جيتور X70 بلس 2024 بالسعودية قوة ورحابة وأداء متفوق

دبي - كتب محمد فتوح - سعودي أوتو / خاص :

السيارة موضوع تجربة اليوم هي ال SUV جيتور X70 بلس موديل 2024 والتي طرحتها بالسوق السعودي شركة التوريدات الوطنية للسيارات ، الوكيل لعلامة جيتور في السعودية . ( عروض خاصة لتملك جيتور2024 )

تنطلق Jetour X70 PLUS بالدفع الأمامي ، بمحرك أربعة سلندر ، سعة 1.6 ليتر توربو والذي يولد قوة 194 حصان وعزم دوران 290 نيوتن-متر ، ومع المحرك يعمل ناقل الحركة الي بسبع سرعات DCT ، أما معدل استهلاك الوقود فيأتي 11.2 كم في اليتر الواحد .

إعلان

التصميم الخارجي لجيتور X70 بلس

أهم المزيا الخارجية للسيارة Jetour X70 PLUS موديل 2024 ، الأضواء LED / والأضواء الأمامية أوتوماتيكية متكيفة وأضواء نهارية ، وينتشر الكروم في أجزاء كبيرة من هيكل السيارة الخارجي في الواجهة الأمامية وحول النوافذ ومقابض الأبواب وفي الخلف، والمرايا الخارجية كهربائية مدفأة قابلة للطي ، مع مساحات في الخلف وجنوط بتصميم جميل مقاس 20 بوصة .

تعتمد JETOUR X70 على محور عجلات من سبائك الألومنيوم بمقاس 20 بوصة، والذي يتميز بالوزن الخفيف، العزم العالي، تبريد الحرارة بشكل أسرع والمزيد من الأناقة، وغيره الكثير، كم أنه يساهم في خفض استهلاك الوقود وزيادة سلامة القيادة.

أن فتحة السقف البانورامية الواسعة، والتي تبلغ مساحتها 1.1 متر مربع تضمن رؤية واسعة وإضاءة نهارية كافية، كما تعطي تهوية جيدة ومظهر أنيق وصحي، فهي لا تحررك من القلق بشأن السفر لمسافات طويلة ومشاكل الرياح فقط ولكنها تُمكّنك من الاستمتاع بالوقت الرائع حين تشرق الشمس على السيارة، لتستمتع بحياة أفضل على طول الطريق!

داخلية جيتور X70 بلس

تتميز سيارة Jetour X70 PLUS 2024 الداخلية بمواصفات متطورة ومريحة. تتوفر فيها شاشة تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي عالي الجودة مع عدة مكبرات صوت، ونظام ملاحة GPS للتوجيه الصوتي. تحتوي المقاعد على جلد قابل للتعديل بالكهرباء ووسائد هوائية للراحة والدعم. يتم توفير نظام تحكم في درجة الحرارة للمقاعد الأمامية والخلفية لتوفير الراحة للركاب في جميع الأحوال الجوية.

تتضمن السيارة واجهة رقمية للسائق توفر معلومات حول السرعة ومستوى الوقود وغيرها من المعلومات الهامة. يتوفر أيضًا شاحن للهواتف الذكية ومنافذ USB للشحن السريع. يتميز نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح بالسهولة والراحة في التشغيل.

مساحة التحميل في جيتور XC70 بلس

توفر السيارة مساحة تخزين واسعة في الصندوق الخلفي، مما يتيح للركاب حمل الأمتعة والبضائع بسهولة. تتميز السيارة أيضًا بفتحة سقف بانورامية تعزز الإضاءة وتوفر إحساسًا بالانفتاح والمساحة داخل المقصورة.يتم توفير تحكم كهربائي بالنوافذ والمرايا الجانبية لتوفير الراحة والتحكم السهل للسائق. بشكل عام، توفر سيارة جيتور X70 بلس 2024 الداخلية تجربة قيادة مريحة ومتطورة مع مزايا تقنية متقدمة لتلبية احتياجات وراحة الركاب.

أبعاد جيتور X70 بلس

تأتي السيارة في هيئتها الجديدة بأبعاد خارجية مميزة بتتفوق فيها على كثير من منافساتها وتمنحها الأبعاد المميزة فخامة ورحابة كبيرة – الطول 474.9 سم / العرض 190 سم / والارتفاع 172 سم .

تجهيزات جيتور X70 بلس

تملك السيارة تجهيزات كثيرة من الداخل ، وتمتاز المواد والخامات المستخدمة بجودتها عالية . المقاعد جلد والمقاعد الأمامية تتوفر مع خاصية التهوية والتدفئة. مقعد السائق كهربائي بـ 6 وضعيات مع ذاكرة ، ومقعد الراكب الأمامي كهربائي بـ 4 وضعيات . مكيف بتحكم الكتروني وسقف بانوراما وشاحن لاسلكي وشاشة للمعلومات والترفيه مقاس 10.25 بوصة

تقنيات جيتور X70 بلس

من أهم المزايا التقنية في Jetour X70 PLUS موديل 2024 / نظام الدخول بدون مفتاح ،/ كاميرا بانورامية 360 درجة ، غلق الباب الخلفي كهربائيا وفتحه باستخدام القدم ، وإضاءة داخلية محيطية ، ومثبت سرعة ذكي / وثلاثة أوضاع للقيادة Normal وECO وSport ، وغلق النوافذ وفتح السقف من المفتاح ، ومبدل للسرعات خلف عجلة القيادة ، ومثبت سرعة ذكي

أنظمة السلامة والأمان

تتوفر السيارة بمجموعة مميزة جدا من أنظمة السلامة والأمان ، ابرزها ثمانية وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية ، ونظام التحذير عند مغادرة المسار ، ونظام النقطة العمياء ، ونظام مانع للتصادم ، وحساسات أمامية وخلفية ، وكاميرا بانورامية 360 درجة بأربع كاميرات ، وموزع الكتروني للمكابح ، ونظام الثبات الإلكتروني ، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات ، ونظام التحكم في الهبوط من المنحدرات ، ونظام تجميد المحرك ضد السرقة

طرازات جيتور XC70 2024

تتوفر سيارة موديل 2024 في معارض شركة التوريدات الوطنية للسيارات بطرازين

الأول 1.5 Comfort سبعة ركاب و سعره 91,997 ريال //

الثاني Luxury 1.6 سبعة ركاب وسعره 119,597 ريال /

وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة / والضمان المتوفر هو 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما يأتي أولا

اقرأ أيضا