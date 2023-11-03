SVI إينجنيرينج تطلق تويوتا لاند كروزر 300 جي آر سبورت المضادة للرصاص

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة SVI إينجنيرينج المتخصصة في تصنيع دروع المركبات ومقرها في جنوب أفريقيا، حزمة دروع جديدة من المستوى B4 لسيارة تويوتا لاند كروزر 300.

تقول SVI إينجنيرينج أن هذه الحزمة الجديدة توفر الحماية ضد المسدسات التي يصل حجمها إلى .44 ماغنوم، وهي الحل المثالي لمكافحة الاختطاف. قال نيكول لو، مدير تطوير الأعمال في SVI: “بعد أن استلمنا واحدة من أولى سيارات لاند كروزر 300 التي دخلت سوق جنوب إفريقيا في عام 2021، لم تكن عملية التطوير لدينا بالهينة. على الرغم من أننا قمنا منذ ذلك الحين بتسليح العديد من الوحدات إلى المستوى B6، إلا أن هذا هو المثال الأول للمستوى B4 الذي تم تحسينه بشكل أكبر، والذي يتم تطبيقه هنا على طراز GR سبورت للعلامة التجارية اليابانية.”

تتضمن الترقيات من المستوي B4 السابق تقويات حول جميع أقفال الأبواب والزجاج الأمامي والشاشة الخلفية وجميع النوافذ الأخرى. في الأساس، قامت SVI بإزالة أي ثغرات محتملة. كما تم استبدال الزجاج بالكامل بزجاج باليستي مقاس 0.8 بوصة.

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ولتحقيق ذلك، تستخدم SVI مزيجًا من الكيفلار المقطوع والمترابط بدقة للمناطق الرئيسية وألواح الصلب المدرعة الأصغر حجمًا في المناطق الأكثر إحكامًا والأكثر عرضة للخطر. ونتيجة لذلك، توفر لاند كروزر 300 الآن حماية بزاوية 360 درجة.

ترقيات SVI إينجنيرينج لا تجبر لاند كروزر 300 على تعديل نظام التعليق

تزن ترقيات SVI إينجنيرينج المذكورة أعلاه 350 كجم فقط، والتي يمكن لسيارة الدفع الرباعي المبنية على منصة ليدر التعامل معها بسهولة. والأهم من ذلك، أن هذا يعني أن السيارة لا تحتاج إلى نظام تعليق مطور، أو مكابح أكثر قوة، أو مفصلات أبواب أقوى.

كما أن هذا يبقي السعر منخفضًا نسبيًا. تبلغ تكلفة الحماية B4 حوالي 41000 دولار، في حين أن حزمة الحماية B6 (التي توفر الحماية ضد البنادق الهجومية، بما في ذلك R1 وR5 وAK47) تباع بحوالي 56000 دولار.

تشمل الخيارات المتاحة حماية B4 للسقف والأرضية، ونظام PA، وإطارات للخدمة الشاقة، وحزمة تحويل المقاعد الفاخرة.

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