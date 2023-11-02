شركة إينوس اليابانية تطلق العنان لثلاث سيارات معدلة رائعة في معرض SEMA

دبي - كتب محمد فتوح - الأمر المذهل في ما يسمى بسيارات فرانكنشتاين هو كيفية قيام صانعي السيارات بمواءمة أجزاء من عوالم مختلفة، وتعرض شركة إينوس اليابانية ثلاث سيارات في معرض SEMA، بما في ذلك واحدة بمحركين، تتكون المجموعة من سيارة جاكوار إي تايب موديل 1969، ونيسان 350Z موديل 2003، وتويوتا لاند كروزر بيك أب موديل 1997.

شركة إينوس اليابانية تبدع وتكشف عن ثلاثة سيارات معدلة فريدة

تحت غطاء سيارة XKE 2+2 موديل عام 1969، يوجد محرك تويوتا 2JZ-GTE الشهير الذي تم الحصول عليه من سيارة سوبرا، إلى جانب الأجزاء الداخلية الجديدة مثل صب رأس USDM، يتم إقران المحرك بشاحن توربيني Borg Warner EFR 8474 ومبرد داخلي ذو أداء نابض بالحياة، وفقًا للباني فاروق كوجاي، يمكن لمجموعة نقل الحركة أن تنتج 750 حصانًا عند الانتهاء من التعديل.

Kugay من DevSpeed Motorsports هو سائق وصانع سيارات Formula Drift Pro، وتعد جاكوار التي تعمل بمحرك 2JZ هي الثالثة في سلسلتها من السيارات الأوروبية مع المحركات اليابانية، والطرازات الآخران كانا سيارة بي إم دبليو 318i موديل 1985 مع F20C من هوندا S2000 وبورش 911 مع EJ25 من سوبارو إمبريزا WRX، وكلاهما تم إحضارهما إلى إصدارات SEMA السابقة.

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ولإكمال تعديل جاكوار، استشار Kugay تشارلي في إنجلترا، وانتهى الأمر بإطار خلفي من بي إم دبليو E60 ونظام تعليق وترس تفاضلي، وتظهر أيضًا مجموعة من جنوط Rotiform SLT مقاس 17 بوصة مغلفة بإطارات بريدجستون بوتينزا RE-71 RS عالية الأداء.

وفي الوقت نفسه، لا تحتوي سيارة نيسان 350Z موديل 2003 على محركين هوندا K24 مزودين بشاحن توربيني متمركزين في الأمام والوسط، بعد مزامنة المحركين، ابتكر المنشئ Ashley Robinson من MLZ Garage حزمة هوائية مخصصة، بما في ذلك مشاعل الحاجز المصنوعة يدويًا، أرقام السلطة، للأسف، لم يتم الكشف عنها.

وتم شراؤه بواجهة خلفية تالفة مقابل 800 دولار في مزاد، ويحتوي التصميم الآن على أبواب من الكربون، وجنوط LXZ مقاس 19 بوصة في إطارات Kumho، وشاسيه أنبوبي كامل، وناقل حركة هوندا EP3 بخمس سرعات، وكانت هذه كافية لتتويج سيارة 350Z ذات المحرك المزدوج بالفائز في مسابقة SEMA Show Car لعام 2023 التي استضافها سفير إينوس Dai Yoshihara.

ومركبة Frankenstein الثالثة في جناح إينوس هي سيارة تويوتا لاندكروزر بيك أب لعام 1997 مع هيكل بيك اب HZJ79 لعام 2009، تم تصنيع إطار FZJ80 المطول بحوامل لتثبيت الجسم، مصدرها متحف التراث لاند كروزر في ولاية يوتا، تعمل سيارة تويوتا 1FZ-FE سعة 4.5 لتر بستة أسطوانات على تشغيل سيارة لاند كروزر مع تروس تفاضلية للمحور الأمامي والخلفي، وتشمل المواصفات الأخرى نوابض رفع مقاس 6 بوصات، وعجلات مطرزة بتقنية HDR مقاس 17 بوصة وإطارات Toyo مقاس 37 بوصة، ومقاعد Scheel-Mann USA Vario F.

وفي الختام، هذه التصميمات موجودة في جناح إينوس (#24233) في معرض SEMA حتى 3 نوفمبر في القاعة المركزية.

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