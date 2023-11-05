لاندروفر ديفيندر 90 بروتوتايب X بتجهيزات من ألياف الكربون

دبي - كتب محمد فتوح - قامت شركة Kahn Design ومقرها المملكة المتحدة، من خلال شركة Chelsea Truck Company، بتصميم لاندروفر ديفيندر 90 التي أطلق عليها اسم “بروتوتايب X . ويبدو موضوع تصميم لاندروفر جريئًا وعدوانيًا، ويذكرنا بفكرة منسوري عن سيارة الدفع الرباعي التي تسمى Defender Black Edition ديفيندر بلاك ايديشن .

لاندروفر ديفيندر النموذج X

النموذج الأولي X مغرم بشكل إيجابي باللون الأسود، حيث يمكن رؤيته من الأمام إلى الخلف ويظهر متوافقا مع مجموعة من العجلات المعدنية السوداء غير اللامعة مقاس 22 بوصة والملفوفة بإطارات عالية الأداء. كما تم دمج ألياف الكربون في التصميم، خاصة بالنسبة لغطاء المحرك ذو التهوية الواسعة والرفارف الأمامية والخلفية الواسعة.

بينما تقوم بعض المعدلات مثل Heritage بتحويل Defender 90 إلى سيارة مكشوفة ، احتفظت شركة Chelsea Truck Company بالسقف ولكنها أضافت درع سقف مزدوج مضاء بمصابيح LED وجناح سقف كبير على شكل حرف V. ومع ذلك، يمكن للشركة تركيب سقف بانورامي زجاجي أو أسود لامع كخيار إضافي.

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تجهيزات لاندروفر الاختيارية

عند الحديث عن الخيارات، يمكن للمشتري المحتمل إضافة ميزات مثل مصابيح الضباب، والمقاعد المدفأة، وشاشة رقمية تفاعلية، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن العلامة التجارية Kahn النصية الموجودة على غطاء المحرك ليست اختيارية.

مقصورة لاندروفر ديفيندر 90

لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول المقصورة الداخلية، لكن الشركة قالت إن المقصورة تم تشطيبها بجلد نباتي أزرق مستوحى من تيفاني.

كنموذج يعتمد على Defender 90 P400 ، ويتم تشغيل Prototype X بواسطة شاحن توربيني سعة 3.0 لتر سداسي الأسطوانات، يرسل 393 حصانًا إلى العجلات الأربع. يظل هذا العنصر من هذا التصميم دون تغيير تمامًا عن المخزون، مما يعني أنك ستدفع الكثير من المال مقابل الجماليات فقط.

يبلغ سعر سيار LANDROVR DEFENDER ديفيندر بروتوتايبX لعام 2022 104.990 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 127.886 دولارًا أمريكيًا ، و تجدر الإشارة إلى أن وحدة المقود الأيمن هذه هي لمرة واحدة مع 11000 ميل بالفعل على عداد المسافات قد قطعتها السيارة المعدلة . يقول الرئيس التنفيذي Afzal Kahn: “تشتهر شركة Chelsea Truck Company بالتصميم المبتكر الذي نقدمه إلى سيارات ديفيندرز في الماضي والحاضر”.

“مع هذه السيارة، نعرض جانبنا التجريبي من خلال تضمين بعض أحدث أعمالنا قيد التنفيذ، وأنها كسيارة شهيرة تمثل قيمة رائعة بسعر 105000 جنيه إسترليني.

لاندروفر ديفيندر بمواجهة المنافسين

سيارة LANDROVR DEFENDERعبارة عن سيارة دفع رباعي كبيرة مليئة بتقنيات الطرق الوعرة بحيث يمكنها التعامل مع كل المواقف المعاكسة التي يمكن تخيلها.و ستجعل البدائل مثل مرسيدس GLE أو فولفو XC90 تبدو ناعمة بالتأكيد بجانب مظهرها الخارجي القوي.لا يزال بإمكانها القيام بكل ما يمكن أن تفعله سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، ، وتعد خيارا ممتازا في القيادة اليومية، ، وقد فازت بجائزة أفضل سيارة دفع رباعي كبيرة في حفل توزيع جوائز carwow Car of the Year لعام 2021.

يمكنك رؤية سيارة LANDROVR DEFENDER الأصلية بوضوح في تصميم سيارة ديفندر الجديدة، وهذا هو الحال بشكل خاص في الجزء الخلفي، مع نهايته الخلفية المسطحة، والمكتملة بعجلة احتياطية وباب خلفي بمفصلات جانبية يفتح للخارج؛ وأضواء “جبال الألب” في السقف.

لاندروفر ديفيندر الأصلية

كما هو الحال مع النسخة الأصلية، يمكن الحصول على سيارة Land Rover Defender الجديدة في طراز 90 بثلاثة أبواب (وقاعدة عجلات قصيرة)، أو طراز 110 بخمسة أبواب أو طراز 130 الممتد بخمسة أبواب والذي يضيف 340 ملم أخرى من الطول. يمكنك تخصيص مظهر سيارتك الخاصة من خلال مجموعة من الملحقات الاختيارية التي تشمل كل شيء بدءًا من ألواح الهيكل الواقية وحتى مدخل الهواء المرتفع عند الخوض في المياه العميقة.

شخصية ديفيندر

التصميم الداخلي عبارة عن مزيج من التقليدي والحديث، مثل شقة عصرية في وسط المدينة تتميز بأعلى المواصفات التقنية والطوب المكشوف. يتم وضع المواد الناعمة جنبًا إلى جنب مع البراغي المكشوفة عمدًا وحصائر الأرضية المطاطية (على الرغم من أنه يمكنك الحصول على السجاد إذا أردت). تأتي كل سيارة ديفندر أيضًا بشاشة تعمل باللمس مقاس 11.4 بوصة مع Apple CarPlay وAndroid Auto.

توجد مساحة كافية تقريبًا في الجزء الخلفي من طراز 90 ذو الثلاثة أبواب للبالغين للجلوس بشكل مريح، ولكن مع وجود المقاعد في مكانها، لا يكاد يكون هناك أي مساحة لصندوق الأمتعة. إذا كنت تستخدم سيارة ديفندر بانتظام لتنقلات العائلة، فستحتاج إلى إحدى السيارات ذات الخمسة أبواب. يمكن أن تكون هذه بخمسة أو ستة أو سبعة أو، في حالة الـ 130، حتى ثمانية مقاعد.

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