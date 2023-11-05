أغرب فيراري تيستاروسا في سيما 2023 بلمسات غاز مونكي

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة “غاز مونكي” Gas Monkey Garage عن سيارة فيراري تيستاروسا المثيرة للجدل مع بنائها الجديد ، وذلك في معرض SEMA 2023، ومن المؤكد أنها تيستاروسا ستثير غضب الكلاسيكيين . استنادًا إلى مقارنة بتستاروسا الأسطورية ، يشهد هذا التحويل الكهربائي بالكامل استبدال السيارة المسطحة 12 بحزمة بطارية ومحركات كهربائية، الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب المخلصين لمحركات الاحتراق .

فيراري تيستا – فكرة مذهلة

يشير المرآب الموجود في دالاس إليها باسم تيستا ويوصف بأنه “إعادة تفسير مذهلة” لسيارة تيستاروسا. قام Gas Monkey بخلع الزجاج الأمامي والسقف، مما أدى إلى إنشاء سيارة سريعة، تقريبًا مثل نسخة قديمة من فيراري SP1 أو SP2 .

بدلاً من طلاء روسو كورسا التقليدي، اختارت شركة Gas Monkey طلاءًا أبيض أحادي اللون، مع عجلات Vossen مطابقة ملفوفة بإطارات كونتيننتال. وتم تحديث عناصر الإضاءة، مع وجود شرائط إضاءة LED في الأمام والخلف.

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وبالمثل، فإن المصابيح الأمامية – الموجودة داخل المصابيح الأمامية المنبثقة الرائعة – تنبعث منها وهج أبيض بارد. يتم أيضًا إضاءة الخطوط الجانبية الشهيرة لـ تيستاروسا بإضاءة بيضاء ساطعة. تأتي الألوان الوحيدة الموجودة على الجزء الخارجي من شعارات Prancing Horse الموجودة على الرفارف وغطاء المحرك.

مقصورة تيستاروسا المعاد تصميمها

تم إعادة تصميم المقصورة الداخلية بالكامل وهي تتميز الآن بتصميم ثلاثي المقاعد مع وضع قيادة مركزي ، مثلما تجده في سيارة ماكلارين F1 أو GMA T.50. احتفظت Gas Monkey بعجلة القيادة وأدوات التحكم الأصلية ثلاثية الأضلاع، ولكن تم وضع هذه المكونات أمام شاشة الأدوات الرقمية.

لا توجد معلومات عن مقدار الطاقة التي تنتجها. حتى لو كان يقدم قوة أكبر من محرك تيستاروسا الأصلي سعة 4.9 لترًا ذو الاثني عشر أسطوانة، فإننا نخمن أن القليل من المتحمسين سيهتمون. تعتبر تيستاروسا سيارة سياحية كبيرة على نفس المنوال مثل812 Superfast التي تم إيقاف إنتاجها مؤخرًا .

آراء الجمهور في تجربة تيستا

على الرغم من أن الجدل ليس غريبًا على غاز مونكي، إلا أن ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي كانت أقل إيجابية. وكتب أحد المعلقين: “هذا فشل فادح”، بينما قال آخرإنها “بلا طعم” و”فرصة ضائعة”.

يمكن أن تعمل عمليات الترميم الكهربائية في ظروف معينة ، ولكن يصبح الأمر صعبًا عندما يقوم شخص ما بإخراج قطعة كلاسيكية عزيزة (ونادرة) مثل تيستاروسا. خلال فترة الإنتاج، تم إنتاج أقل من 10.000 نموذج، بما في ذلك الطرازين 512 TR وF512 M المحدثين.

ثم مرة أخرى، ماذا سيكون SEMA بدون بناء مثير للجدل؟ نود أن نرى ما إذا كان هناك أي شيء آخر يتفوق على هذا في عامل الصدمة، لكننا لا نرى حدوث ذلك. ومن المثير للاهتمام أن سيارة تيستاروسا لم يتم تقديمها أبدًا كسيارة مكشوفة، لكن بينينفارينا صنعت مجموعة منها لعملاء مميزين .

معرض سيما المثير للجدل

ماذا تعتقد؟ هل هي ضربة صائبة أم خطأ؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه. تمسكوا بخوذاتكم يا عشاق الحصان الجامح! من المقرر أن يجلب معرض SEMA 2023 القادم (31 أكتوبر – 3 نوفمبر) سيارة فيراري تيستاروسا التي تم استبدالها بالسيارات الكهربائية والتي قام منشئها ريتشارد رولينجز من شركة Gas Monkey Garage بتعميد تيستا.

التحول الصاعق لتيستاروسا

إن تيستاروسا الإطلاق، ولكنها أيضًا الرمز المثالي للثمانينيات. لقد ألهمت أجيالًا من المولفين .ولكن مهلاً، نحن الآن في بدايات العقد الثالث للألفية الثالثة ، وأصبح إجراء التحويلات الكهربائية إلى الكلاسيكيات (الحديثة) أمرًا ممكنًا. ومع ذلك، قبل أن تقول إن رولينغز، الذي كان نجم المسلسل التلفزيوني Fast N’Loud، دمر هذه الآلة الإيطالية عن طريق استبدال محركها 4.9 لتر المسطح 12 بمحرك كهربائي، علينا أن نأخذ في الاعتبار تاريخ هذا المثال بالتحديد.

حظوط تيستا السينمائية

إن سيارة تيستا – والتي تُترجم الآن على أنها “رأس” فقط، حيث أن كلمة تيستاروسا تعني “أحمر الشعر” – هي واحدة من خمس سيارات فيراري تيستاروسا الحمراء التي اشتراها رولينغز من مالوسك، أيرلندا في وقت سابق من هذا العام. تم استخدام جميع النماذج المقلدة كمركبات حيلة في فيلم الحركة لعام 2021 Infinite، الذي يقوم ببطولته مارك والبيرج، ولكن تبين أنها فاشلة.

