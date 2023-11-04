تسلا سايبرتراك تظهر منطقة التخزين الصغيرة المخفية بفيديو جديد

دبي - كتب محمد فتوح - ظهرت شاحنة تسلا سايبرتراك الكهربائية بمقطع فيديو جديد عبر الإنترنت لتُظهر صندوق التخزين الموجود أسفل صندوق الأمتعة.

علي الرغم من أن مقطع الفيديو قصير، إلا أنه يظهر بوضوح حجرة التخزين والتي تبدو مانعة لتسرب الماء، وذلك بسبب وجود الحشية المطاطية على الغطاء.

أظهرت الصور السابقة لحجرة التخزين وجود فتحة تصريف واحدة على الأقل في الجزء العلوي من الصندوق، لذلك لا يتوقع أن يدخل الماء والطين داخل الصندوق.

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أما في بعض التوقعات الأخرى فيقول بعض الأشخاص أن وجود سدادة تصريف في الجزء السفلي من الصندوق، يعني أنه يمكن استخدامه أيضًا كمبرد أثناء التنقل في حالة وضع بعض الثلج، وعند ذوبانه، ما عليك سوى فتح القابس وسيختفي الماء. ومع ذلك، لم تظهر سدادة التصريف المقصودة بشكل واضح.

أيام قليلة على تسليم أول دفعة تسلا سايبرتراك

تشبه منطقة التخزين الموجودة بتسلا سايبرتراك تلك الموجودة في ريفيان R1T ، ولكن على عكس ريفيان، لا تبدو أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب إطار احتياطي كامل الحجم. كانت منطقة التخزين مليئة بغطاء سيارة.

في الواقع، لا تحتوي سايبرتراك على إطار احتياطي على الإطلاق. يمكن للمالك أن يحمل قطعة احتياطية في السرير، لكن ذلك من شأنه أن يؤثر على القدرة الاستيعابية، لذلك لن يكون مثاليًا لأولئك الذين ينقلون الكثير من الأشياء بشكل منتظم.

يتوقع أن نعرف المزيد عن سايبرتراك بعد حدث التسليم في 30 نوفمبر، عندما تصبح الوحدات الأولى المخصصة للعملاء في أيدي المالكين.

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