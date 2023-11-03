شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 4%.. "تسلا" ترفع أجور عمال مصنعها في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، اليوم الجمعة، إن أجور العمال في مصنع الشركة في جرونهايد بالقرب من برلين سترتفع بنسبة 4% هذا العام بعد زيادة بلغت 6% العام الماضي.

وقالت تسلا في بيان: "سيجري تنفيذ الزيادة بالفعل مع رواتب شهر نوفمبر المقبل".

وإضافة إلى ذلك، سيجري زيادة الرواتب السنوية لموظفي الإنتاج بواقع 2500 يورو (2683 دولارا) بدءا منفبراير المقبل.

شركة تسلا

أعلنت الشركة أن ملياردير التكنولوجيا والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وجه الشكر بشكل شخصي للعاملين في مصنع جرونهايد اليوم الجمعة، على التزامهم أثناء عمليات بدء تشغيل المصنع وتكثيف المتابعة.

وأبلغت الإدارة الموظفين بالزيادات في الأجور في اجتماع داخلي لفريق العمل.