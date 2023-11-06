10 سيارات يابانية تمنحك الموثوقية والرفاهية وبسعر مشجع

دبي - كتب محمد فتوح - مع اكتساب شركات صناعة السيارات اليابانية شعبية كبيرة في أمريكا وموثوقية أعلى ، يبدو أنها لم تتخلص من وصمة العار التي توصف بأنها “سيارة رخيصة الثمن”. إذا أخبرت معظم الناس أنك تقود سيارة يابانية، فإن العديد منهم بقليل من الموثوقية سوف يستحضرون صور سيارة تويوتا كورولا باللون البيج أو سيارة هوندا سيفيك مصحوبة ببعض تلطخات الطلاء .

كيف تغيرت الموثوقية بالشركات اليابانية

في الثمانينيات، كانت وصمة السعر المنخفض تتناسب بشكل مباشر مع الجودة والميزات، لكن كل شيء تغير في التسعينيات عندما أطلقت الشركات الثلاث الكبرى من اليابان علاماتها التجارية الفاخرة . إن أفضل ما استطاعت اليابان هندسته كان يهدد أفضل ما قدمه الألمان للمشترين بنصف السعر تقريبًا.

الموثوقية بالسيارات اليابانية في مواجهة الألمان

وبالتقدم سريعًا إلى العصر الحالي، قامت أكيورا وإنفينيتي، وبالطبع لكزس، ببناء وبيع سيارات فاخرة منافسة لألمانيا منذ أول سيارات سيدان فاخرة في التسعينيات ، وكان أكبر جذب للمشترين دائمًا هو أسعارها المنخفضة مقارنة بالخيارات الأوروبية في فئتها، وموثوقيتها شبه الأسطورية.

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السيارات الفاخرة والموثوقية الأعلى

ومع ظهور شركات صناعة السيارات الفاخرة اليابانية، إلى جانب حاجة الجميع للحصول على أحدث وأروع السيارات، ظهر سوق صحي للسيارات المستعملة مكتظ بالسيارات الفاخرة من الدرجة الأولى التي كانت على أحدث طراز قبل عدة سنوات فقط. نظرًا لموثوقيتها الشهيرة وجودة تصنيعها، لا يزال الكثير من سيارات السيدان الفاخرة هذه تتمتع بالكثير من الحياة والقيادة الممتعة لتقدمها. لذا، إذا كنت تتوق إلى سيارة فاخرة موثوقة ومريحة ، فإليك بعض سيارات السيدان اليابانية التي يمكنك إلقاء نظرة عليها والتي لن تكلفك الكثير من المال.

( أثناء تجميع هذه المقالة، قمنا بمراجعة المعلومات المتعلقة بموثوقية السيارة وصيانتها وتسعيرها من مصادر مثل JD Power وKelley Blue Book وEdmunds وRepairPal وCarEdge وConsumer Reports لتزويدك بأحدث المعلومات وأكثرها دقة. مع ملاحظة أننا قمنا بتصنيف النماذج التالية على أساس الأقل موثوقية إلى الأكثر موثوقية.)

10 – تويوتا سنشري1997 ( درجة الموثوقية 70/ 100 )

باعتبارها مثالاً للفخامة اليابانية على العجلات الأربع، تعد سيارة تويوتا سينشري واحدة من أفخم السيارات التي خرجت من اليابان على الإطلاق. تم تصميم تويوتا سينشري وهندستها وبناؤها مع أخذ الأثرياء اليابانيين في الاعتبار، فهي ليست مجرد أعجوبة هندسية ولكنها أيضًا عرض للحرفية اليابانية. مدعومًا بمحرك V-12 الياباني الوحيد الذي تم إنتاجه بكميات كبيرة، حرصت تويوتا على التأكد من أن أي شخص يقود سائقًا في القرن سيحصل فقط على الأفضل.

