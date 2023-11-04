اتفاق مبدئي لـ ستيلانتيس ونقابة عمال السيارات وتسريبات بشأن انتاج 4 مركبات

دبي - كتب محمد فتوح - توصلت ستيلانتيس ونقابة عمال السيارات إلى اتفاق مبدئي لعقد جديد في 28 أكتوبر. لا يزال أعضاء النقابة الذين يعملون في دودج وجيب ورام وكرايسلر بحاجة إلى التصديق على الاتفاق، لكن تسربت بعض الأخبار المتعلقة بإنتاج المركبات.

مركبات ستيلانتيس بين رحى إضرابات نقابة عمال السيارات وتوافر مكوناتها

جيب رانجلر

تم بناء الجيل الحالي من جيب رانجلر JL في مصنع ستيلانتيس في توليدو بولاية أوهايو، وسيبقى على حاله حتى عام 2028. وقد تم إدراج ترقية إلى رانجلر 4xe الهجينة لعام 2025، لكن الأمور تصبح مثيرة للاهتمام بالنسبة للجيل التالي من سيارات الطرق الوعرة. تُظهر صفقة نقابة عمال السيارات أن إنتاج سيارة J70 رانجلر سيبدأ في عام 2028 بمحركين كهربائيين. سيكون أحدهما كهربائيًا بالبطارية، والآخر يستخدم محرك احتراق كموسع للمدى. ليس هناك ذكر لنموذج احتراق داخلي خالص أو هجين، مما يؤكد التقارير السابقة عن كون سيارة رانجلر القادمة كهربائية بالكامل.

جراند واجونير

على الجانب الآخر، ستستمر جيب واجونير وجراند واجونير أيضًا في عام 2028 مع الطراز الحالي. يظهر تحديث منتصف الدورة لعام 2025، وتظهر اتفاقية نقابة عمال السيارات نسخة كهربائية بمحرك موسع المدى تصل في ذلك العام. تم إدراج سيارة واجونير / جراند واجونير التي تعمل بالبطارية الكهربائية في عام 2027. وعلى عكس رانجلر، لا يوجد ذكر لطراز الجيل التالي أو أي شيء بعد عام 2028. ومع ذلك، تم ذكر التحديث الثاني لنماذج الاحتراق في عام 2027.

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جيب جراند شيروكي

أما بالنسبة لجراند شيروكي، فسيستمر طراز الجيل الحالي المكون من صفين حتى عام 2027 مع تمديد إنتاج الثلاثة صفوف حتى عام 2028. ومن المقرر تحديث منتصف الدورة في عام 2024، وسيظهر طراز الجيل التالي في عام 2027 مع البطارية ومحركات الاحتراق.

دودج دورانجو

تم تصنيع دودج دورانجو جنبًا إلى جنب مع جراند شيروكي في مجمع تجميع ديترويت التابع لشركة ستيلانتيس، على الرغم من أن جدولها الزمني أقصر قليلاً. سيستمر الجيل الحالي حتى عام 2025، مع طراز الجيل التالي المقرر طرحه في عام 2026. ومثل جراند شيروكي، سيتم تقديمها بمحركات احتراق وبطارية كهربائية.

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن كل هذا يبدو رسميًا، إلا أن شركات صناعة السيارات رفضت التعليق على هذه الأخبار.

هذه ليست المعلومات الوحيدة لـ ستيلانتيس التي تم تسريبها على ما يبدو بواسطة أعضاء نقابة عمال السيارات. يدعو الاتفاق كذلك إلى إعادة فتح مصنع جيب شيروكي السابق في بلفيدير بولاية إلينوي، حيث سيتم بناء شاحنة متوسطة الحجم غير مسماة. وهذا يعني بالتأكيد شاحنة رام أصغر، حيث أن جيب لديها بالفعل جلاديتور.

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