بورشه Manthey 911 GT3 RS قد تسجل رقماً قياسياً جديداً في نوربورجرينج

دبي - كتب محمد فتوح - كما لو أن GT3 RS لم تكن بالفعل سلاح بورشه 911 المثالي، فقد تم التجسس على بورشه Manthey 911 GT3 RS أثناء اختبارها وهي نسخة أكثر قوة من الكوبيه عالية الأداء في نوربورجرينج، وتختلف هذه الرؤية الأخيرة من Car Spy Media عن سيارة بورشه Manthey 911 GT3 RS التي تم رصدها منذ شهر تقريبًا، ولكن من الواضح أن حزمة ديناميكية هوائية قوية في الطريق لـ RS.

بورشه Manthey 911 GT3 RS تظهر أثناء اختبارها من جديد

لا تزال سيارة Manthey 911 GT3 RS الأحدث التي تم التجسس عليها مغطاة بالتمويه، ولكن لا يمكن فعل أي شيء لإخفاء جناح نشط ذي أبعاد أسطورية، ويبدو أعرض وأطول من الجناح الموجود في طراز RS العادي، ويمكن أن يتغير موضعه بناءً على ما إذا كانت السيارة تتسارع أو تتباطأ.

وتعد زعنفة القرش الكبيرة ذات الخطوط المثبتة على السقف ميزة جديدة أخرى تمنح سيارة GT3 RS مظهرًا خطيرًا بشكل خاص أثناء تجولها حول الحلبة الشهيرة، يعتبر الفاصل الأمامي الأكبر حجمًا، والأجنحة، والناشر الخلفي المنقح بمثابة ترقيات إضافية، وكلها من المفترض أن تساعد في توجيه تدفق الهواء بكفاءة فوق جسم بورشه وحوله.

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واستنادًا إلى مجموعة Manthey السابقة لسيارة 991.2 GT3 RS، يمكننا أن نتوقع نظام تعليق كويلوفر ومجموعة خط فرامل مضفرة، تم استخدام ألياف الكربون في السابق بشكل حر لهذه المجموعة، بما في ذلك للأقراص الهوائية، ويمكن تقديم مجموعة عجلات المغنيسيوم كخيار مرة أخرى.

وعلى الرغم من قدرة سيارات بورشه، إلا أن مانثي لديه موهبة في استخلاص مكاسب كبيرة منها، خذ على سبيل المثال مجموعة الديناميكيات الهوائية الخاصة بسيارة 718 كايمان GT4 RS، لقد جعل هذا الطراز أسرع بست ثوانٍ على حلبة نوربورجرينج، وهو ليس بالأمر الهين على هذا المستوى من الأداء، مع الأخذ في الاعتبار أن سيارة GT3 RS القياسية هي بالفعل أسرع سيارة ذات سحب طبيعي في جولة Green Hell، يجب أن تكون نسخة Manthey صاروخًا مطلقًا – ويبدو الأمر بهذه الطريقة، استنادًا إلى الفيديو أعلاه، حاليًا، تعد سيارة GT3 RS رابع أسرع سيارة إنتاجية حول نوربورجرينج، بفارق 14.143 ثانية عن سيارة مرسيدس AMG One (بقوة مضاعفة)، هذا عجز كبير يجب تعويضه، لكننا لن نتجاوز بورشه ومانثي ريسينغ لمحاولة ذلك.

نتوقع أن يظل المحرك في GT3 RS كما هو، مما يعني 518 حصانًا من محرك 4.0 لتر المسطح، استنادًا إلى حقيقة أن RS القياسية تكلف بالفعل 241,300 دولارًا (905,000 ريال)، فإن الحصول على واحدة مع مجموعة Manthey لن يكون رخيصًا، ولكن هل يمكنك تحديد سعر لما يجب أن يكون أسرع لعبة مسار وأكثر إثارة من نوعها؟

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