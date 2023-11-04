مايكل فوكس يضم رولز رويس سبيكتر إلى مجموعته الحصرية لتتخطي 100 سيارة

دبي - كتب محمد فتوح - يمتلك مايكل فوكس أكثر من 100 سيارة في مجموعته، واعتبارًا من هذا الأسبوع، 15 منها على الأقل هي من طراز رولز رويس .وباعتباره واحدًا من أكثر جامعي السيارات حماسًا في أمريكا، يضيف فوكس سيارة سبيكتر إلى أسطوله، وهي أول سيارة يتم تسليمها في الولايات المتحدة وسيارته الكهربائية الثالثة فقط.

يقول فوكس “لدى الآن ثلاث سيارات كهربائية. لدي هذه السيارة، هامر، ولدي سيارة تسلا S بلايد.” وكان من المقرر أيضًا أن يكون فوكس هو مالك أول سيارة هيسبانو سويزا كارمن بولوني في الولايات المتحدة، وهي سيارة كهربائية مثيرة من إيطاليا، ولكن لم يتم تسليم السيارة مطلقًا.

يمتلك فوكس مرآبًا مليئًا بالمركبات المخصصة بدءًا من كولينان البرتقالية وبلو كاندي دون إلى جرين جايد بيرل رايث. حتى أنه لديه 12 لونًا مخصصًا.

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مايكل فوكس الأكثر حظًا بين حاجزي رولز رويس سبيكتر

على الرغم من أن هذه هي السيارة الكهربائية الثالثة له فقط، إلا أن سيارة سبيكتر هي أغلى سيارة لدي فوكس على الإطلاق. يبدأ سعر سيارة رولز رويس الكهربائية من 422.750 دولارًا أمريكيًا، ويزيد سعرها مع وجود خيارات مخصصة. يبلغ سعر هامر الكهربائية إديشن 1 ما يزيد قليلاً عن 112,000 دولار أمريكي بالمقارنة، بينما تبلغ تكلفة الطراز S بلايد حوالي 91,380 دولارًا أمريكيًا.

أكد الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته تورستين مولر-أوتفوس العام الماضي أن قائمة الانتظار لسيارة سبيكتر تبلغ 15 شهرًا على الأقل. لذلك سيتعين على العملاء المهتمين بامتلاك واحدة الانتظار حتى عام 2025 على الأقل، وهو ما يجعل فوكس أكثرهم حظًا.

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