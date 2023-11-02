شركة رينج براذرز تكشف عن دودج تشارجر 1969 بمحرك هيليفانت بقوة 1000 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - لا يكف المتخصصون في رينج براذرز من بناء دودج تشارجر خاصة أو اثنتين، ولكن أحدث إبداعاتهم – التي يطلق عليها اسم “Tusk” – قد تكون الأفضل حتى الآن، والذي يستند إلى دودج تشارجر 1969 ولكن تمت إعادة هندسته بالكامل بهيكل حديث ونظام تعليق مُحسّن ومحرك صندوق هيليفانت الشهير بقوة 1000 حصان الذي تم الكشف عنه في عام 2018، وبالتأكيد، كان من الممكن ضبط محرك هيلكات على نفس القدر من القوة الحصانية أو أكثر ، ولكن استخدام هيليفانت محدود الإنتاج يعطي إشارة إلى مدى تميز التصميم.

مواصفات ومميزات دودج تشارجر 1969 المعدلة من رينج براذرز

في الواقع، تقول رينج براذرز إن إنتاج هذا الوحش استغرق حوالي 5000 ساعة، للسياق، لاحظ أن ترميم سيارة Andy Warhol مرسيدس 300 SL Gullwing من شركة برابوس لم يتطلب سوى 4500 ساعة عمل، ولم تكن تلك مهمة مستعجلة.

ويرسل محرك V8 فائق الشحن سعة 7.0 لتر بقوة ألف حصان إلى المحور الخلفي من خلال دليل Bowler Tremec T-56 Magnum بست سرعات متصل بمقبض ناقل الحركة “بقبضة المسدس” في المقصورة، على الطرف الآخر من ناقل الحركة هذا، يلتقي عمود الدفع المخصص من ألياف الكربون من سلسلة QA1 REV بنهاية خلفية فورد مقاس 9 بوصات من شركة Strange Engineering، كل شيء على قدم المساواة بالنسبة للدورة حتى الآن، لكن رينج براذرز لم يرغبوا في وضع محطة طاقة ضخمة تحت الغطاء والتوقف عن ذلك.

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وانظر عن كثب أسفل غطاء المحرك في تشارجر 1969 المعدلة المكون من قطعتين من ألياف الكربون مع فتحات غطاء المحرك المصنوعة من البليت، وقد تلاحظ أن محرك Hemi يقع على بعد 2.5 بوصة في الخلف مقابل جدار الحماية المخصص لتحسين توزيع الوزن، وهذا التعامل المحسن موضع ترحيب كبير، فإن أي تطبيق تقريبًا للخانق سيؤدي إلى بعض الإجراءات الجانبية الخطيرة.

وتشمل المزايا الأخرى هيكل Fast Track المخصص من Roadster Shop، وملفات Fox RS SV، ومساميك Baer Brakes Extreme 6S بستة مكابس (يتم تبريدها جزئيًا بواسطة فتحات جانبية مصنوعة من البليت في الرفارف الأمامية)، وإطارات ميشلان Pilot Sport 4S على ” عجلات “تاسك” إصدار HRE.

وكان يجب أن يظهر كل هذا في حزمة جميلة، ولم يخيب تاسك ظنه، في الأمام، تم إبراز شبكة محيطة من قطعة واحدة مصنوعة من ألياف الكربون المكشوفة بقطعة واحدة من الكروم المشغول آليًا، الستارة الأمامية وجناح الذقن هي أيضًا منتجات لمرة واحدة من صنع رينج براذرز، وقد تم ثني وتضييق المصدات الأمامية والخلفية، مما يعزز هيكل “زجاجة الكوكاكولا”.

وللحصول على مظهر جمالي أكثر نقاءً، تمت إزالة فتحات غطاء الزجاج الأمامي، وأعيد تشكيل أغطية نهاية الربع الخلفي وإطالتها، وتم تمديد الألواح المتأرجحة وخفضها، وتم تصنيع الستارة الخلفية السفلية خصيصًا، الجديد أيضًا هو أغطية الأبواب، وحوض البطن لمرة واحدة، ونفق وأرضيات مجموعة الحركة المخصصة.

وفي الداخل، تهيمن المفروشات الجلدية المصممة بواسطة شركة Upholstery Unlimited على المقصورة، في حين يتم استكمال الكونسول الوسطي من ألياف الكربون ومقبض المسدس المصنوع من ألياف الكربون المذكور أعلاه بمقاييس داكوتا الرقمية ونظام المناخ Vintage Air Gen IV ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية Gentex.

ويجمع كل شيء معًا هو لون الطلاء المسمى “Black to the Future”، والذي يتم دمجه مع لمسات ذهبية تبدو أنيقة بشكل ملحوظ، نحن نحب الاهتمام بالتفاصيل، وبساطة الترقيات الخارجية، وجودة المقصورة، ولكن كعرض لما يمكن أن تفعله رينج براذرز عندما يتم منحها شيكًا فارغًا وحرية إبداعية كاملة، فإن هذا مجرد خدش السطح.

وفي الختام، استخدمت رينج براذرز أيضًا معرض SEMA في (31 أكتوبر – 3 نوفمبر) لعرض Paramount، وهو إعادة تفسير أنيقة لسيارة رولزرويس الكلاسيكية، ولا يزال لدينا كشف آخر من رينج براذرز قبل انتهاء اليوم، ابقوا متابعين.

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