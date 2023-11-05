فورد موستانج Vicious بقوة 1000 حصان إلى معرض SEMA بمظهر جديد

دبي - كتب محمد فتوح - عادت سيارة فورد موستانج Vicious Timeless Kustoms بعد توقف دام ثلاث سنوات في شكلها الجديد 2.0 إلى SEMA 2023، والآن تتميز سيارة فورد موستانج بوظيفة طلاء جديدة وتعديلات أخرى، وقد صدمتها شاحنة أثناء أحد أحداث الحجر الصحي المبحرة، والتي تلف الجانب الأيسر بأكمله، أدى هذا إلى الحاجة إلى الإصلاحات والتحول.

مواصفات ومميزات فورد موستانج Vicious المعدلة بقوة 1000 حصان

التكرار الجديد بعيد كل البعد عن مشروع رينج براذرز Convertible Restomod، ومع ذلك، فقد تمسكت بشكل وثيق بالسيارة التي ظهرت لأول مرة في معرض SEMA 2016 باعتبارها سيارة موستانج للمحترفين في نهاية المطاف، لقد تخلت عن وظيفة الطلاء الفضي غير اللامع القديم للحصول على لون أسود أكثر خفية مع خطوط فضية، وبدأت سيارة Vicious موستانج كنموذج أصلي عام 1965 – وتم تعديلها بشكل كبير بألواح هيكل مصنوعة يدويًا، تاركة الأعمدة A والغطاء كمكونات قليلة أخيرة من OEM للسيارة.

وتم بناء الهيكل من الألف إلى الياء على إطار فرعي أمامي من طراز Art Morrison مع نظام تعليق أمامي من طراز كورفيت C7، في الخلف، تحصل أيضًا على معالجة Art Morrison مع إعداد تعليق مستقل، وترس تفاضلي خلفي Dana، ونهاية خلفية 342 Suretrac، لمزيد من القوة، فهو يحتوي أيضًا على قفص كرومولي مكون من 14 نقطة.

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ولا يزال Vicious 2.0 يستخدم نفس محرك فورد Coyote V8 الذي كان يستخدمه في عام 2016، وينتج الآن 1003 حصانًا على العجلات، وذلك بفضل نظام تحريض القوة المركب الذي يستخدم توربو مزدوج بدقة 68 مم وشاحن Magnuson فائق سعة 1.8 لتر، النظام ليس عبارة عن مجموعة OEM مثل ما قدمته فورد في SEMA، لكنه ينجز المهمة بالتأكيد.

وللمساعدة في التعامل مع كل هذه القوة الحصانية، يأتي المحرك مع مجموعة أكمام Darton وتعديلات دعم أخرى مثل مجموعة Manely Performance الدوارة، ورؤوس أسطوانات GT350، ومجموعة صمامات Comp، وسلسلة توقيت معيارية لرياضة السيارات، وعادم بوصة مع زوج من كاتم الصوت Magnaflow، كما أنها تحتوي على مبردات داخلية مزدوجة، بالإضافة إلى أن المحرك مضبوط على E85، يتم إرسال كل هذه القوة إلى العجلات الخلفية من خلال قابض Centerforce وناقل حركة EMCO متسلسل بـ 6 سرعات مع مبدلات مجداف تسمح بتبديلات دواسة الوقود على نطاق واسع.

وتحتوي السيارة العضلية على مكابح بريمبو من السيراميك الكربوني وممتصات صدمات ثلاثية قابلة للتعديل من Ridetech، كما أن لديها عجلات Forgeline مقاس 19×11 في الأمام و19×14 ½ في الخلف، للمساعدة في وضع القوة على الأرض، تأتي موستانج مع إطارات Kumho 305/30/R19 Viper ACR في الأمام وإعداد 355/30R19 في الخلف.

وفي الختام، تم تشطيب المقصورة بأكملها باللون الأحمر وتحتوي على أجزاء ما بعد البيع، مثل مقاعد دلو Sparco Pro 2000 QRT ومجموعة كاملة من عناصر Motech، والتي تتضمن الحزام وأدوات التحكم وشاشة العرض، وعلى الرغم من أنك لا تستطيع أن تعيش أحلام Nic Cage Eleanor مع سيارة موستانج هذه، إلا أنها بناء قانوني ممتاز للشارع بشكل عام يمزج بين الشكل والوظيفة بشكل جيد، كل شيء يتناسب معًا بشكل جيد هنا، وللتعديلات غرضها الفريد.

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