وقد عانت كل سيارات الفيراري هذه من سوء معاملة خطيرة أثناء تصوير الفيلم، لذلك، بطريقة ما، ينقذ رولينغز هذه السيارة. حسنًا، لقد قام حتى بتغيير وضع السيارة الخارقة في هوليوود، حيث من الواضح أن اللون الأبيض اللامع لسيارة تيستا هو إيماءة من ميامي فايس – عجلات فوسن، التي زودت عجلات LC3-01 المزورة (وحدات أمامية / خلفية مقاس 19/20 بوصة) من السيارة حتى أن السيارة تسرد لونها مثل Miami White. ولا صلة لها شبها او استلهاما مع أي من سيارات تسلا .

التحول القسري لتيستاروسا من الغاز للكهرباء

تمت معالجة التحويل الكهربائي لـ Testa بواسطة Legacy EV. قام المتخصص الذي يتخذ من أريزونا مقراً له بإسقاط مجموعة نقل الحركة Cascadia Motion IDM-190 التي تبلغ قيمتها 15000 دولار إلى سيارة فيراري – بالمناسبة، فإن شراء Testarossa في حالة جيدة هذه الأيام سيكلفك حوالي 150000 دولار.

هذا الجهاز عبارة عن قطعة ثلاثة في واحد تجمع بين محرك كهربائي BorgWarner (300 حصان و368 رطل قدم/500 نيوتن متر) وناقل حركة أحادي النسبة (نسبة 8.28:1، وهو ما يفسر عزم دوران المحور البالغ 3.053 رطل قدم/4140 نيوتن متر) ) مع العاكس CM200.

للعلم، عندما تم طرح سيارة تيستاروسا في عام 1984، كان محركها ذو 12 أسطوانة سعة 4.9 لتر ينتج ما لا يقل عن 380 حصانًا و480 نيوتن متر من عزم الدوران. لذا فإن سيارة تيستاروسا التي تم استبدالها بالمركبة الكهربائية أقل قوة من السيارة الأصلية، ولكنها تحتوي على عزم دوران أكبر قليلاً، والأهم من ذلك، أنها توفر الأخير على الفور.

تعديلات تيستاروسا

تأتي القوة من 36 بطارية من نوع Kore Power، مقسمة إلى ثلاث علب. ويستقر معظمها في المكان الذي كان يوجد فيه خزان الوقود، مما يعني أن السيارة الخارقة تحافظ على توزيع وزنها الأصلي. نظرًا لأن عمر السيارة يزيد عن ثلاثة عقود، فقد كان لا بد أيضًا من تحديث بقية الأجزاء التقنية. ونحن ننظر إلى الأشياء الجيدة مثل كويلوفرات السباق القابلة للتعديل Bilstein AS2-R ومكابح بريمبو مقاس 15 بوصة.

كما هو موضح في العرض المصاحب للمشروع، فقد اختفى سقف سيارة تيستاروسا كوبيه. في الواقع، فإن تيستا تتميز بما يسميه Gas Monkey Garage بتصميم قطع مخصص، مع زجاج أمامي بنصف الحجم وممزق للغاية، وتم إعادة تصميم الجزء الخلفي من خلية الركاب إلى قضيب انقلاب. ونعم، أصبحت السيارة الإيطالية الغريبة الآن ذات مقعد واحد.

تحتوي الصفقة الحقيقية على إضاءة LED مستقبلية من XK Glow والتي لم يتم إعادة إنتاجها بالكامل في CGI. المصابيح الأمامية المنبثقة مفتوحة جزئيًا فقط، مما يكشف الضوء الأبيض الساطع، بينما تستوعب الدعامات الخلفية الآن أضواء حمراء طويلة ونحيفة. كيف سيكون بناء تيستا مع فيراري؟ يبدو أن رولينغز قد عمل على هذا أيضًا، أو على الأقل هذا ما فهمته من القميص الذي صنعه.

مشروعات بناء جديدة لفيراري 812

لدى Gas Monkey Garage مشروعان آخران في متجر SEMA 2023: إحياء فيراري 812 فائق السرعة وريستومود 1968 تشيفي C10 نظرًا لأننا نتحدث عن Gas Monkey Garage في SEMA 2023، فيجب أن تعلم أن الشركة قد أعدت تصميمين آخرين لحدث Las Vegas. الأولى هي سيارة فيراري 812 سوبرفاست ريتشارد رولينغز التي تم إخراجها من أحد مواقع المزاد. مع تعرض V12 Prancing Horse لأضرار جسيمة، كانت الخطة هي استثمار 40 ألف دولار في المشروع. ومع ذلك،

كما كشف رولينغز في مقطع فيديو سابق، فقد انتهى به الأمر إلى ضخ حوالي 200 ألف دولار في البناء. وعندما تفكر في أن هذا يشمل ألواح الجسم المصنوعة من ألياف الكربون من Creative Bespoke، يمكنك معرفة سبب ارتفاع التكاليف إلى هذا الحد.

شاحنة Chevy C10

لا تقلقوا، يا عشاق أمريكانا الكلاسيكية، فإن Gas Monkey Garage لديه ما يخبئه لكم أيضًا. وأنا أتحدث عن شاحنتها Chevy C10 لعام 1968، والتي يستوعب حجرة محركها الآن محرك V8 جيد من محركات السباق SDPC. في حين أن قلب فيراري كان في المنتصف، فإن هذا القسم من الشاحنة يتميز بفتحة ضخمة تكشف نظام التعليق الهوائي الذي يمكن أن يجعل الأمر برمته أقل بكثير من تيستا.

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