بقدر ما تذهب المشكلات الشائعة، فإن سيارة تويوتا سينشري موثوقة تمامًا مثل سيارة هايلكس في الخدمة الزراعية. نظرًا لكونها رمزًا للمكانة في وطنها الأم، فقد تأكدت تويوتا من موثوقيتها أيضًا، لأنه ليس من الجيد أبدًا أن يجد أحد كبار الشخصيات اليابانية عالقًا على جانب الطريق. ترتبط معظم المخاوف المتعلقة بالسينيوري بالتآكل والاستهلاك، مثل تدهور تنجيدها الصوفي ومشكلات المفاتيح الكهربائية العشوائية،

تمامًا مثل أي سيارة أخرى في عصرها. نظرًا لأنه تم بناء حوالي 9500 وحدة فقط، ومعظم المبيعات محلية، فإن بعض قطع الغيار مثل أختام الزيت والحشيات وعناصر الصيانة الأخرى يمكن أن تشكل تحديًا للمصدر.

9 – أكيورا لينجد كوبيه 1993 – الموثوقية ( 75 / 100 )

في أوائل التسعينيات، كان السباق على التفوق في أمريكا بين العلامات التجارية اليابانية الراقية التي تم تشكيلها حديثًا متقاربًا. ولكن عند مقارنة الطرازات التي أطلقها كل صانع سيارات في تلك الفترة، تبرز أكيورا ليجند، حيث يتم تقديمها في أشكال سيدان وكوبيه. تتميز سيارة Legend Coupe بالكماليات التي لا تزال غير شائعة بصراحة اليوم، مثل الأبواب ذات الإغلاق الناعم وعجلة القيادة القابلة للإمالة آليًا والتلسكوبية، وهي سيارة فاخرة حقيقية بأسلوب هيكل منسي منذ زمن طويل.

على الرغم من أن Legend كانت السيارة الرائدة لشركة Acura في التسعينيات، إلا أن جذورها ترجع إلى شركة Honda ، التي تعتبر على نطاق واسع شركة هندسية بقدر ما هي شركة مصنعة للسيارات. ومع ذلك، فمن المعروف أن أداء السيارة الكوبيه الفاخرة الكبيرة لا تشوبه شائبة، على الرغم من مرور 30 عامًا على طرحها لأول مرة. عمليات الاستدعاء الوحيدة هي بسبب الامتثال للوائح الطرق السريعة وإضعاف الأضواء الخارجية، وهي صيانة وقائية أكثر من كونها أسبابًا للقلق.

8 – أكورا TL 2014 – الموثوقية ( 80 / 100 )

لقد كانت أكيورا في لعبة السيارات الفاخرة منذ فترة طويلة مثل لكزس، ويعد حجمها المتوسط TL بمثابة تذكير بإنجازاتها حتى الآن. إن المزج بين أضداد الفخامة والرياضة هو دائمًا نزهة على حبل مشدود، ومع ذلك فإن أكيورا تظهر نهجًا متوازنًا لهذا الأمر في TL. تستقبلك سيارة Acura TL، التي ترتدي هيكلًا محجوزًا، بجلد راقي على جميع أسطحها التي تعمل باللمس والتي تتميز بخياطة متباينة ومزينة بزخارف من الألومنيوم.

7 – أكورا TLX 2016 – الموثوقية ( 85 / 100 )

مصداقية مع عدم وجود عيوب كبيرة يمكن الحديث عنها، أثبتت Acura TL أنها مصممة بشكل جيد وحصلت على الموثوقية وآراء المستهلكين. كانت جميع عمليات الاستدعاء الثلاثة مرتبطة بالوسادة الهوائية وهي مشكلة معروفة. بشكل عام، تعتبر أكيورا TL سيارة سيدان فاخرة رائعة لا تتفاخر بقدراتها.

من البداية حلت TLX محل TSX المدمج وTL متوسط الحجم. يوفر طراز TLX الجديد لعام 2015 مجموعة واسعة من الخيارات التي كان يغطيها سابقًا نموذجان فرديان. في حين أن مهمتها الموجزة قد تكون مدمرة، إلا أن TLX تمكنت من التوفيق بين مهامها بشكل معقول بما فيه الكفاية .

