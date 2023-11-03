بي إم دبليو Z4 GT3 بمحرك مرسيدس V12 سوبرتشارجد لن نراها إلا في SEMA

دبي - كتب محمد فتوح - تفوقت شركة Gooichi Motors على نفسها بسيارة بي إم دبليو Z4 GT3 في معرض SEMA هذا العام، وهذا يقول شيئًا إذا كنت تتذكر سيارة مازدا RX-7 التي تم استبدالها بمحرك V12 والتي جلبتها إلى فيغاس العام الماضي، إن ما تنظر إليه هو سيارة سباق E89 Z4 GT3 حقيقية للطريق، ولكن كما لو لم يكن ذلك رائعًا بما فيه الكفاية، فقد تم تبديل محرك رائع.

مواصفات فريدة تظهر بها بي إم دبليو Z4 GT3 المعدلة بشدة

مثل FD3S المذكورة أعلاه، وجدت محرك مرسيدس بنز M120 V12 ذات السحب الطبيعي منزلاً تحت غطاء المحرك الضخم، هذا هو نفس المحرك الذي استخدمته باجاني بشكل كبير في سيارتها زوندا، بالإضافة إلى العادم ذو الأنابيب المستقيمة، يبدو وكأنه سيارة فورمولا 1 تنزف من التسعينيات، ولكن لا يوجد نظام عادم عادي سيفي بهذا البناء.

وشركة Celeritech هي نفس الشركة التي قامت ببناء الرؤوس على محرك E46 M3 الذي يعمل بمحرك V10 من Phil Morrison – قدمت مجموعة من الرؤوس المزدوجة المعقدة بشكل رائع 6 في 1 متساوية الطول، وهي مناسبة بشكل مريح للغاية، بالفعل، يعد هذا التصميم شيئًا خاصًا، ولكن انظر بشكل أقرب قليلاً، وستجد أن المحرك مبارك بالحث القسري على شكل شاحن Procharger Stage 3 F1x الفائق الموجود على الكرنك، إلى جانب ناقل الحركة المتسلسل HGT Precision، من الواضح أن هذا التصميم له تطلعات سامية.

إعلان

ومثل بناء العام الماضي، لم تكتمل سيارة Z4 بعد، ولكن الهدف هو الحصول على 1500 حصان من الإعداد، القوة لا شيء بدون سيطرة، لذلك هناك بعض ترقيات الاختيار تحت الجلد أيضًا، ولم يتم الكشف عن قائمة كاملة بالمواصفات بعد، ولكن يمكننا أن نرى مكابح ويلوود منتهية بطبقة نهائية مخصصة مطلية بالمسحوق، ويتم تكرارها نفسها على المحاور المركزية المؤكسدة وأطواق الرافعات الهوائية – نعم، تحتفظ سيارة الشارع هذه بنظام الرفع الأصلي للتوقف السريع ، عجلات سنترلوك مكونة من ثلاث قطع مغلفة بمطاط تويو، ومقاعد سباق مومو، ومصابيح أمامية وخلفية مخصصة، وطلاء فضي مخصص لمرة واحدة ممزوج بواسطة مصدر الرذاذ مما يضفي مظهر سيارة السباق المثير إلى المنزل.

وفي الختام، إنه بناء جامح نأمل أن نراه مكتملًا في المستقبل القريب، وإذا كان هذا هو المعيار الذي تحدده منصة Toyo Tyres Treadpass في SEMA 2023، فلا يمكننا الانتظار حتى عام 24.

شاهد أيضاً:

بي إم دبليو M3 تورينج فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها بواجهة أمامية جديدة

آبل تبحث عن حل لمشكلة شاحن بي إم دبليو اللاسلكي الغريبة في سيارات الصانع البافاري