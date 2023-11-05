هيونداي سوناتا 2024 بتغييرات ثورية على الشكل والقوة والأداء

دبي - كتب محمد فتوح - سيارة اليوم التي سنستعرضها معا هي هيونداي سوناتا موديل 2024 والمتوفرة بمعارض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل سيارات هيونداي في المنطقتين الغربية والجنوبية . على الرغم من أن سيارات الدفع الرباعي أصبحت الخيار الشائع، إلا أنه لا يزال هناك سيارات سيدان رائعة، ومنافسين جديرين لسيارة سوناتا . تتمتع SONATS بشخصية وميزات لكل دولار، ولا يمكن لبعض منافسيها أن يضاهيها تمامًا . – ويبدو أن هناك ما هو أكثر مما نتوقع في SONATS 2024 المحسنة

تصميم سوناتا 2024

حصلت SONATS على فيس ليفت هذا العام كموديل لعام 2024 ، وتبدو السيارة جميلة بالفعل ومتمتعه بتصميم راقي . الواجهة الأمامية تغيرت بالكامل تقريبا خاصة منظومة الإنارة الأمامية التي تحتل عرض واجهة السيارة بالكامل .

الأضواء الأمامية تبدو كما لو كانت مخفية وشبك التهوية وفتحات التهوية الأكبر كلها جديدة ، مع توفر حساسات أمامية. الجنوط مقاس 17 أو 18 أو 19 بوصة تختلف حسب الطراز ، و الأضواء الخلفية LED على شكل الحرف H وجناح جميل على صندوق الأمتعة الذكي وحساسات وكاميرا خلفية .

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مقصورة سوناتا 2024

أدخلت هيونداي تغييرات حاسمة على مقصورة SONATS موديل 2024 الداخلية والتي أصبحت تنعم بخطوط تصميم رياضية ، متسقة مع الشكل الخارجي ، مما يعطيها طابعا مستقبليا .المواد المستخدمة ممتازة .

تعد الشاشات الجديدة جزءًا من عملية إصلاح أكبر، مع فتحة تهوية طويلة مستطيلة الشكل تمتد عبر معظم لوحة القيادة، وعجلة قيادة جديدة ثلاثية الأضلاع، ويبرز ذراع نقل السرعات الآن من عمود التوجيه بدلاً من أن يعيش في الكونسول الوسطي. ومن أبرز التجهيزات عجلة قيادة ثلاثية ، وشاشة بانورامية منحنية تضم شاشة معلومات وشاشة عدادات، مقاس كل شاشة 12.3 بوصة .

تقنيات جديد لسوناتا 2024

تم إعادة ضبط نظام الصوت Bose الاختياري المكون من 12 مكبر صوت، كما أصبح تطبيق CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي – الذي كان متاحًا سابقًا فقط في طرازات SE التي لم تكن مجهزة بنظام الملاحة – متاحًا الآن في كل طراز 2024. تدعي هيونداي أيضًا أن سيارة سوناتا المحدثة هي السيارة الأولى في فئتها التي توفر صندوقًا يعمل بالطاقة.

خيارات التجهيز في سوناتا 2024

وفي الطراز الأول والثاني شاشة العدادات 4 بوصات ، كما يتوفر شاحن لاسلكي وفتحات تكييف خلفية وفتحة سقف بانورامية، وفي الطرازات الأعلى يتوفر مكيف إلكتروني بتحكم مستقل ومراية داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة محيطية ومقاعد جلد، وستائر جانبية وخلفية والستائر الخلفية كهربائية، ومقاعد أمامية مهواة ومدفأة . تعمل وحدة التحكم المركزية المعاد ترتيبها على نقل ناقل الحركة إلى عمود التوجيه

تجهيزات السلامة في سوناتا 2024

تملك هيونداي SONATS موديل 2024 مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة والأمان، أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع إنغلاق المكابح/،ونظام توزيع قوة المكابح، ونظام قياس ضغط الهواء في الإطارات،وحساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية، وبريك إلكتروني ومثبت سرعة،وفي الطرازات الأعلى وسائد ستائرية ونظام المساعدة للمناطق العمياء، ونظام تفادي الاصطدام وكاميرا 360 درجة .

محركات هيونداي سوناتا 2024

تعمل هيونداي SONATS موديل 2024 بالدفع الأمامي وبثلاثة محركات أربعة سلندر .

– المحرك الأول سعة 2.5 بقوة 194 حصان ، وعزم دوران 246 نيوتن-متر ، ومعه يعمل ناقل الي بثماني سرعات.

– المحرك الثاني مع الطراز إن لاين أربعة سلندر سعة 2.5 ليتر توربو يعطي قوة 290 حصان وعزم دوران 422 نيوتن-متر، ويعمل معه ناقل حركة آلي بثماني سرعات مزدوج القابض .

– المحرك الثالث أربعة سلندر هايبرد سعة 2.0 ليتر يولد قوة إجمالية 192 حصان، وعزم دوران 188 نيوتن-متر ، ومعه يعمل ناقل حركة آلي بست سرعات ، ونوع الوقود 91 .

طرازات وأسعار هيونداي سوناتا 2024 بالسعودية

تتوفر هيونداي SONATS موديل 2024 في معارض شركة الناغي هيونداي بسبعة طرازات

– الطراز الأول استاندر 2.5 سعره 103.385 ريال

– الطراز الثاني سمارت 2.5 سعره 113.753 ريال

– الطراز الثالث كمفورت 2.5 سعره 120.635 ريال

– الطراز الرابع بريميوم 2.5 سعره 142.485 ريال

– الطراز الخامس كمفورت إن لاين سعره 143.635 ريال

– الطراز السادس هايبرد 2.0 سعره 114.885 ريال

– الطراز السابع هايبرد سمارت 2.0 سعره 126.385 ريال

وهذه الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة ، والضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم

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