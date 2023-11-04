أسعار سيارات إم جي تسجل زيادات جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وكيل سيارات إم جي في مصر، شركة المنصور للسيارات،عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، طرازات: "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة "إم جي hs".

بحسب قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

أسعار سيارات إم جي في مصر:

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.

أسعار سيارات إم جي 5:

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 5 تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالآتي:

إم جي 5 فئة classic أصبح سعرها 779990 جنيهًا.



إم جي 5 فئة comfort أصبح سعرها 819990 جنيهًا.



إم جي 5 فئة luxury أصبح سعرها 859990 جنيهًا.

أسعار سيارات إم جي 6:

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 6 تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالآتي:



إم جي 6 فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و59 ألفًا و990 جنيهًا.

إم جي 6 فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و84 ألفًا و990 جنيهًا.

أسعار سيارات إم جي +RX5:

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي RX5+ تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالآتي:

RX5+فئة COMFORT أصبح سعرها مليون و330 ألف جنيه.

RX5+ فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و390 ألف جنيه.

أسعار سيارات إم جي ZS:

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات، فإن السيارة إم جي ZS تتوافر حاليًّا بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالآتي:

إم جي ZS فئة classic غير متوافرة.

إم جي ZS فئة comfort أصبح سعرها 899990 جنيهًا.

إم جي ZS فئة comfort accessorized أصبح سعرها 919990 جنيهًا.

إم جي ZS فئة luxury أصبح سعرها 939990 جنيهًا.