تويوتا تاكوما X-Runner الاختبارية مفاجأة رياضية بقوة 420 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - هبطت سيارة تاكوما الجديدة في وقت سابق من هذا العام ، ولم تهدر تويوتا أي وقت في إنشاء تصميمين فريدين لـ SEMA 2023. في حين تم إنشاء واحدة لفيلم DC الخارق القادم، فإن الأخرى سوف تنال إعجاب محبي الشاحنات عالية الأداء. كشفت تويوتا عن نسخة تجريبية من سيارتها X-Runner.

استحوذت هذه الشاحنة الرياضية على خيال عدد لا يحصى من عملاء البيك أب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هل يمكن أن تكون هذه طريقة TOYOTA للإشارة إلى أن سيارة X-Runner جديدة في الطريق؟ بالتأكيد الكثير من عشاق تويوتا يأملون ذلك .

تويوتا تاكوما X-Runner الاختبارية

عملت فرق الهندسة والتصميم في TOYOTA معًا لإنشاء سيارة X-Runner المستقبلية، وهي نسخة حديثة من الشاحنة الرياضية المحبوبة منذ سنوات مضت. على عكس معظم التصميمات التي تركز على الطرق الوعرة في SEMA 2023، يتجنب مفهوم X-Runner الخلوص الأرضي المرتفع والإطارات المعقودة لزيادة القوة والأداء وبراعة التعامل.

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قوة محرك تويوتا i-FORCE

تأتي القوة من محرك i-FORCE مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر V6 ينتج قوة 421 حصانًا و479 رطل قدم من عزم الدوران. تم تجهيز المفهوم بمحور صلب (مصدره تندرا) مع محرك نهائي بنسبة 4.30:1 مع قفل تفاضلي إلكتروني، والذي يقسم عزم الدوران إلى العجلات الخلفية.

وتقول تويوتا إن حزمة المحرك هذه سيتم تقديمها كجزء من حزمة الأداء TRD، والتي ستكون متاحة في العام المقبل، ولكن فقط لنماذج تندرا. ليس المحرك فقط هو الذي حصل على ترقيات. وللسيطرة على الأحصنة الإضافية، قامت TOYOTA بزيادة عرض المسار بمقدار ثلاث بوصات وتعزيز الإطار.

تعليق هوائي لتويوتا i-FORCE

تم إزالة نظام التعليق الأصلي لصالح نظام التعليق الهوائي تندرا، مما يوفر للشاحنة مظهرًا رياضيًا. تم تقوية النوابض، مع إضافة تويوتا مجموعة من ممتصات الصدمات المخصصة المصنوعة من الألومنيوم من نوع بيلستين مقاس 2.5 بوصة مع خزانات بعيدة.

عجلات مذهلة من ألياف الكربون مقاس 21 بوصة مع مراكز من الألومنيوم المطروق مغلفة بإطارات ميشلان سبورت مقاس 285/45. التصميم رائع، حيث تستفيد الواجهة الأمامية العدوانية من مغرفة غطاء المحرك الوظيفية التي تمتص الهواء إلى حجرة المحرك. تتلقى مصابيح جهاز العرض LED عدسات “X-Runner” فريدة من نوعها. يتميز الجزء الخلفي بمصابيح خلفية مدخنة وجناح خلفي مدمج ومصدات رياضية.

تم استخدام طلاء Speedway Blue كتحية لشاحنة X-Runner الرياضية الأصلية، في حين يمكن العثور على تشطيبات سوداء غير لامعة على غطاء المحرك والسقف والأعمدة A. نود أن نرى تويوتا تقدم X-Runner إلى تشكيلة تاكوما الجديدة ، ويمكن أن تكون بمثابة الرفيق المثالي على الطريق لـ 2024 TRD Pro .

تويوتا تاكوما “الخنفساء الزرقاء”

للترويج لفيلم Blue Beetle الجديد ، قامت تويوتا بإنشاء شاحنة خاصة للجولة الترويجية للفيلم. استنادًا إلى سيارة تاكوما 2024، ابتكر المصممون غلافًا خاصًا للشاحنة مستوحى من شخصية بلو بيتل . يتضمن اللون إشارات إلى بدلة Blue Beetle وجمالية فيلم DC Super Hero. يعتبر اللون الأزرق الداكن بمثابة الأساس للتصميم، مع عناصر من اللون الوردي والأرجواني ترفع مستوى اللون.

يتميز الفيلم الروائي المرصع بالنجوم بممثلين لاتينيين في المقام الأول. ومن بين الممثلين البارزين جورج لوبيز، وسوزان ساراندون، وزولو ماريدوينا.

قالت كاثلين مكارثي : “إن Blue Beetle هو أول بطل خارق لاتيني من دي سي يلعب دور البطولة في فيلمه الطويل الخاص، وكان المخرج والفريق الإبداعي مصممين على الحفاظ على تجربة لاتينية/أمريكية مكسيكية أصيلة طوال الفيلم وقاموا في الواقع بكتابة تاكوما لتكون المركبة البطل”.وتضيف تجهيزات تاكوما الجديدة والتي ظهرت عليها بمعرض سيما بلاس فيجاس أكثر من سبب لرفع قيمة وموثوقية سيارة تاكوما التي تبدو الآن كما لو كانت شيئا جديدا

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