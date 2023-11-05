أودي توسع اشتراكات ميزات حسب الطلب اعتباراً من عام 2024

دبي - كتب محمد فتوح - تدرس أودي تقديم ميزات حسب الطلب لخط سياراتها القادم، مثل A4 الجديدة، وهذا وفقًا لأوليفر هوفمان، رئيس قسم التطوير الفني، الذي قال إن أودي تريد تزويد العملاء بالقدرة على إضافة ميزات على أساس مخصص، “مع جيلنا القادم من الهندسة الإلكترونية، سنقدم المزيد من العروض “للعمل حسب الطلب”، وسترون عامًا بعد عام أننا سنقدم وظائف جديدة في السيارات”.

كل ما ترغب في معرفته عن اشتراكات ميزات حسب الطلب من أودي

في حين أن ردود الفعل على اشتراكات السيارات كانت سلبية إلى حد كبير، فقد بحث العديد من صانعي السيارات في هذه الفكرة وقاموا بتنفيذها في أسواق محددة، إنه مصدر دخل قوي للمصنعين، لكن هوفمان يصر على أن أودي تستجيب لطلب العملاء، وقال: “قبل بضع سنوات، كانت هناك أفكار لتوليد المزيد من الإيرادات من وظائف الرقمنة مقارنة ببيع السيارات”.

ولدى بالفعل ميزات الاشتراك عند الطلب في نماذج محددة، وفقًا لموقع الشركة المحلي الذي يتعامل مع العملاء، يمكن تجهيز طرازي أودي A3 وS3 2022-2023 بحزمة ملاحة محسنة مقابل 80 دولارًا شهريًا (300 ريال) أو 800 دولارًا سنويًا (3,000 ريال)، مقابل 85 دولارًا شهريًا (318 ريال) (أو 850 دولارًا سنويًا (3,187 ريال)، يمكن للعملاء الوصول عند الطلب إلى نظام الملاحة باستخدام أودي Connect Plus، على الرغم من أن هذا يقتصر على A4 وA5 وQ5 موديلات 2021-2023.

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ومن غير الواضح ما هي الميزات التي سيتم إضافتها إلى سيارة أودي A4 الكهربائية بالكامل القادمة، لكن هوفمان قال إنها خطوة كبيرة للشركة، “أعتقد أن هناك طلبًا من العميل لجلب وظائف جديدة في السيارة، وهذا يمثل مجمع أرباح بالنسبة لنا – لكننا لا نرى مجمعات الإيرادات هذه مع هذا النوع من الوظائف”.

ويعد هذا اتجاهًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لشركة أودي، خاصة وأن العلامة التجارية المنافسة بي إم دبليو قررت إلغاء ميزات الاشتراك القائمة على الأجهزة، في ذلك الوقت، قالت بي إم دبليو إن القرار كان بسبب عدم فهم العملاء، ولكن من يريد أن يدفع مقابل وظائف مثل تدفئة المقاعد في سيارة فاخرة؟

وعلى الرغم من هذا الفشل الأخير، فإن رئيس التطوير الفني في أودي مقتنع بأن الوظيفة عند الطلب ستكون “طبيعية تمامًا في المستقبل”، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا المسعى سيكون ناجحاً بالنسبة لأودي، ولكن الخبرة – وتردد العملاء – تبين لنا أن ذلك غير مرجح.

وفي الختام، كما ذكرنا، سيتم تقديم اشتراكات ميزات حسب الطلب أولاً في الطرازات الجديدة مثل A4 إي ترون الكهربائية بالكامل، يُشاع أن السيارة الكهربائية ستصل في نهاية العام المقبل، وستعتمد على منصة Premium Platform Electric وستوفر ما يصل إلى 510 حصانًا في شكل S4.

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