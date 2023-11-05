فولفو EM90 الكهربائية بالكامل يُشوق لها كـ ميني فان فائقة الفخامة

دبي - كتب محمد فتوح - قبل الكشف عنها الوشيك في 12 نوفمبر، أصدرت فولفو إعلانًا تشويقيًا لسيارة EM90 الكهربائية بالكامل، وهي أول ميني فان للعلامة التجارية السويدية على الإطلاق.

ما الذي نعرفه عن فولفو EM90 الكهربائية بالكامل

يتم وصف السيارة الكهربائية الفاخرة بأنها غرفة معيشة إسكندنافية، مع مواد فاخرة أنيقة ومقاعد صالة فاخرة مع وسائد خالية من الجاذبية، ستشعر الأجزاء الداخلية الفسيحة بالفعل بمزيد من الجاذبية بفضل فتحة السقف البانورامية الكبيرة التي تسمح بتدفق الضوء الطبيعي إلى المقصورة.

إن EM90 لا يقتصر فقط على حشر الركاب في مكان ما، تحتوي السيارة على ستة مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، ويستفيد جميع الركاب من ميزات الترفيه وتعزيز الراحة، يستفيد ركاب الصف الثاني من وظائف التدليك والتدفئة والتهوية، يتم التحكم في ذلك عبر شاشة تعمل باللمس على سطح خشبي أنيق.

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وعند الحديث عن الصف الثاني، يتم التعامل مع الركاب الجالسين هناك بمقاعد صالة ذات هيكل من سبع طبقات وطبقات تخميد توفر الراحة والدعم، وغالبًا ما يتم نسيان ركاب الصف الثالث، لكن الأبواب المنزلقة كبيرة الحجم تمكن الأفراد الجالسين في الخلف من الدخول والخروج من السيارة بسهولة.

ويعد التصميم الاسكندنافي موضوعًا شائعًا في جميع أنحاء المقصورة، لكن فولفو قامت أيضًا بدمج عناصر التصميم الفني الآسيوي لخلق بيئة متطورة وحديثة وبسيطة، تعمل الألواح الخشبية ذات الإضاءة الخلفية مع كريستال Orrefors، الذي يظهر على ذراع ناقل الحركة، ويمكن العثور على هذه اللمسة الأنيقة أيضًا في موديلات فولفو الحالية الراقية مثل XC90 المتميزة دائمًا والموديلات المستقبلية التي تستغرق وقتًا طويلاً للوصول، مثل EX90.

وقالت صوفي لي، رئيسة قسم التصميم في فولفو في شنغهاي: “عند تصميم EM90، ركزنا على إنشاء غرفة من الراحة الشخصية وتجربة تؤكد على السفر بأناقة وأناقة”، “عند تصميم المقصورة الداخلية لسيارة EM90، ركزنا على سيارة تعمل بشكل جيد عندما تكون في طريقك للعمل كما عندما تسافر مع عائلتك، لقد كانت هذه مهمة مثيرة لفريق التصميم بأكمله”.

وسيتم إطلاق EM90 الكهربائية بالكامل في الصين في الأيام المقبلة، ستبدأ الطلبات المسبقة للميني فان الكهربائية في 12 نوفمبر، ونتوقع أن يتجه المستهلكون الصينيون الأثرياء إلى سيارة EM90، حيث تحظى سيارات الميني فان الفاخرة (مثل لكزس LM الجديدة) بشعبية كبيرة في المنطقة.

وبفضل الصور المسربة، أصبحنا نعرف بالفعل كيف ستبدو EM90 الكهربائية بالكامل، إنها تحمل تشابهًا مذهلاً مع زيكر 009، وهي ميني فان فاخرة تبلغ قوتها 536 حصانًا وتعد بمدى يزيد عن 500 ميل، زيكر هي شركة فاخرة تابعة لشركة جيلي، شركة صناعة السيارات الصينية التي تمتلك شركتي فولفو ولوتس، من الآمن أن نفترض أن EM90 يشارك منصته مع 009، لأن هذا من شأنه أن يخفض التكاليف.

وفي الختام، هل سيتم بيعه في أمريكا؟ نحن لسنا متأكدين جدا، يميل المستهلكون الأثرياء الذين لديهم عائلات كبيرة إلى اختيار سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، من المرجح أن يختار أولئك الموجودون في السوق للحصول على منتج كهربائي متطور من العلامة التجارية السويدية طراز EX90، الذي يعد بالتميز – عند وصوله.

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