباق لو مان 24 ساعة.

يأتي تصميم “موديفيكاتا 499P ” المستوحى بوضوح من 499P ليجعلها السيارة الأرفع أداءً بين سيارات الإطار المغلق التي أنتجتها فيراري للاستخدام غير التنافسي في الحلبة، وسيجري عرضها ضمن برنامج Sport Prototipi Clienti الجديد اعتبارًا من العام 2024 والذي يستمر إلى جانب برنامجها الحالي F1 Clienti. وبهذا يستطيع مالكو سيارات “موديفيكاتا 499P ” المشاركة في عدد من الفعاليات على الحلبات الدولية كل عام، بحيث تهتم فيراري بالجوانب اللوجستية والمساعدة في الحلبة وبالصيانة.

محرك فيراري موديفيكاتا 499P

تجمع مجموعة قوة الحركة الهجينة في فيراري موديفيكاتا 499P بين محرك احتراق داخلي سداسي الأسطوانات V6 مثبت في منتصف الجزء الخلفي ومحرك كهربائي على المحور الأمامي. يمكن للنظام توفير أقصى قدر من الطاقة 870 حصانًا ، دون أي عوائق كما هو الحال بموجب لوائح FIA-ACO. ويشترك محرك الاحتراق الداخلي في بنية وحدة الطاقة المجهزة بسيارة 296 GT3، إلا أنه تغير بالكامل من قبل مهندسي فيراري لتطوير حلول مخصصة وخفض الوزن الإجمالي.

ومن الخصائص المميزة بشكل خاص لمحرك فيراري موديفيكاتا 499P كونه أحد مراكز الثقل، ما يعني أنه يؤدي وظيفة هيكلية قيمة مقارنة بسيارات السباق GT التي تم تركيب المحرك فيها على هيكل فرعي.

وتم تجهيز مجموعة نقل الحركة بمحرك كهربائي بقوة (272 حصانًا) مع نظام تفاضلي ونظام استعادة الطاقة (ERS) الذي يعيد شحن البطارية أثناء التباطؤ واستخدام المكابح. وجرى تطوير مجموعة البطارية قوة 800 فولت بالاستفادة من خبرة الشركة في سباقات الفورمولا 1، بينما ترتبط وحدة الطاقة بناقل حركة تسلسلي بسبع سرعات.

هيكل فيراري موديفيكاتا 499P

تمتاز سيارة فيراري موديفيكاتا 499P بهيكل مصنوع بكامله من ألياف الكربون، وبالعديد من الحلول المتطورة مثل التعليق بقضيب الدفع، ونظام المكابح المتقدم الذي يتضمن مكابح سلكية تسمح للمحور الكهربائي الأمامي باستعادة الطاقة أثناء استخدام المكابح.

تم تصميم الإعداد الميكانيكي (ممتصات الصدمات والنوابض المثبتة مركزيًا، والقضبان المانعة للانقلاب) خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من الإثارة في القيادة والتأكد من كون السيارة تتصرف بشكل متوقع في جميع الظروف. وضبط تكوين المحرك وإمكانية القيادة وفقًا لنفس الفلسفة، فيما جرى تحديد معادلة محددة للتحكم في قوة السحب لتسهيل إدارة عزم الدوران عند الوصول إلى حدود الثبات.

تستخدم موديفيكاتا 499P إطارات محددة من بيريلي تم تطويرها للتعامل مع الطريق بشكل يمكن التنبؤ به ويعزز ردود الفعل إلى أقصى حد ممكن في القيادة غير التنافسية، مما يجعلها سريعة الإحماء ويعزز مستويات الثبات المتسقة لدورات متعددة خلال ذروة الأداء المطلق.

ديناميكيات فيراري موديفيكاتا 499P

بفضل عدم فرض الالتزام بأنظمة بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، فقد تمكن المهندسون من تقديم حلول جديدة في سيارة “موديفيكاتا 499P “، أولها يتعلق بتنشيط المحور الأمامي على سرعات منخفضة (حيث كانت سيارة 499P مقيدة بالسرعات الأعلى من 190 كيلومتر في الساعة) ما يمكن السائق من الاستفادة من القيادة بالدفع الرباعي. ويتيح هذا الحل مزايا ملموسة من حيث الأداء وقابلية القيادة، ويسمح بالاستفادة من الثبات الإضافي الذي توفره الإطارات الأمامية وبتحسين توزيع العزم بين المحاور. والنتيجة هي سيارة تشعر بأنها أكثر استجابة ودقة عند الانعطاف، ما يسهّل على السائقين العثور على أفضل خطوط السباق ويوحي بالثقة بالقيادة إلى الحد الذي يمكّن السيارة من تحقيق أداء استثنائي.

