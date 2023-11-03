زاكو بيرفورمانس تكشف عن مجموعة هيكل فيوجن رنر لـ لامبورجيني هوراكان

دبي - كتب محمد فتوح - قدمت شركة زاكو بيرفورمانس مجموعة هيكل جديدة لسيارة لامبورجيني هوراكان، أصغر سيارة خارقة من إنتاج العلامة التجارية الايطالية.

طور موالف السيارات مكونات معاد تصميمها لخلق مظهرًا عدوانيًا. على سبيل المثال، تم إعادة تصميم غطاء المحرك بهيكل هندسي. يشتمل الجزء السفلي من الواجهة على إضافات من ألياف الكربون، والتي، كما تقول زاكو، “تتناغم مع الخطوط الأمامية للسيارة الأصلية”.

تقول شركة تعديل السيارات أن هذا يخلق جمالية مستقبلية تفوق ما فعلته لامبورجيني بالنسخة الأصلية.

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تمكنت زاكو من تصنيع الرفارف الأمامية ذات الجسم العريض دون التأثير على زاوية فتح الباب. كما أن مجموعة الهيكل الجديدة تحتوي على مداخل هواء موضوعة بعناية لتوجيه الهواء إلى جميع الأماكن الصحيحة. تعمل فتحات التهوية على تشتيت الحرارة من الفرامل بسرعة، مما يبقيها باردة ويضمن تحسين أداء التوقف.

زاكو بيرفورمانس تجمع بين العقل والعاطفة بمجموعة الجسم الجديدة

تتميز فيوجن رنر، كما تطلق عليها زاكو بيرفورمانس، بتصميم السايبربانك الجمالي في الخلف. لقد أفسحت الرفارف الزاوية لـ هوراكان إيفو الطريق للحصول على مظهر أكثر حدة، مع امتداد الرفارف للخارج على شكل رأس سهم.

يساهم المفسد البطي الثابت في النهاية الخلفية العدوانية، جنبًا إلى جنب مع الزعانف الموجودة خلف العجلات. يوفر ذيل البطة قوة سفلية متزايدة، ووفقًا للموالف، يضفي على لامبورجيني “مظهر مركبة فضائية من فيلم خيال علمي”.

تنهي جنوط إم ڤي فورجيد إيرو بلس المظهر بشكل رائع، في حين تم تزيين عادم Fi بعد البيع مع نظام فالفيترونيك بأطراف من ألياف الكربون. تريد زاكو الاحتفال باتجاهات التصميم الحصرية لمركبات الاحتراق الداخلي، حيث تعمل فيوجن رنر كحلقة وصل بين السيارات التي تعمل بالوقود والمركبات الكهربائية.

قال كبير مصممي زاكو “التصميم العام لـ إيفو هو تجربة لإيجاد نقطة تلاقي بين العقل والعاطفة، مستوحى من روح السايبربانك وتوظيف التقاليد لتحدي المستقبل. ولهذا السبب أيضًا قمنا بتصميم مغرفة السقف، حيث سينقرض هذا العنصر في مستقبل السيارات الكهربائية”.

تعرض زاكو السيارة في معرض سيما 2023في جناح إم ڤي فورجيد. أغلقت لامبورجيني طلبات الشراء رسميًا للسيارة التي تعمل بمحرك V10، مما يجعلها آخر سيارة خارقة غير هجينة تغادر مصنع لامبورجيني.

قدمت شركة نوفيتيك كذلك مجموعة من ألياف الكربون لسيارة هوراكان تكنيكا. وتقدم ليبرتي واك أيضًا مجموعة رائعة لسيارة لامبورجيني الصغيرة.

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