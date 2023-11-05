ليبرتي ووك ماكلارين 720S المدشنة في SEMA هي سيارة سباق خالصة

دبي - كتب محمد فتوح - تشتهر ليبرتي ووك في جميع أنحاء العالم بأطقمها ذات الجسم العريض الغريبة، وفي معرض SEMA 2023، حولت انتباهها إلى سيارة ماكلارين 720S.

تفاصيل الترقيات الجمالية لسيارة ليبرتي ووك ماكلارين 720S

نادراً ما تحتاج سيارات ماكلارين إلى تحسينات جمالية، لكن سيارة https://www.instagram.com/p/CzFfOAariIJ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5279404d-826d-443f-b39f-4eaae6ea2e23 تبدو أكثر عدوانية مع لمسة ليبرتي ووك، لن تبدو في غير مكانها على شبكة الانطلاق في مضمار السباق، وذلك بفضل مظهرها الذي يشبه سباق لومان، من المؤكد أن شارات Logitech تغذي هذا الأمر، لكنها بعيدة كل البعد عن الجانب الأكثر لفتًا للنظر في هذه السيارة.

وفي الأمام، تتلقى الواجهة الديناميكية الهوائية فاصلًا وجناحًا، بينما تحتوي الرفارف الأمامية الموسعة على فتحات تبريد جديدة، ظهر مستدير، والمزيد من المصدات الزائدة المثبتة بمسامير، وجناح كبير، وناشر جديد يكمل المظهر، ونظرًا لكونها بالفعل مركبة منخفضة الارتفاع في شكل قياسي، يدعي المصنعون أن هذه هي أول سيارة 720S في العالم تستخدم الإعداد “المعبأ في كيس”، قدم نظام Prazis Air Suspension مجموعة أدوات لضرب سيارة الماكلارين على الأرض.

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وجنوط روحانا رائعة وتناسب السيارة بشكل مثالي، تم طلاءها باللون الرمادي الداكن لتتناسب مع غلاف الفينيل Super Gloss Metallic Tungsten Gray (إضافة PPF جديدة من Inozetek)، وهي تخفي مساميك الفرامل، والتي تم تشطيبها باللون الأزرق الساطع، وتم تطبيق هذا اللون في جميع أنحاء السيارة كلون مميز ويعمل بشكل جيد مع اللون الرمادي الرزين.

ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كان محرك V8 سعة 4.0 لتر قد تلقى أي ترقيات – وليس أنه يحتاج إلى أي ترقيات، كمعيار قياسي، تنتج هذه المطحنة ذات التوربو المزدوج قوة هائلة تبلغ 710 حصانًا، مما يدفعها إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.8 ثانية، ولا توجد لقطات داخلية، لذلك نفترض أن 720S تحتفظ بمخزونها الداخلي، ربما تم تصميم المقصورة الداخلية بواسطة قسم العمليات الخاصة في ماكلارين، والذي سيفعل أي شيء لإرضاء العميل.

وبشكل عام، فإن الأجواء تذكرنا بسيارة 720S EVO GT3، التي ينوي صانع السيارات دخولها ضمن فئة LMGT3 الجديدة، توقف إنتاج طراز 720S في وقت سابق من هذا العام، واستبدلته الشركة بطراز 750S، وهو في الأساس نسخة محدثة بشكل كبير من طراز 720S.

وفي الختام، نحن مندهشون من أن ليبرتي ووك لم تقرر أن تبني بنيتها على طراز 750S، ولكن ربما يكون من الصعب الحصول على واحدة منها، ومع ذلك، يجب على محبي ما بعد البيع التحلي بالصبر، حيث نتوقع تمامًا رؤية مجموعات الجسم العريض للطراز الجديد في الأشهر المقبلة.

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