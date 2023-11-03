الجيل الرابع من سكودا سوبيرب 2024 بتجهيزات أعلى

دبي - كتب محمد فتوح - إن قطاع سيارات السيدان متوسطة الحجم السائد في أوروبا ليس سوى ظل لمجدها السابق ، و إذا كنت تريد شيئًا أكثر اتساعًا، فإن سكودا سوبيرب 2024 هي السيارة التي يمكنك الحصول عليها. دخول جيلها الرابع (الخامس إذا كنت تحسب الطراز الأصلي 1934-1949)، سوف تدخل سيارة سكودا سوبيرب Superb الجديدة في التاريخ باعتبارها السيارة الرائدة الأخيرة لسكودا في عصر محرك الاحتراق الداخلي.

فكرة استمرار سكودا سوبيرب

على عكس سيارة باسات ذات الصلة ميكانيكياً، سيتم بيع الطراز التشيكي الأعلى كسيارة سيدان وهاتشباك. السيارة الأولى هي من الناحية الفنية سيارة هاتشباك لأنها تحتوي على باب خلفي. ولن يتم تجميعها بعد الآن في كفاسيني حيث سينتقل الإنتاج إلى براتيسلافا في سلوفاكيا حيث سيتم أيضًا تصنيع عربة فولكس فاجن .

لقد كانت سكودا سخية بشكل مدهش مع الإعلانات التشويقية في الفترة التي سبقت العرض العالمي الأول اليوم. وقد تم الكشف عن المواصفات الفنية بشكل أساسي، بما في ذلك المحركات وعلب التروس. تتوفر سيارة Superb 2024 بنظام الدفع الأمامي والدفع الرباعي اعتمادًا على اختيار المحرك، وسيتم تزويدها بمحرك 1.5 TSI و2.0 TSI، إلى جانب 2.0 TDI في حالتين من الضبط، ومحرك هجين إضافي يعتمد على 1.5 TSI. .

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محركات سكودا سوبيرب

تحصل الإصدارات التي تعمل بمحرك الاحتراق فقط على ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بسبع سرعات، في حين أن PHEV سيكون لها ناقل حركة DSG بست سرعات. سيتراوح الناتج من 148 حصانًا للمحرك الهجين المعتدل 1.5 TSI مع الدفع الأمامي إلى 261 حصانًا للمحرك 2.0 TSI مع الدفع الرباعي. سيأتي محرك الديزل بقوة 148 حصانًا و190 حصانًا، مع نظام الدفع الرباعي AWD. أما بالنسبة لـ Superb iV، فسيبلغ الإنتاج المشترك 201 حصانًا، وسيغطي 62 ميلًا بالكهرباء بفضل حزمة بطارية تبلغ 25.7 كيلووات في الساعة.

جديد سكودا سوبيرب 2024

ستكون سيارة Superb الجديدة أطول قليلاً من سابقتها ولكنها أضيق قليلاً. سيتم نقل قاعدة العجلات دون تغيير بينما ستكون سعة الشحن أفضل من ذي قبل. لقد كشفت سكودا بالفعل عن لوحة القيادة بالكامل مع الحد الأدنى من المفاتيح الكهربائية حيث سيتم الوصول إلى معظم الوظائف من خلال نظام المعلومات والترفيه مقاس 12.9 بوصة أو تلك الشاشات الصغيرة القابلة للتكوين المثبتة ضمن ثلاثة أقراص.

سكودا سوبيرب بأبعاد أكبر

يعتمد الجيل الرابع من سكودا سوبرب على نقاط قوة سابقتها، حيث يقدم تصميمًا أكثر تطورًا ومساحة وراحة أكبر وأحدث التقنيات. مع سكودا سوبرب الجديدة، سيكون لدى العملاء مرة أخرى الاختيار بين نسخة كومبي إستيت وهاتشباك. يوفر هيكل المجموعة الجديد الذي يضم سبعة اختيارات للتصميم الكثير من الحلول المستدامة، مثل المنسوجات المصنوعة من مواد مستدامة بنسبة 100 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، تعمل أقراص سكودا الذكية المبتكرة والمفهوم الداخلي الجديد الذي يتميز بشاشة معلومات وترفيهية قائمة بذاتها مقاس 13 بوصة على تسهيل الاستخدام بشكل أكبر. الداخلية لديها نظرة نظيفة وواسعة. قامت سكودا مرة أخرى بتحسين محركاتها لتحقيق كفاءة أكبر.

مزايا الجيل الرابع من سكودا سوبيرب

يتميز الجيل الرابع من Superb بتصميم خارجي منحوت وشبكة سكودا جديدة مثمنة الأضلاع. يشتمل المفهوم الداخلي الجديد كليًا على شاشة عرض معلومات وترفيه قائمة بذاتها يصل حجمها إلى 13 بوصة. انتقل ذراع الاختيار إلى عمود التوجيه، مما يوفر وحدة تحكم مركزية نظيفة ومرتبة وأكثر اتساعًا. وفي سابقة أخرى لسيارة Superb، تتوفر شاشة العرض الأمامية كخيار. توفر أقراص سكودا الذكية الجديدة وصولاً سريعًا وبديهيًا إلى العديد من وظائف المركبات والمعلومات والترفيه.

تجهيزات أرقي مع سوبيرب

علاوة على ذلك، تعتمد سيارة Superb الجديدة كليًا هيكل المجموعة الجديد مع اختيارات التصميم، والتي تم تقديمها لأول مرة مع إنياك. يوفر هذا حزم خيارات ذات طابع خاص بالإضافة إلى خيارات فردية. تشتمل الميزات الجديدة على صندوق هاتف مزود بشحن سريع حثي بقدرة 15 واط وتبريد متزامن للهاتف الذكي، بالإضافة إلى مقاعد Ergo المريحة للظهر مع عشر وسائد تدليك يتم التحكم فيها هوائيًا.

يعد غطاء الحمولة الذي يتم تشغيله كهربائيًا في منطقة Combi واحدًا من العديد من الميزات الجديدة (وإجمالي 28) لميزات Simply Clever. قصة نجاح تمتد لأكثر من عقدين وثلاثة أجيال نموذجية . وتستمر سكودا سوبيرب في مقابل اختفاء أوبل إنسيجنيا ورينو تاليسمان وفورد مونديو. بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرًا استبعاد سيارة باسات سيدان من خلال التحول إلى عربة فقط، في حين أن Mazda6 تتقدم في السن. ستظل بيجو تبيع لك سيارة 508 الجذابة بينما تمتلك تويوتا سيارة كامري الاقتصادية فرص نجاح أكبر .

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