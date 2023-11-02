شيفروليه بليزر وجي إم سي جيمي المعدلتين تزينان سيما 2023

دبي - كتب محمد فتوح - تعتبر بليزر واحدة من أهم مركبات شيفروليه على مر التاريخ، لكن الطراز الأحدث بنظر البعض لا يرقى إلى مستوى سابقاتها، والتي كانت تعتمد على شاحنات شيفروليه C/K التي تم تصنيعها بواسطة جنرال موتورز من موديلات 1960 إلى 2002. ولحسن الحظ، تتخصص إحدى الشركات في تحويل شاحنات البيك أب سيلفرادو وسييرا الجديدة إلى نسخ حديثة من سيارتي K5 بليزر وجيمي الشهيرتين للطرق الوعرة.

شركة فلات أوت أوتوس هي المسؤولة عن سيارات الدفع الرباعي ذات البابين والتي تعرض حاليًا في سيما 2023 في لاس فيجاس. عملت شركة تعديل السيارات على المركبتين لأشهر من التطوير والعمل الشاق. بدأ الزوجان حياتهما كشاحنات عمل ذات كابينة واحدة وتم إصلاحهما بشكل كبير.

وفقًا لشركة فلات أوت أوتوس، يتم تشغيل سيلفرادو بمحرك V8 سعة 5.3 لتر ولكنها تستفيد من شاحن ويبل الفائق. تتضمن التعديلات الأخرى إطارات نيتو تريل جرابلر مقاس 37 بوصة ونظام تعليق تم ضبطه خصيصًا من ديرت كينج، إلى جانب كويلوفرات فوكس.

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سيلفرادو تشبه بليزر وسييرا تشبه جيمي

يشبه التصميم الخارجي طراز ZR2 الشهير. أعادت شركة فلات أوت أوتوس طلاء السيارة باللون الأزرق الجليدي بديلًا عن لونها الأبيض القياسي وأضافت مصدات متوهجة والعديد من الترقيات الأخرى الملفتة للنظر. تحت السقف القابل للازالة والمصنوع من ألياف الكربون الذي صممته شركة سانكوير كمبوست تكنولوجيز يوجد قفص اللفة والصف الثاني من المقاعد. قد لا يكون منتجًا رسميًا من جنرال موتورز، لكنه أقرب إلى سيارة بليزر من الطراز الحالي.

تم تزيين المقاعد بالجلد الأحمر. وبالمثل، فإن جي إم سي سييرا، التي تم تحويلها إلى جيمي، حصلت على تصميم داخلي أنيق من جلد كاتزكين الأزرق الهادئ.

تقول شركة فلات أوت أوتوس إن هيكل سييرا تم تقصيره بمقدار 22 بوصة وتم تجميعه مع ألواح ربعية مصممة خصيصًا تم دمجها في الكابينة.

يتمتع معرض سيما 2023 بمشاريع حصرية، فهناك الكثير لتجربته إذا كنت من عشاق الطرق الوعرة، على سبيل المثال تمتلك تويوتا سيارتين مذهلتين من طراز لاند كروزر معروضتين، بينما قامت علامتها الفرعية المتميزة لكزس ببناء ثلاثة نماذج أولية للطرق الوعرة بناءً على تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. كما اغتنمت فورد الفرصة للكشف عن ملحقات جديدة للطرق الوعرة لشاحنتها الصغيرة رينجر وسيارة برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات.

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