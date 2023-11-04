تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار لتصنيع البطاريات بأمريكا

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة تويوتا عن استثمار ضخم بقيمة 8 مليارات دولار في شركة تويوتا لصناعة البطاريات في ولاية كارولينا الشمالية (TBMNC)، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لخطط الشركة العالمية في مجال الكهرباء. وسيضيف الاستثمار 3000 وظيفة جديدة في منشأة تويوتا، مما يزيد إجمالي استثمارات الشركة إلى حوالي 13.9 مليار دولار.

8 خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية والهجينة

ستدعم TBMNC إنتاج الطرازات الهجينة والكهربائية بالكامل. وإلى جانب خطي الإنتاج اللذين تم الإعلان عنهما بالفعل، سيتم إضافة ثمانية خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية والهجينة. هناك أيضًا أربعة خطوط بطارية للسيارات الهجينة العادية. يتبع هذا التطور الأخير خارطة طريق تكنولوجيا البطاريات التي أعلنت عنها Toyota مؤخرًا ، والتي بلغت ذروتها ببطاريات الحالة الصلبة التي تسمح بمدى يصل إلى 600 ميل وأوقات إعادة شحن مدتها 10 دقائق اعتبارًا من عام 2027.

تويوتا ولكزس في الطريق لكهربة واسعة

من الواضح أن toyota تضع الأساس لمجموعة واسعة من الطرازات الكهربائية، بهدف الوصول إلى إجمالي إنتاج يزيد عن 30 جيجاوات في الساعة سنويًا بحلول عام 2030. على الرغم من أن bZ4X لا تزال سيارة toyota الكهربائية الوحيدة المعروضة للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، إلا أن الشركة لديها العديد من السيارات الهجينة. عارضات ازياء.

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بحلول عام 2025، سيكون لدى كل طرازات toyota ولكزس على مستوى العالم خيار كهربائي. ليست كل نماذج تويوتا الكهربائية المستقبلية هي سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان الصديقة للعائلة، حيث ظهرت أخبار قبل أيام تفيد بأن مفهوم السيارة الرياضية FT-Se يمكن أن يدخل حيز الإنتاج قبل نهاية العقد.

أضخم منشآت تويوتا في كارولينا

وقال شون ساجز، رئيس toyota نورث كارولينا: “إن إعلان اليوم يعزز التزام toyota بالكهرباء وخفض الكربون، مما يوفر فرص العمل والنمو الاقتصادي المستقبلي للمنطقة”. “نحن متحمسون لرؤية الطاقة المستمرة والدعم لمنشأة التصنيع المبتكرة هذه.”سيؤدي الاستثمار الجديد إلى توسيع منشأة نورث كارولينا إلى سبعة ملايين قدم مربع. وبالنظر إلى طريقة أخرى، فإن ذلك يساوي 121 ملعب كرة قدم من إنتاج البطاريات.

ليس من المستغرب أن يتم دعم أكثر من 5000 وظيفة في الموقع الموسع. وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر: “خلال السنوات القليلة الماضية من بناء العلاقات، بما في ذلك رحلتي الأخيرة إلى طوكيو والاجتماع مع الرئيس ساتو، أصبحت شراكتنا مع toyota أقوى من أي وقت مضى، وبلغت ذروتها بهذا الإعلان التاريخي”. “إن انتقال ولاية كارولينا الشمالية إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يوفر وظائف ذات رواتب أفضل من شأنها أن تدعم عائلاتنا ومجتمعاتنا لعقود قادمة.”

سوبارو تستفيد من توسعات تويوتا

وسيستفيد مصنع كارولينا الشمالية أيضًا من شركة سوبارو ، التي ستبيع سيارة دفع رباعي كهربائية ذات ثلاثة صفوف – من المتوقع أن يطلق عليها اسم TZ – مع بطاريات مصدرها المصنع الموسع. ومن المتوقع أن يطلق على ما يعادل toyota اسم bZ5X. إن مفهوم FT-3e SUV الأكثر تطرفًا والذي عرضته toyota مؤخرًا هو مستفيد محتمل آخر من منشأة كارولينا الشمالية، في حالة تأكيد نموذج الإنتاج.

وبطبيعة الحال، فإن نقل تجميع المركبات الكهربائية وبطارياتها إلى أمريكا الشمالية يعني أن toyota ستكون قادرة أيضًا على الاستفادة من أحدث لوائح الإعفاء الضريبي، حيث يجب إنتاج أو تجميع ما لا يقل عن 50٪ من مكونات بطارية السيارة في المنطقة.

تويوتا تعزز انتاجها الكهربائي

وتعزيزا لالتزامها بكهربة المركبات وبناء الأماكن التي تبيع فيها، ستقوم toyota بتجميع سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة تمامًا مكونة من ثلاثة صفوف تعمل بالبطارية في toyota كنتاكي بدءًا من عام 2025. أول سيارة يتم تجميعها في الولايات المتحدة للشركة سيتم تشغيل BEV بواسطة بطاريات من شركة Toyota North Carolina. وسيتلقى مصنع البطاريات الجديد، الذي هو قيد الإنشاء حاليًا، استثمارًا إضافيًا بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم توجه الشركة نحو الحياد الكربوني.

خطط تويوتا المستقبلية

وقال تيد أوجاوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة toyota موتور أمريكا الشمالية: “نحن ملتزمون بخفض انبعاثات الكربون قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن”. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يتمتع العملاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم الآن وفي المستقبل. ومن المثير أن نرى أكبر مصنع لدينا في الولايات المتحدة، toyota كنتاكي، وأحدث مصنع لدينا toyota نورث كارولينا، يقوداننا إلى المستقبل مع إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات لتشكيلة سياراتنا الكهربائية الموسعة.

بدأ استثمار toyota في مصنعها بكارولينا بمبلغ 2.1 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية جديدة لدعم التوسع المستقبلي. واليوم يصل إجمالي الاستثمار في toyota نورث كارولينا إلى 8 مليار دولار. وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر: “إن استثمار toyota الكبير في ولايتنا، ، يعد بمثابة أخبار رائعة ودليل إضافي على أن ولاية كارولينا الشمالية رائدة في اقتصاد الطاقة النظيفة . تؤمن toyota بقوتنا العاملة ذات المستوى العالمي لدعم نجاحها المستقبلي وأنا أقدر هذا الالتزام الهائل هنا.”

أكبر توسعات تويوتا

وستكون المنشأة مركزًا لشركة toyota لتطوير وإنتاج بطاريات الليثيوم أيون اللازمة لمحفظتها المتوسعة من المركبات الكهربائية. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في مصنع ليبرتي في عام 2025 بستة خطوط لإنتاج البطاريات، أربعة منها للسيارات الكهربائية الهجينة واثنان للسيارات الكهربائية بالبطارية.

وقال شون سوجز، رئيس شركة toyota لتصنيع البطاريات بولاية نورث كارولينا: “إن المستقبل مشرق في toyota نورث كارولينا”. ومن خلال هذا الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، سنكون قادرين على دعم فرص التوسع المستقبلية بسرعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.”

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