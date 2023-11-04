أومودا تفتتح معرضها في الصين 2023

دبي - كتب محمد فتوح - أومودا تفتتح معرضها في الصين

تم افتتاح “معرض لبيع منتجات نظام العلامة التجارية أومودا ” في ووهو ، الصين ، في 15 أكتوبر الماضي، جاذباً جمهوراً عالمياً إلى جناح أومودا ليشهدوا الرؤية الشاملة للنظام البيئي لعلامة أومودا التجارية OMODA ، كجزء من ملتقى “مؤتمر نظام المستخدم العالمي المشترك 2023 لنظام OMODA البيئي”، قدم المعرض إنجازات نظام المستخدم الشامل لنظام العلامة التجاريةOMODA وآخر التطورات في الأجهزة الفاخرة، مقدماً مفهوما جديدا لنظام المستخدم المشترك ومواصلاً القيادة المستمرة لنموذج LOHAS البيئي الجديد “لما بعد السيارة”.

أمودا تقدم لأول مره نموذج LOHAS الجديد ذو الجودة المبتكر

كان جناح OMODA في “معرض وبيع منتجات النظام البيئي” مليئاُ بسحر التكنولوجيا، مقدماً مساحة تجربة LOHAS مغمورة بمحطات الشحن والطائرات بدون طيار وألواح التزلج البرية. تغطي مجموعة منتجات أومودا الموسعة بفئات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والملابس والرياضات الخارجية، مما يجذب الجمهور الشاب بالعناصر العصرية والعالية الجودة.

تجسيدًا لروح السفر منخفض الكربون، أصبح الظهور الاول لدراجة OMODA، وهي منتج فاخر مشتق، المفضلة في المعرض، مجذبة العديد من المستخدمين لاختبار الركوب. ستظهر هذه الدراجة أيضاً في حدث “ركوب الدراجات الخيري” الذي تنظمه OMODAفي 17 أكتوبر، حيث سترافق آلاف المستخدمين من أكثر من 30 دولة في حدث متوهج عصري منخفض الكربون.

جماليات سيارات أومودا

ومع ذلك، لم تكن ملحقات الأناقة الرائعة فقط هي التي جذبت الانتباه؛ فطرازي السيارات الرئيسيين OMODA 5 و OMODA E5، اللذان ينبثقان بديناميكيات جمالية مستقبلية، قد نالا أيضاً إعجاباً وتصفيقاً من زوار المعرض .

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من المنتجات إلى العناصر الفاخرة، تتماشىOMODAبعمق مع نمط حياة الشباب المعاصر، ممتدة لمساتها في كل جانب من جوانب حياة المستخدمين، مقدمة خيارات متنوعة وتقود تحولاً في النمط الصحي المستدام LOHAS الجديد لجيل الشباب .

خارج إطار المركبة، تتعاونOMODAمع المستخدمين العالميين لصياغة نظام بيئي جديد

خلال المعرض، عقدت أومودا أيضاً حدثاً لإطلاق نظام بيئي للعلامة التجارية، حيث أعلنت رسمياً عن ذلك النظام مستنداً على الإبداع المشترك للمستخدم ومشاركة القيم .

“موضوعنا لحدث الإصدار هو كسر الحواجز، وتجاوز مفاهيم التشغيل التقليدية للسيارات، وصياغة مواقف نمط الحياة ودوائر الترفيه الشخصية ذات التميز الفردي. نرغب في أن يبدأ التواصل مع مستخدمينا مع المركبة، ولكن لا يقتصر على ذلك”، هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة أومودا، Shawn Xu، خلال الحدث. تلتزم أومودا بفلسفة توجيه الاهتمام نحو المستخدم، حيث تضع المستخدمين في مقدمة صناعة القرار، وتحولهم إلى مبدعين مشاركين للنظام البيئي لعلامة أومودا ومشاركين في قيمتها البيئية .

اومودا في 14 سوق عالمي

حالياً، تم إطلاق أومودا في 14 سوقاً عالمياً، مستخدمة لغتها الجمالية الفريدة وتقنية الاتصال الذكية لربط الحاضر بالمستقبل، مما يجعلها الرائدة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في نظر الشباب. في المستقبل، وبتوجيه من استراتيجية التعاون والمشاركة البيئية، لا تهدف أومودا إلى بناء سيارات ممتازة للمستخدمين فحسب، ولكن لتعزيز رفاهيتهم . تلتزم العلامة التجارية بتغيير العلاقة بين السيارات والأشخاص، وتطمح لأن تصبح شريكاً ذو سلوك خاص لمستخدميها .

حول أومودا

من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.

تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية “CROSS” تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.

في اسم OMODA، تمثل الحرف “O” نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما “MODA” فيأخذ من “Modern”، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.

ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم “O-universe” للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه .في كل الأحوال يعتبر ملتقي اومودا ملتقي ابداعي من نوع فريد .

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