من المؤكد أن تصميمها الداخلي الجديد يُظهر ميلاً نحو الفخامة، حيث يمزج بين اللمسات الخشبية المطلية بعمق في لوحة اندفاعة متدفقة، مُدمجة بقطع من قطع الألومنيوم. وكل شيء آخر مغطى بالجلد الأنيق بالطبع. على الرغم من أن Acura TLX كان لها نصيبها من المشكلات في عامها الأول من طرحها، إلا أنه بحلول عامها الثاني من الإنتاج، تم حل العديد من مخاوفها في العام الأول. تصاحب التقييمات المرضية أيضًا متوسط نفقات الصيانة المعقولة بشكل استثنائي لـ TLX على مدار العام.

6 – لكزس GS350 2014 – الموثوقية ( 85 / 100 )

لا تزال لكزس GS ، التي تقع تحت سيارة LS الرائدة، تقدم مجموعة كبيرة من التطور والميزات . على الرغم من وجود بعض المواد البلاستيكية حول الجزء الداخلي للسيارة، إلا أن معظمها مؤثث بمزيج أنيق من الجلد عالي الجودة والخشب مع لمسات من الألومنيوم المصقول. بالتأكيد طريقة رائعة للترحيب بك في سيارة سيدان فاخرة. وللتأكيد على جودتها المتميزة، يمكن اختيار لكزس مع نظام الصوت Mark Levinson الخاص بشركة صناعة السيارات.

مصداقية

إن سجل لكزس فيما يتعلق بالمتانة ممتاز. دليل على جودة البناء الاستثنائية. مع الاستبدال الاحترازي لمضخة الوقود باعتباره العيب الوحيد في سجلات GS350 النظيفة، فإنه يتوافق مع معيار الموثوقية الخاص بشركة صناعة السيارات اليابانية. وبمثل هذا السعر الجذاب، إلى جانب السمعة الممتازة للعلامة التجارية من حيث الجودة وطول العمر، فمن السهل رؤية عرض القيمة للكزس GS.

5 – لكزس IS300 2002 – الموثوقية ( 90 / 100 )

تقف سيارة لكزس IS300 بالمنافسة وجهاً لوجه مع سلسلة BMW 3 في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واتبعت صيغة السيارة البافارية الشهيرة . سيارة سيدان رياضية فاخرة للمبتدئين، تستخدم نفس تصميم المحرك الأمامي والدفع الخلفي. لاستكمال لمساتها الرياضية والفخامة، أطلقت لكزس طراز Sportcross في عام 2002 لإضافة المزيد من التطبيق العملي إلى سيارة السيدان الرياضية الفاخرة المدمجة. وبعيدًا عن الجلد التقليدي، تم تغطية IS300 بمفروشات من مادة الكانتارا، وفي السنوات الأخيرة تم تضمين الجلد كخيار.

حصلت سيارة لكزس هذه على نتائج مذهلة في اختبارات المستهلك والموثوقية المستقلة، وهي ليست فقط ممتعة في القيادة وعملية، ولكنها أيضًا تذهب لأبعد من ذلك ! على الرغم من أن هذه السيارة الرياضية الفاخرة لديها استدعاء واحد، إلا أنها ليست كارثية وهي تتوافق فقط مع معايير سلامة المركبات الفيدرالية فيما يتعلق بالرؤية على الطريق. إجمالاً، تعتبر IS300 سيارة متفوقة تغطي جميع أسس الفخامة والرياضة والعملية والموثوقية.

