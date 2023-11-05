إدارة المرور : ضرورة الالتزام بالمسار الخاص للدوران وعدم التجاوز

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دبي - كتب محمد فتوح - وأضاف في فيديوجراف توعوي عبر منصة (إكس) أن الالتزام بالمسار الخاص بالدوران، وعدم التجاوز، يسهمان في تنظيم الحركة على الطرق، ومرور المركبات بسلامة وأمان.
أنظمة المرور لقيادة آمنة
وتأتي هذه التنبيهات ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات والتجاوزات ، وتهيب بالجميع للتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام.
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