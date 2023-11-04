مؤتمر جايكو يشارك مستخدمين عالميين للإبداع البيئي 2023

دبي - كتب محمد فتوح - عقدت جايكو مؤتمر ناجح في ووهو الصين ، ويعتبر الحدث الأخير لـ “مؤتمر جايكو العالمي للإبداع البيئي المشترك للمستخدمين 2023″، حيث وفر منصة لعشاق السيارات من جميع أنحاء العالم لعرض ومشاركة قصص استكشافهم مع جايكو .

تم إختتام المؤتمر بعد أربعة أيام ، تضمنت رحلة من اللعب بالتعديلات العابرة للحدود ، وعرض الأعاجيب التكنولوجية القوية إلى إثارة عاصفة من اتجاهات الطرق الوعرة الخضراء ، و بشهادة آلاف المستخدمين من أكثر من 30 دولة و منطقة، أطلقت جايكو باستمرار العنان لجينات الطرق الوعرة ، وكسرت الحدود ، واحتضنت المستخدمين وشاركت في الإبداع معهم نحو ابتكار بيئة جديدة للطرق الوعرة .

مؤتمر جايكو متنوع يعرض تحدي المألوف على الطرق الوعرة

الطرق الوعرة مسمى يطلق الكثير من المعاني منها الجبال الشاهقة والأنهار الشاسعة والتضاريس البرية الوعرة التي تثير الشعور بالخشونة والحرية والقوة ، و مع ظهور الجيل Z، يسعى عدد متزايد من الشباب إلى كسر حدود الحياة التقليدية، فقد تجاوزت القيادة على الطرق الوعرة حدودها التقليدية، وتحولت إلى أسلوب حياة يتميز بعدم القيود والتعبير الفردي وإثراء الذات.

خلال مؤتمر جايكو ، وجدت جايكو صدى عميق مع الدعوة إلى أسلوب حياة الجيل الشاب من النخب الحضرية. في معرض ” المنتجات البيئية للعلامة التجارية”، كما تم تصميم قسم خاص خارجي متنوع بمسمى “السيارة + الحياة” ، و قامت جايكو بكسر حدود الحياة على الطرق الوعرة ، حيث عرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة مثل الخيام وسترات العواصف وحقائب الجولف والمزيد، وأطلقت دون تحفظ شغف “الطرق الوعرة + الحياة” .

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جايكو المتفوقة بتكنولوجيا السيارات تشارك مستخدمين عالميين للإبداع البيئي 2023 في مؤتمر جايكو

أصبحت السيارة المعدلة رسمياً “J7” باللون الأحمر “نجماً” في منطقة معرض جايكو بأكملها ، قام المسؤولون في جايكو بترقية تفاصيل “J7” مثل شبكة الهواء ، والمصد الأمامي ، وحاجب الضوء ، وزخارف الجسم، ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية، وغيرها من تفاصيل J7، مما جعلها أكثر قوة وإبراز سحرها الجامح. لا تجسد سيارة “J7” المعدلة الشخصية والأسلوب الاستثنائيين للمستخدمين فحسب، بل إنها تلبي أيضاً تطلعاتهم الجامحة. سواء كنت تعبر عبر مسارات الغابة أو تستكشف مناظر طبيعية واسعة، فإنها تعد بتجربة استكشاف فريدة من نوعها وتجربة قيادة مثيرة.

التكنولوجيا الصديقة لبيئة الطرق الوعرة تخطت الكلاسيكية و أعادت تشكيل مشهد الطرق الوعرة في قمة متعة القيادة ، لترتكز على التكنولوجيا الهائلة في عصر السيارات الكهربائية والذكاء ، كما تضع الطرق الوعرة أهمية كبيرة على البراعة التكنولوجية والمنتجات . إن التجربة النهائية التي توفرها التكنولوجيا المبتكرة هي المكان الذي تكمن فيه قوة جايكو في تجاوز النمط الكلاسيكي .

خلال “يوم التكنولوجيا” في مؤتمر جايكو للإبداع المشترك البيئي للمستخدم، كشفت جايكو النقاب عن الجيل الثالث الجديد لمحرك هجين قابل للشحن PHEV، مما دفع بتطوير المنتجات الخضراء ووضع مسار منهجي وواضح منخفض الكربون. من خلال “الطرق الوعرة + التكنولوجيا الخضراء”، تلتزم جايكو بإعادة تشكيل مشهد سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة، وبناء رحلة خضراء فعالة لجميع السيناريوهات، عالية الكفاءة، وعالية الأداء للمستخدمين. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الذكية، فإن نظام ARDIS الذكي لجميع الطرق الفريد من نوعه من جايكو يشمل الغالبية العظمى من سيناريوهات القيادة التي يمكن للمرء أن يتخيلها. إنها ليست فقط أداة التنقل الأكثر راحة للنخب الحضرية، ولكنها أيضاً الرفيق المثالي لعبور الجبال والبحار .

