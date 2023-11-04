رولز رويس جوست 2024 تلبس قناع كربوني يزيدها عدوانية

دبي - كتب محمد فتوح - تتواجد شركة اوربان اوتوموتيف في معرض سيما SEMA 2023 ببنيتين مخصصتين على شكل رولز رويس جوست ولاندروفر رانج روفر . تتمتع رولز رويس جوست ولاندروفر رانج روفر بتحسينات تصميمية متطورة لا يمكن أن تقدمها إلا علامة تجارية يقع مقرها في المملكة المتحدة. تأخذ التصميمات المزيد من العناصر التي تركز على التصميم مع ألياف الكربون الإضافية والإضاءة المدمجة وعادم الأداء الاختياري من Milltek

رولز رويس جوست

تتخذ سيارة رولز رويس جوست من Urban Automotive أسلوبًا خفيًا، على غرار سيارة Black Badge Ghost Ekleipsis التي تم الكشف عنها مؤخرًا ، مع إضافة تفاصيل دقيقة إلى السيارة. تشتمل هذه الأجزاء الجديدة على مصدات جديدة من ألياف الكربون، وطبقة خارجية من قطعتين للمصد الأمامي، وأضواء تشغيل نهارية مدمجة، ومشتت خلفي مدمج، وجناح شفة خلفي، وعتبات أبواب سفلية، وشارة Urban Icon للباب الخلفي، واختيار من 22 أو 24- عجلات معدنية بوصة مصدرها شركة Vossen المتخصصة في العجلات المتميزة.

رينج روفر وجوست

وبالمثل، يتلقى الجيل L460 من رينج روفر نفس معالجة ألياف الكربون إلى جانب جناح خلفي علوي، وشفرات أبواب أمامية بديلة، ومشتت خلفي مع وعاء انزلاقي قابل للإزالة، وفاصل مصد من ثلاث قطع، وقطعة فم المصد الأمامي من ألياف الكربون، ومصد أمامي بديل من ألياف الكربون. وخيارات متعددة للعجلات مقاس 24 بوصة. مثل نظيرتها رولز رويس، يمكن أيضًا الحصول عليها مع عادم أداء Milltek كخيار، إلى جانب قطع ذيل عادم من الألومنيوم المطحون.

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تشكيلة عوادم لرولز جوست ولاندروفر

تم تجميع هذه المشاريع من قبل مجموعة Platinum Motorsport المرموقة في لوس أنجلوس وتتكون من قطع مصنوعة يدويًا من المملكة المتحدة والتي تأتي كمجموعة كاملة في الغالب. تدخل شركة Urban Automotive السوق الأمريكية بالشراكة مع شركة Milltek – وهي شركة متخصصة في خدمات ما بعد البيع معروفة بتشكيلة عوادم الأداء لمختلف السيارات الرياضية . تمتلك شركة Milltek أيضًا عوادم للمركبات القديمة،

مثل الأيقونات من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، مما يبث حياة جديدة وضوضاء جديدة في هذه المركبات.ستسمح الشراكة بين العلامتين التجاريتين للشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بتطوير قاعدة أكبر من المتابعين في الولايات المتحدة. إنها تحمل مجموعة واسعة من منتجات لاند روفر التي تناسب المتحمسين الذين يبحثون عن تعديلات أكثر دقة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة الخاصة بهم.

أما بالنسبة Rolls Royce Ghost فهو العرض الثاني للعلامة التجارية، يسبقه طراز كولينان الخاص بالشركة والذي ظهر لأول مرة في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أعادت العلامة التجارية صياغة السيارة واجتذبت بالفعل مجموعة من المعجبين البارزين، بما في ذلك الإعلامي الأمريكي سكوت ديسيك.

قال سايمون ديرن، المالك ورئيس قسم السيارات في معرض SEMA: “من المثير للغاية أن نطلق منتجاتنا الجديدة في معرض SEMA. يعد معرض SEMA أحد الأحداث الرئيسية لهذا العام بلا شك، حيث يعرض مجموعات التصميم الجديدة من اوربان رانج روفر Rolls Royce Ghost أمام جمهور كبير”.

شخصية رولز رويس جوست

قد تكون جوست أرخص قليلاً من الفانتوم ، لكن لا يوجد شيء رخيص في رولز رويس جوست 2024. من طرفها إلى ذيلها، تنضح سيارة الليموزين الفاخرة هذه بالسحر والرقي. يوفر محرك V-12 تسارعًا سهلاً .

تقنيات جوست الفريدة

من الوظائف التقنية الحصرية في Rolls Royce Ghost 2024 ، الكاميرا التي تقوم بمسح الطريق أمامك للمساعدة في إعداد نظام التعليق للحفر ومطبات السرعة للحفاظ على الرحلة مخملية قدر الإمكان. يمنح ذلك الركاب القدرة على تناول العصائر مع وجبة خفيفة من دون سكب أي شيء على جلد جوست الناعم أو سجادات أرضية صوف الحمل عالية الوبر. باستثمار صغير يبلغ حوالي 400,000 دولار أمريكي، يمكن لسيارة Ghost أن تستقر في الممر الخاص بكم

ترف الداخل

مثل مقصورة أي سيارة رولز رويس، تتميز سيارة ROLLS ROYCE GHOST الجديدة بالفخامة، حيث تم تصنيع كل سطح ومقبض ومفتاح ورافعة من مواد عالية الجودة. فكر في السجاد السميك، والجلد المحبب بدقة، واللمسات الخشبية والمعدنية الحقيقية، وحتى بطانة السقف المتوفرة المزودة بمصابيح LED مدمجة صغيرة لمحاكاة السماء المضاءة بالنجوم.

تتوهج لوحة القيادة المضيئة عندما يقوم السائق بتشغيل سيارة ROLLS ROYCE GHOST ، مما يزيد من أجواء الليل المرصعة بالنجوم. يتم التعامل مع ركاب المقعد الخلفي بمثل هذه الكماليات مثل مقاعد التدليك، ونظام الترفيه، وفدان من مساحة الأرجل. إنه ليس أقل من المتوقع لسيارة من نفس فئة بنتلي فلاينج سبير ومرسيدس بنز مايباخ الفئة S.

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