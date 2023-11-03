لامبورجيني كونتاش المحطمة من فيلم The Wolf of Wall Street معروضة للبيع

دبي - كتب محمد فتوح - ظهرت السيارة البطلة من فيلم مارتن سكورسيزي الأكثر نجاحًا حتى الآن، The Wolf of Wall Street، للبيع عبر Bonhams، ومن المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال)، والسيارة المعنية هي نسخة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين من لامبورجيني كونتاش التي يملكها بطل الرواية جوردان بيلفورت (الذي يلعب دوره ليوناردو دي كابريو).

تفاصيل مثيرة عن سيارة لامبورجيني كونتاش المحطمة من فيلم The Wolf of Wall Street

في الفيلم، يحاول بيلفورت إعادته إلى المنزل وهو تحت تأثير أعلى مستويات التي شهدها على الإطلاق، على الرغم من اعتقاده أنه وصل إلى المنزل بشكل غير آمن، فقد تبين أن بلفور قد اصطدم بالفعل بعدة عوائق على مسافة قصيرة بالسيارة إلى المنزل، في حين أنه من المنطقي ماليًا أن يقوم الاستوديو بتدمير سيارة، أراد سكورسيزي رمزًا حقيقيًا للإسراف والفجور في تلك الحقبة، وكان تحطم سيارة لامبو أصلية هو أفضل طريقة للقيام بذلك.

ووفقًا للقائمة، تسببت السيارة البطل التي تظهر هنا في اصطدامها بسيارات أخرى مع فتح أحد أبواب المقص واصطدامها بصندوق البريد واللافتة التي تظهر في الفيلم، لكن السيارة نجت بأقل قدر من الأضرار، وهكذا، طلب سكورسيزي من الطاقم استخدام سيارة أخرى وشاحنة مسطحة لإحداث المزيد من الضرر، تذكر أن هذا نموذج أصلي للذكرى الخامسة والعشرين في بيانكو بولو مع تصميم داخلي بيانكو.

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ومن ناحية، يمكنك شراء السيارة واستعادتها بأقل جهد (ولكن ليس بتكلفة قليلة)، ولكن بالنظر إلى ما تم تضمينه في البيع، نعتقد أن المالك الجديد لن يسلك هذا الطريق، وإلى جانب السيارة – التي تم الحفاظ عليها في حالة الفيلم – سيحصل العارض الفائز على زي جوردان بلفور وكرسي مخرج ولوح خشبي موقع من سكورسيزي ودي كابريو وباربي المفضلة لدى الجميع، مارجوت روبي، يتم أيضًا تضمين سترتين للطاقم واثنين من أقراص DVD.

وسيتم طرح السيارة في مزاد أبو ظبي في 25 نوفمبر، ولكن إذا كنت تفضل الحصول على قطعة من الأوتوبيليا من الفيلم يمكنك قيادتها، فإن سيارة حيلة غير تالفة، ومن المرجح أن تجلب أموالاً مماثلة، ستنتقل إلى مزاد RM Sotheby’s Luxury Week، في Big Apple في 8 ديسمبر.

وفي الختام، للعلم، يبدأ سعر سيارة كونتاش LPI-800 الجديدة بأكثر من 2.6 مليون دولار (9.75 مليون ريال)، مما يجعل كل سيارة من سيارات السينما هذه رخيصة نسبيًا.

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