مؤتمر جايكو يشارك مستخدمين عالميين للإبداع البيئي 2023

أشاد المستخدمون العالميون أثناء اختبار القيادة بعد عرض أداء عالي الجودة ، حيث خضعت تحفة جايكو الرائدة J8، التي ظهرت لأول مرة عالمياً في “معرض جنيف الدولي للسيارات”، إلى جانب الطراز الكلاسيكي J7، لاختبارات صارمة من المستخدمين العالميين ووسائل الإعلام خلال المؤتمر. من خلال جولات وسيناريوهات اختبار القيادة المتعددة، أظهرت جايكو أدائها القوي وأظهرت جاذبيتها الاستثنائية.

تم تصميم مكان اختبار القيادة في جايكو بدقة ليعكس السمات المزدوجة للعلامة التجارية المتمثلة في التنقل في المناطق الحضرية والمغامرة على الطرق الوعرة، مقسماً إلى منطقة اختبار القيادة Fantawild وأرض التخييم لتجربة أكثر ميلاً إلى المغامرة. تضمنت منطقة تجربة الطرق الوعرة في أرض التخييم العديد من مشاريع محاكاة لظروف الطرق المختلفة مثل المقاطع الهلالية عالية السرعة، والانحناءات على شكل حرف U، والمنحنيات على شكل حرف S، والمطبات الصغيرة، ومقاطع الأمواج المستمرة، والأقسام فائقة السرعة. سمح هذا الإعداد للمستخدمين بالانغماس في تصادم السرعة والعاطفة أثناء إجراء تقييم شامل لبراعة جايكو على الطرق الوعرة.

خلال جولات متتالية من اختبارات القيادة، حطمت جايكو الصور النمطية التقليدية التي تفيد بأن المركبات على الطرق الوعرة ليست متطورة أو عصرية أو ذكية. لم يحظ الأسلوب الاستثنائي والتعامل الفائق لسيارتي J7 وJ8 سوى بالثناء من سائقي الاختبار.

لم تشهد شعبية جايكو ارتباطاً بالمنتجات الاستثنائية فحسب، بل أيضًا إلى المساحة الخيالية اللامحدودة التي تقدمها لمستخدميها. تماشيًا مع موقع العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة في المناطق الحضرية .

قامت جايكو ببناء بيئة متنوعة لا حدود لها للطرق الوعرة تتمحور حول “السفر + الحياة”، وأكد Shawn Xu، الرئيس التنفيذي لشركة جايكو، خلال مؤتمر الإبداع المشترك البيئي للمستخدم، قائلاً: “نحن نطمح إلى التواصل مع المستخدمين بدءًا من السيارة، على سبيل المثال لا الحصر. إنه يمتد إلى نمط حياة يتسم بالمواقف ودوائر الترفيه الفردية”. وبموجب هذا التوجيه الاستراتيجي، تهدف جايكو إلى دمج دورة الحياة الكاملة للمستخدمين، وربط جميع أوجه حياة السيارة، وتنشيط بيئة جديدة للطرق الوعرة، وتقديم تجارب حياة أكثر ثراءً وخدمات ذات قيمة أعلى.

إسم جايكو يدمج بين العمران الحديث والطرق الوعرة

اسم جايكو مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية “Jäger” والكلمة الإنجليزية “Cool”، يجسد هذا الاندماج كلاً من الطرق الوعرة والعمران، بينما ينضح بأسلوب وجودة راقيين، تضفي مهمة استكشاف شجاعة ومثابرة لا تتزعزع ، و مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية “نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية”.

تعمل جايكو بجد على الابتكار والتفوق ، وتقود اتجاه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية الجديدة بفضل أداء الدفع الرباعي الاستثنائي، وميزات السلامة المذهلة، والتقنيات الذكية المتطورة. من خلال تمتعها بوراثة الفخامة التفصيلية، فهي تمزج بين حكمة وحرفية فرق التصميم الرئيسية من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، مما يضع معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.

ستعمل JAECOO في المستقبل بنشاط على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، والجمع بين القدرات على جميع الطرق مع حلول الطاقة الجديدة، وخلق أداء أكبر على الطرق الوعرة بأكثر كفاءة وصديقًا للبيئة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة عصرية .

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