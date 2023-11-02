نيسان هايبر FORCE أعجوبة كهربائية بقوة 1341 حصانا

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت نيسان خلال معرض التنقل الياباني الأخير عن مفهوم Hyper Force الذي يتمتع بقوة هائلة تبلغ 1341 حصانًا من زوج من المحركات الإلكترونية. كما تعتزم نيسان إطلاق سيارة كهربائية مزودة ببطاريات الحالة الصلبة بالكامل (ASSBs) بحلول عام 2028. ويجري تطوير هذه البطاريات داخليًا وتوصف بأنها “تقنية ستغير قواعد اللعبة” من خلال مضاعفة كثافة الطاقة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون السائلة اليوم .

نيسان تعتمد بطاريات الحالة الصلبة 2028

وتقول NISSAN إنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقليل أوقات الشحن إلى الثلث، و تريد شركة صناعة السيارات اليابانية وضع مثل هذه النوع من البطاريات ASSBs – في جميع أنواع السياراتبحلول عام 2028 ، بما في ذلك المركبات عالية الأداء.

يتضمن ذلك أيضًا سيارة GT-R المثيرة ، والتي تم إنتاجها منذ أواخر عام 2007 اذا كنا نتحدث بشكل صارم عن جيل R35 الحالي. في مقابلة مع مجلة توب جير ، أوضح رئيس المنتجات العالمية للشركة، إيفان إسبينوزا، أن الوزن هو أكبر عدو للسيارات الفخمة، وبما أن البطاريات الحالية ثقيلة جدًا، تعتزم نيسان انتظار ASSBs لتزويد Godzilla بالكهرباء بالكامل. إن مضاعفة كثافة الطاقة ستسمح للمهندسين بتركيب بطارية أصغر من شأنها أن تحد من عقوبة الوزن مع الاحتفاظ بإعداد 2 + 2.

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نيسان GT-R بثلاثة محركات ودفع رباعي

ومضى إسبينوزا قائلاً إن سيارة GT-R الكهربائية ستحتوي على محركين أو ثلاثة أو حتى أربعة محركات اعتمادًا على القوة التي يرغب فريق التطوير في تطويرها. يعد الدفع الرباعي أمرًا معطىً، حيث يقوم محرك واحد بقيادة المحور الأمامي والآخر بتشغيل العجلات الخلفية.

اصدار جديد من نيسان نيسمو

وتفكر NISSAN بالفعل في إصدار نيسمو مستقبلي يتميز ببطارية أصغر لتقليل الوزن بشكل أكبر. يقول إسبينوزا إن الطراز العادي سيحتوي على حزمة أكبر لمدى أطول بينما سيكون المشتق الحار موجهاً نحو المسار من خلال التضحية بالنطاق للحصول على أداء إضافي عن طريق تقليص حجم البطارية.

أسعار سيارات GT-R الكهربائية من نيسان

ومضى رئيس المنتج ليقول إن سيارة GT-R الكهربائية لا يجب أن تصبح “سيارة حصرية للغاية”، مما يشير إلى أن الأسعار يجب أن تظل في المتناول نسبيًا بدلاً من دخول منطقة السيارات الفائقة. ومع ذلك، فإن R35 أصبح بالفعل أغلى بكثير مما كان عليه من قبل، حيث تم طرحه للبيع في الولايات المتحدة لعام 2009 بسعر 69.850 دولارًا فقط. بالنسبة لعام 2024 ، يبدأ السعر من 120,990 دولارًا. قم بالترقية إلى متغير Nismo وستدفع ما لا يقل عن 220.990 دولارًا.

هل ستستمر نيسان GT-R حتى 2028

مع وجود ASSBs على بعد أربع سنوات تقريبًا، فهل يعني ذلك أن GT-R R35 ستستمر حتى عام 2028 على الأقل؟ من الصعب القول ولكن يجب أن نشير إلى أن السيارة الخارقة القديمة قد تم إيقاف إنتاجها بالفعل في أوروبا بسبب لوائح الضوضاء. لقد اختفت أيضًا من أستراليا بسبب معايير السلامة الجديدة التي لا يمكنها الوفاء بها.

كملاحظة أخيرة، يفكر إسبينوزا في سيارة رياضية كهربائية أرخص بكثير يمكن أن تبيعها NISSAN للأشخاص في العشرينات من العمر، لكن هذه السيارة أيضًا لن تحدث في أي وقت قريب.

نيسان هايبر فورس عن قرب

في حين أن بعض السيارات النموذجية تحافظ على سلامتها، فإن NISSAN هايبر فورس تتمتع بالطاقة العالية والعدوانية كما يوحي اسمها. ليس لامعًا أو غير لامع، بل إن تشطيبه المعدني العاري يلمع مثل سكين نحت باهظ الثمن، وبعض حوافه تبدو حادة بما يكفي. تبرز الواجهة السفلية لسيارة NISSAN بشكل هجومي خاد جدا ، أو شفة سفلية منتفخة بشدة. مصابيحها الأمامية غائرة بعمق داخل الشبكة المرتدة،

وتستقر بعيدًا على الجانب مثل عيون سمكة قرش المطرقة. تتميز خطوط الجسم نحو الخلف بكونها هندسية وعضوية، مع وجود مثلث صلب من الرفارف المتوهجة يعلوه ارتفاع متدفق فوق الإطار.

نيسان هايبر فورس – السكين القاطع

تقول NISSAN إن تصميم Hyper Force تم بمدخلات من فريق السباق NISMO، وأنها ستقطع الريح مثل السكين الذي تشبهه. توفر الواجهة الأمامية المتدرجة والناشر الخلفي المشط القوة السفلية والتحكم في تدفق هواء التبريد. يوفر الجناح الكبير انسيابية نشطة، في حين يقوم مشغل البلازما – الذي يستخدم قطبًا كهربائيًا للتحكم في تدفق الهواء – بضبط تدفق الهواء حول عجلات الكربون المطروقة لتحسين السيطرة أثناء المنعطفات.

ومن الواضح أن هذه ليست الكهرباء الوحيدة التي يتم استخدامها. تحصل Hyper Force على بطارية صلبة (نظرية) بقوة 1341 حصانًا، والتي ستصل إلى الأرض عبر نسخة معززة من نظام الدفع الرباعي e-4ORCE من NISSAN

قمرة نيسان هايبر فورس

خلف أبواب Hyper Force التي تفتح عموديًا، توجد قمرة قيادة مصنوعة من الكربون المطروق، مع دلاء سباق عائمة مع أحزمة من أربع نقاط، ولمحة من المقعد الخلفي. تتكرر الحواف المربعة للشكل الخارجي في عجلة القيادة الضيقة للمفهوم والشاشات المحيطة. تتحرك هذه الشاشات نحو السائق في وضع R، وتعرض بيانات الأنظمة مثل ضغط الإطارات ودرجات الحرارة. في وضع GT، تتحول الإضاءة الداخلية إلى اللون الأزرق بدلاً من الأحمر،

وتركز الواجهة بشكل أكبر على نظام المعلومات والترفيه وراحة المقصورة. عند عدم القيادة، يمكن استخدام Hyper Force كغرفة ألعاب VR، مع أوضاع تسمح بالسباق دون مغادرة المرآب، وهي النسخة عالية التقنية من الجلوس في سيارتك المتوقفة وإصدار أصوات vroom، الآن فقط يمكنك القيام بذلك مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

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