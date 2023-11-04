تويوتا تجرب سيارات بيك آب كهربائية كسيارات أجرة في تايلاند قريبًا

دبي - كتب محمد فتوح - أظهرت تويوتا مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية على مدى العامين الماضيين، ولكن الحقيقة هي أن صالات العرض الخاصة بها بحاجة ماسة إلى المزيد من السيارات الكهربائية. لا تبيع شركة صناعة السيارات اليابانية سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على مستوى العالم في الوقت الحالي: سيارة bZ4X الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارة السيدان bZ3 الحصرية في الصين، ولكزس RZ وUX 300e. وستتم إضافة سيارة رابعة قريبًا إلى قائمة إنتاج سيارات تويوتا الكهربائية، ولكن فقط في تايلاند وبأعداد محدودة: شاحنة صغيرة كهربائية بالكامل.

قالت شركة صناعة السيارات إنها ستبدأ قريبًا تجربة السيارة الكهربائية الجديدة في تايلاند، وهو السوق الذي تشكل فيه الشاحنات الصغيرة ما يقرب من نصف إجمالي مبيعات السيارات. وقال براس غانيش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا دايهاتسو للهندسة والتصنيع، إن المهندسين يعملون على تكييف شاحنات تويوتا الكهربائية مع الظروف المحلية. ووفقا لغانيش، سيتم نشر مجموعة صغيرة من الشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبطارية الكهربائية كسيارات أجرة في مدينة باتايا في أوائل عام 2024.

أضاف غانيش أن تويوتا تفكر أيضًا في اختبار شاحنات بيك اب كهربائية أخرى لخدمات توصيل محدودة النطاق. وتعمل الشركة أيضًا على بناء قدرات البحث والتطوير في مجال السيارات الكهربائية في تايلاند، والتي تعد أحد مراكز البحث والتطوير العالمية الخمسة التابعة لتويوتا.

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على الرغم من أن غانيش لم يذكر أي سيارة بيك اب ستخضع للتجربة في تايلاند، إلا أنه يتوقع أن تكون نموذج انتاج من النموذج الأولى هايلكس ريفوBEV الذي تم الكشف عنه في تايلاند في أواخر العام الماضي؛ والذي لم تعلن تويوتا متى ستبدأ المبيعات التجارية له. قد يكون الخيار الثاني هو النموذج الأولي IMV 0 ، الذي ظهر لأول مرة في نفس الحدث وتم عرضه أيضًا في معرض التنقل الياباني الشهر الماضي. تم وصف IMV 0 على أنها شاحنة بيك آب تجارية خفيفة معيارية جديدة تمامًا من IMV لتايلاند وستكون ميسورة التكلفة ومبتكرة، بينما قالت تويوتا إن نسخة الإنتاج كانت “على بعد أكثر من عام”. يبدو أن IMV 0 تعمل بالاحتراق الداخلي، ولكن ربما يمكن تكييفها مع البطاريات أيضًا.

إن بيع سيارة هايلكس و/أو IMV الكهربائية في تايلاند من شأنه أن يساعد شركة تصنيع السيارات اليابانية على مواجهة المنافسة الصينية في سوق جنوب شرق آسيا. أطلقت تويوتا سيارة bZ4X العام الماضي في تايلاند، لكن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تفوقت حتى الآن في السوق من قبل منافسيها من بي واي دي وجريت وول موتور.

في الشهر الماضي، قامت تويوتا بنقل سيارة هايلكس ريفو إلى أستراليا لإجراء بعض الاختبارات الإضافية وللحصول على بعض المعلومات من عملاء هايلكس ذوي الحجم الكبير في البلاد. ويشير هذا إلى أن تويوتا تدرس أيضًا أستراليا كسوق محتمل لسيارة هايلكس الكهربائية.

من المحتمل أن يكون لدى هايلكس ريفو فرصة معدومة للوصول إلى الولايات المتحدة نظرًا لأن هايلكس التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي لا يتم بيعها في أمريكا الشمالية. لكن تويوتا عرضت مؤخراً مفهوم EPU الجاهز للإنتاج في معرض التنقل الياباني، وقد يشكل نموذج الإنتاج المبني على تلك الدراسة منافساً كبيراً لفورد مافريك.

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