كما إن التحرر من تلك القيود التنظيمية سمح بإدخال نظام “Push to Pass”، والذي يتيح للسائق الاستفادة من 120 كيلووات (163 حصانًا) من الطاقة المتاحة لفترة زمنية محدودة أثناء الدورة بالإضافة إلى القوة الرسمية البالغة 520 كيلووات (707 حصانًا)، وبالتالي تحقيق إجمالي قوة قصوى تبلغ 640 كيلووات (870 حصانًا) . وهذا مشابه من الناحية المفاهيمية لما نراه في سيارة الفورمولا 1 في عام 2009 باستخدام نظام KERS.

يمكن للسائق تفعيل النظام باستخدام زر موجود في الجزء الخلفي من عجلة القيادة ، حيث تتوفر الطاقة الإضافية فقط عند الضغط على دواسة الوقود إلى دواسة الوقود الكاملة ولمدة لا تزيد عن 7 ثوانٍ لكل عملية تنشيط. ويعتمد الحد الأقصى لعدد عمليات التنشيط في كل لفة على نوع المسار وتوازن طاقة البطارية ، إذ يتم إلغاء تنشيط النظام تلقائيًا تحت حد شحن معين، ثم يتم إعادة تنشيطه عندما يؤدي استرداد الطاقة إلى إعادة شحن البطارية إلى مستوى مناسب.

وبالإضافة لما سبق، فإن سيارة “موديفيكاتا 499P ” مجهزة بإطارات ذات مواصفات محددة – قياسها 310/710- 18 للإطارات الأمامية و340/710-18 للإطارات الخلفية – طورتها بيريللي بدءًا من عمليات المحاكاة الافتراضية. واستناداً إلى لوائح الاتحاد الدولي للسيارات، يتميز التصميم الأملس ببنية مخصصة ومركّب مستمد من تكنولوجيا الفورمولا 1. فقد كان الهدف من التطوير هو التأكيد على قدرة السيارة على القيادة وتعزيز إمكانية التعامل مع ردود الفعل للسائقين غير المحترفين، وتحسين أوقات الإحماء وتقليل تدهور الأداء أثناء المسافات الطويلة. كما يتميز إطار المطر أيضًا بنمط نقش جديد ومركّب مختلف تم تطويره لضمان أفضل قدر من التماسك في الظروف التي تكون فيها الطرق مبتلة أو شبه مبتلة.

شكل فيراري موديفيكاتا 499P الخارجي

جاء تصور تصميم سيارة فيراري موديفيكاتا 499P بالتعاون مع مركز فيراري للتصميم الذي يديره فلافيو مانزوني، لتحظى بخصائصها التقنية والديناميكية الهوائية من خلال أشكال بسيطة ومتعرجة في تعبير واضح عن هويتها التي تنتمي إلى عائلة فيراري.

جرى نحت السطح العلوي المسطح للأجنحة ليعطي شكلاً متناغمًا للحوامل الجانبية وأقواس العجلات – والتي تتميز بفتحات كبيرة بهدف تقليل الضغط داخل أقواس العجلات. وتضفي المصابيح الأمامية طابع الجودة المعهود والشخصية البارزة للسيارة، إذ يستحضر تصميمها إشارات التصميم التي تسهل التعرف على السيارة على الفور كإحدى سيارات فيراري.

ويجسد الجزء الخلفي مزيجاً من التكنولوجيا والديناميكية الهوائية والتصميم. يلتف الهيكل المصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن حول مجموعة نقل الحركة، مما يترك العجلات ونظام التعليق مكشوفين تمامًا، فيما يتميز الذيل بجناح أفقي مزدوج مع تصميم الجزء العلوي بعناية لإنتاج القوة الضاغطة المطلوبة. يضم الجناح السفلي أيضًا شريطًا خفيفًا يضفي على تصميم الجزء الخلفي طابعًا بسيطًا ولكنه بارز، ويهيمن على سقف السيارة مدخل هواء متعدد لمحركها سداسي الأسطوانات ولتبريد البطارية وعلبة التروس.

برنامج فيراري المعتمد للصيانة SPORT PROTOTIPI CLIENTI

لا شك في أن الطرازات العديدة التي شاركت في سباقات التحمل أسهمت في كتابة تاريخ فيراري الأسطوري، فقد حققت العديد من فئات GT ونماذج السيارات الرياضية نتائج مذهلة. ومنذ بدايات الشركة حتى العام 1973، حققت فيراري تسعة انتصارات في سباق لو مان 24 ساعة، تبعها الفوز التاريخي العاشر هذا العام بسيارة 499P.

وقد طورت سيارة فيراري موديفيكاتا 499P خصيصًا للاحتفاء بهذا الفوز الرائع في سباقات التحمل بسيارة حصرية تسير على خطى تلك الطرازات الأسطورية. واعتبارًا من العام 2024، سينظم قسم عملاء السباقات برنامج Sport Prototipi Clienti لعملاء نماذج السيارات الرياضية، والذي يمكّن مالكي سيارة “موديفيكاتا 499P ” من الاعتماد على مساعدة فيراري في الصيانة والدعم الفني واللوجستي لكافة الفعاليات الخاصة على الحلبة.

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