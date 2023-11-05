إدارة المرور تحذر من مخاطر القيادة عكس الاتجاه

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دبي - كتب محمد فتوح - حذّرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر القيادة عكس الاتجاه؛ باعتبارها فعل متهور يعرّض مرتكبه والآخرين للحوادث الجسيمة. وقالت في تغريدة على حسابه في “إكس”، إن عكس اتجاه السير اختصاراً للوقت أو هروباً من الزحام فِعلٌ يُعرّض حياة السائق ومَن حوله للخطر.
والجدير بالذكر أن الإدارة أوضحت القيادة عكس اتجاه السير مخالف للأنظمة المرورية، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وأوضحت أن قيمة مخالفة عكس الطريق تبدأ من ٣٠٠٠ ألف ريال ولا تزيد عن ٦٠٠٠ ألف ريال.
أنظمة المرور لقيادة آمنة
وتأتي هذه التنبيهات ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات والتجاوزات ، وتهيب بالجميع للتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة .
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