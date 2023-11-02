تويوتا تستعرض تجهيزات لاندكروزر و FJ بمعرض سيما 2023

دبي - كتب محمد فتوح - لقد كانت تويوتا من المؤيدين منذ فترة طويلة لمعرض SEMA لتجهيزات السيارات ، ولا يختلف عام 2023 عن ذلك، حيث كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية عن العديد من التصميمات المخصصة للمعرض الذي يقع مقره في لاس فيغاس. سوف ينبهر عشاق سيارات الطرق الوعرة من العلامة التجارية بالبنيتين المعتمدتين على تويوتا لاند كروزر ، واللتين تضفيان لمسة فريدة على سيارتين كلاسيكيتين أيقونيتين.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على FJ Bruiser وريترو كروزر، والتي لا يمكن أن تكون مختلفة أكثر. ويأتي التركيز على لاند كروزر بعد أن تم إحياء الاسم بعد توقف دام ثلاث سنوات عن السوق الأمريكية، والذي شهد عودتها إلى جذورها باعتبارها سيارة أرخص وأكثر قوة للطرق الوعرة وتوأم لكزس GX الجديدة.

تويوتا اف جي بروزر

تم تصميم FJ Bruiser لتكون آلة زحف على الصخور لا يمكن إيقافها. لقد بذلت TOYOTA قصارى جهدها في هذا التصميم وحصلت على محرك V8 NASCAR سعة 5.9 لترًا بقوة 725 حصانًا. هذه كمية مذهلة من القوة لسيارة كلاسيكية للطرق الوعرة، ولكنها يجب أن تسمح لـ FJ Bruiser بإغراق الصخور بسهولة.

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تجهيزات تويوتا FJ براوزر

أضافت TOYOTA عادم MagnaFlow، مما يضمن أن محرك V8 يصدر صوتًا قويًا بينما يتم توجيه الطاقة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ثلاثي السرعات مصمم للسباق. تحت هيكل المدرسة القديمة، ستجد محاور خلفية صلبة تساعد على تعزيز براعة FJ Bruiser على الطرق الوعرة.

هناك تروس تفاضلية من نوع Currie في الأمام والخلف، بالإضافة إلى علبة نقل بأربع سرعات للدفع الثنائي والرباعي. وهذا يعني أن FJ Cruiser يمكنها الزحف بسرعة 12 ميلاً في الساعة، بسرعة محرك تبلغ 7000 دورة في الدقيقة، بأقل سرعة لها. ومن المثير للإعجاب أن السيارة يمكن أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 165 ميلاً في الساعة عند 7000 دورة في الدقيقة عند السرعة القصوى.

في حالة وصول سيارة FJ Bruiser للتعامل مع أشد التضاريس وعورة ، فقد قامت TOYOTA بتركيب نظام مسار يسمح للسيارة بالخروج من أي موقف صعب. يتم التحكم في المسار من المقصورة، مما يعني أنه يمكن للسائق البقاء في مكانه وتشغيل النظام من المقصورة.

يتميز نظام التعليق بذراع زائدة بممتصات صدمات Fox ونوابض Eibach، في حين تم تغليف العجلات مقاس 20 بوصة بإطارات BF Goodrich Krawler T/A KX مقاس 42 بوصة. في حالة السير الكامل للمطبات، تصل الإطارات إلى نقطة منتصف الطريق لخط الزجاج الأمامي. تم تشطيب الجسم باللون الأزرق الحريري، مما يسلط الضوء على لمسات تصميم FJ الشهيرة.

مقصورة تويوتا FJ

تمت إعادة صياغة المقصورة الداخلية بالكامل، مع مقاعد Momo Daytona Evo الجديدة المزخرفة بنقشات منقوشة، والتي تعد بمثابة تكريم لمقاعد FJ الأصلية. من الصعب تصديق أن هذا البناء المذهل بدأ في الحياة كشاحنة بيك أب FJ45 موديل 1966 جيدة الاستخدام .

تويوتا ريترو كروزر

للاحتفال بعودة لاند كروزر إلى أمريكا، تقدم TOYOTA مفهوم تصميم خاص إلى حد ما لمعرض سيما 2023. ما بدأ كفكرة افتراضية في عام 1999 سرعان ما تحول إلى تحفة فنية. قررت إدارة TOYOTA العليا ورود ميلن رؤية ما سيحدث إذا قمت بدمج أحدث تقنيات Land Cruiser مع تصميم FJ الكلاسيكي – وهي نظرية فريدة وراء كل تصميم رائع .

بمجرد أن كانت سيارة مستعملة بقيمة 5000 دولار، خضعت السيارة لسلسلة من التغييرات. أولاً، تم إطالة الإطار بمقدار 10 بوصات، وتمت ترقية نظام التعليق لإنشاء “سيارة تويوتا المريحة المطلقة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”، كما قال مارتي شويرتر، مدير فريق مرآب تويوتا موتورسبورتس.

أراد الفريق الذي يقف وراء البناء استخدام أكبر عدد ممكن من مكونات OEM. وبذلك حصلت السيارة على محرك V8 سعة 4.7 لتر من طراز لاند كروزر 100، مما يوفر لها قوة قدرها 230 حصاناً. تلقى Retro Cruiser أيضًا صندوق LC100 الأوتوماتيكي رباعي السرعات وعلبة النقل والتروس التفاضلية للقفل، إلى جانب ترقيات أخرى.

تعديلات تويوتا على ريترو كروزر

لكن تويوتا لم تتوقف عند هذا الحد. قام الفريق ببناء إعداد تعليق خلفي مستقل مع مجموعات زنبركية / صدمات ملفوفة. وتشمل الترقيات الأخرى مسارًا أماميًا موسعًا (بمقدار أربع بوصات)، مما أدى إلى زيادة بنسبة 30٪ في حركة العجلات.

تم تضييق فارق المخزون، واختارت TOYOTA الاحتفاظ بالمحاور والفرامل الأصلية. تعمل ألواح الانزلاق المخصصة على حماية المكونات الحيوية من التلف المحتمل، بينما توفر الإطارات العامة مقاس 35 بوصة القدرة على تسلق الصخور والإبحار عبر رمال الصحراء.

مقصورة ريترو

في الداخل، توفر Retro Cruiser تجربة فاخرة حقًا. يغطي جلد كونولي كل الأسطح تقريبًا، بينما تضيف ميزات مثل الملاحة والهاتف عبر الأقمار الصناعية وملحقات الطاقة بعض الحداثة إلى الداخل. أخيرًا، قام الفريق بتركيب قفص ملتف لزيادة الصلابة وتحسين السلامة.

وقال مايك تريب من شركة تويوتا للتسويق: “إن المركبات مثل ريترو كروزر هي شهادة على مكانة لاند كروزر المميزة كأطول اسم لدينا. ومن خلال عرضها في معرض SEMA، نأمل أن نلهم جيلًا جديدًا تمامًا من محبي لاند كروزر”.

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