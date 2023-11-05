دبي - كتب محمد فتوح - ظهرت سيارة إكسيد بمظهرها المبهر وسط السيارات المشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي أقيم مؤخرا ، و تم الكشف فيها عن إكسيد RX 2.0 الجديدة بكل ميزاتها الاستثنائية الحديثة ، وتشكل السيارة الجديدة إضافة رائعة إلى مجموعة سيارات إكسيد التي ظهرت هذا العام، وأبهرت الجميع لما تتمتع به من ميزات تصميمية مستقبلية وتقنية عصرية ، مما أهلها لنيل العديد من الجوائز ، كجائزة التصميم الدولية الذهبية ، لتتصدر التصنيف كأيقونة حقيقية ترمز للفخامة والجمال بكل المعاني والرفاهية .

إكسيد تكشف عن 2.0 RX المستقبلية الفاخرة

الكلمة الإفتتاحية للمعرض قدمها الرئيس التنفيذي لشركة إكسيد انترناشيونال ، السيد / شاو كين ، الذي أشار إلى الفلسفة الحقيقية التي تقوم عليها إكسيد كعلامة تجارية تتمحور حول التطوير والإكتشاف. كما نوه إلى أن ” سيارة إكسيد في جوهرها طورت لاختراق الحدود والمسافات والاندفاع بروح الاستكشاف وخوض التحديات بشكل دائم نحو المزيد ، وأن روح الاستكشاف هي حمضنا النووي الذي يدفعنا نحو بلوغ غايات وآفاق جديدة ، وطرح منتجات أكثر تطورا . ”

سيارة إكسيد نجحت في التوسع في ثمانية أسواق مختلفة حول العالم ، ولم تكتف فقط بهذا، بل تمكنت من تحقيق الريادة الاستثنائية بصورة لا نظير لها. وهذا التوسع المستمر قد استفاد منه ما يقارب من 180 ألف مستخدم على النطاق العالمي. كما تعدى الإلتزام بمثل هذا التوسع نطاق إنتاج السيارات، ووضع ضمن أولوياته إيصال خبرة تتخطى السيارة نفسها .

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” إستطاعت إكسيد أن تخلق لنفسها إسما وهوية تجارية تقوم على التميز المستمر والخبرات الريادية. ” بهذا علق السيد / شين ، مضيفا بأن ” هدفنا الآن يتمحور حول تزويد عملائنا بالسيارات المتقدمة تقنيا والآمنة، وتقديم العلامة التجارية وحصيلة من الخبرات المتميزة من خلال امتلاك مثل هذه السيارات. ”

كبير المصممين في شركة إكسيد انترناشيونال ، السيد/ بيتر جون ماتكن ، عندما ألقى الضوء على الميزات الجمالية التي يتمتع بها تصميم سيارة إكسيد RX والتقنية الكامنة خلفها. ومن تلك الميزات، الأضواء الأمامية التي تشبه الرمز ∑ على سبيل المثال لا الحصر. كل هذه الميزات وهذه الفلسفة الحديثة على صعيد التصميم أكسبت سيارة إكسيد RX الميدالية الذهبية التي منحت لها من قبل معهد التصميم الدولي للعام 2023. هذا التصميم الذي نجح في تحقيق معادلة صعبة من خلال الجمع بين التألق والتسارع السلس ومقاومة الرياح المتدنية، والتي مكنتها من أن تميز نفسها عن بقية السيارات الرياضية المتعددة الأغراض الأخرى .

إكسيد تحرص على توفير كافة التقنيات الفاخرة في RX الجديدة

الشركة حرصت على تزويد سيارة إكسيد RX بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال السيارات، بما في ذلك نظام التعليق الخاص بنظام الكبت المستمر، ونظام ” الرياضة الخارق ” ونظام التشخيص من هوندا وأكيورا. ونظام التعليق الخاص بنظام الكبت الذكي – والذي جرى تركيبه من أجل قيادة أكثر متعة – قصد من ورائه تحسين السرعة والانطلاق والسماح للسيارة بالتكيف مع أية طرق صعبة والإبقاء على سلاسة القيادة وراحتها. وبالنسبة لنظام ” الرياضة الخارق ” الذي جرى إدخاله في السيارة فقد قصد منه تحويل كبينة القيادة إلى مكان شخصي وهادئ، والسماح لنظام التشخيص من هوندا وأكيورا بالتحكم بالقيادة الدقيقة على الطريق .

أشار السيد / ماتكن إلى أنه مع نظام الكبت الذكي من أجل قيادة أكثر متعة، بات بإمكان مستخدمي السيارة الاستمتاع بمستوى راحة أفضل بنسبة 36%. وسواء كانوا في حالة القيادة أو التوقف أو أية وضعية أخرى، فسوف يحسون بفارق كبير في الأداء بفضل امتصاص الصدمات الناجمة عن المطبات وإعطاء طابع أكثر راحة حتى على الطرق الأكثر وعورة ، نظام آخر من الأنظمة التي ميزت سيارات إكسيد RX، وهو نظام التحكم الذكي بالدفع الرباعي، والذي يحتوي على سبعة أوضاع، والمناسب للطرق الوعرة وجميع خيارات القيادة، وذلك بفضل المحرك الجبار ذو الـ 265 حصانا، والذي جعل السيارة تحقق تسارعا من 0 – 100 كلم/ ساعة خلال 7.9 ثانية فقط .

إكسيد RX الجديدة بمميزات أمان وقوة مناسبة للطرق الوعرة

بالنسبة لعامل الأمان ، فإنه ذا أهمية بالغة بالنسبة للسيارة في جميع أجزائها، إذ تضم سيارة إكسيد RX ثماني وسائد هوائية مع 21 نظاما متقدما لمساعدة السائق على تكوين صورة بانورامية شاملة بزاوية 540 درجة تشمل جميع المساحات المحيطة به، بما في ذلك النقاط الخفية .

لم تركز سيارة إكسيد على النواحي المتعلقة بالأداء فقط، بل قدمت ميزات متطورة على صعيد الراحة؛ كمفتاح بطاقة الأمان وأنظمة تعطير السيارة والتكييف الهوائي العمودي المستقل والمقاعد الفخمة القابلة للتعديل لستة أوضاع ونظام التحكم بالجير الجيبي، ونظام سوني للصوت ذي الـ 14 مكبرا ومساند الرأس، والتي يمكنها كلها أن تعزز من متعة القيادة وراحة السائق .

جدير بالذكر أن كل توسع حققته إكسيد في أسواق الشرق الأوسط تم بالشراكة مع شركة سنابل الحديثة للسيارات، والتي تعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد يوسف ناغي، والموزع الحصري لسيارات إكسيد في المملكة العربية السعودية، وقد ترجم هذا التوسع على شكل نمو سريع في المبيعات، الأمر الذي يؤكد على التزام الشركة بالبقاء مع عملائها في المنطقة، وتقديم كل ما هو متطور لهم، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا محليا وإقليميا.

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