4 – إنفينيتي G 37 سيدان 2010 – الموثوقية ( 92 / 100 )

من المؤكد أنها سيارة سيدان رياضية فاخرة أكثر من كونها سيارة لوكس كروزر، فإن الجيل الثاني من سيارة السيدان G يوفر تجربة عالية الجودة تستحق مكانتها كسيارة فاخرة. سيارة للسائق بدلاً من سيارة للسائق ، توازن G37 بين الرياضة والرفاهية التي تنافس أفضل ما في ألمانيا. تم تزويد سيارة G37 بمواد عالية الجودة، مثل التنجيد الجلدي المرن، واختيار زخارف من الألومنيوم أو الخشب، وهي لا تغيرك كثيرًا في قسم التحسين. تتوفر أيضًا ميزات مساعدة السائق والسلامة، كما أن نظام التعليق الخاص بها مركب بقدر ما يوفر قيادة مريحة.

في حين تم الإبلاغ عن بعض الشكاوى المتعلقة بالجودة الداخلية، إلا أنها قليلة ومتباعدة. لقد تم ضبط منصة G37 وتعديلها بأكثر من طريقة على مر السنين، ومع ذلك لا تزال تحصل على درجات موثوقية عالية. بفضل مظهرها الجميل، ومقصورتها الداخلية الأنيقة والمريحة، ناهيك عن ديناميكيات القيادة الرياضية، وعدم التحدث عن أي مشاكل مثيرة للقلق، يمكن أن تكون إنفينيتي G37 مناسبة لأموالك.

3 – لكزس LS 400 1990 – الموثوقية ( 92 / 100 )

كونها السيارة التي أطلقت علامة لكزس التجارية، كان لدى LS400 الكثير من الاهتمام حول كيفية استلامها وقت إصدارها. وإذا كان ذلك قد أثبت أي شيء، فهو التزام العلامة التجارية بالفخامة وجودة البناء. استهدف الجيل الأول من سيارة LS بشكل مباشر سيارة مرسيدس بنز الفئة S، حيث استحوذ على أكثر من جزء من مبيعات السيارات الفاخرة الألمانية.

يقولون أن الدليل موجود في الحلوى، لكن في هذه الحالة، الدليل هو LS400 نفسها. مع وجود الكثير منها لا يزال على الطريق اليوم، وتعتبر قراءة عداد المسافات نصف مليون ميل أمرًا سهلاً، فإن الجيل الأول من LS ليس فقط معيارًا للفخامة ولكن للموثوقية أيضًا. مع عدم وجود أي ضرر في المعركة تقريبًا بالنسبة لعمرها، ومعروف عنها بإفراط في الهندسة، يبدو أن لكزس LS400 تمثل صفقة رائعة مع التنازلات أو أوجه القصور.

2 – انفينيتي Q45 2002 – الموثوقية ( 95 / 100 )

تعتبر إنفينيتي Q45، التي طغت عليها موديلات لكزس وأكورا، مفاجأة كبيرة. حتى بين معاصريها في قطاع السيارات الفاخرة، توفر إنفينيتي تجربة قيادة ممتعة نسبيًا لمنافسيها . المقاعد مبطنة بجلد عالي الجودة، وعلى الرغم من أن لوحة العدادات قد تُتهم بأنها بسيطة، إلا أنها محملة بتكنولوجيا بديهية ومزينة بقطع من الخشب الحقيقي. مدفوعة بمحرك V-6 بقوة 340 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 5 سرعات، فإن إنفينيتي سريعة جدًا أيضًا.

بعد أن تجاوز عمرها 20 عامًا، أثبتت سيارة إنفينيتي Q45 لعام 2002 أنها قوية ويمكن الاعتماد عليها مثل منافستها لكزس. من خلال إظهار الهندسة الفعالة، حصلت Q45 على تقييمات مرضية في كل مكان، بل وتتفوق على شقيقتها الأصغر G37 في تقييمات الموثوقية. الفخامة والقوة والجودة الاستثنائية كلها سمات مقنعة تقول إن الطراز Q45 المسن قد يكون بديلاً يساوي قيمة منافسيه الأكثر شعبية.

1 – لكزس LS 430 2001 – الموثوقية ( 98 / 100 )

بناءً على نجاح LS400 الذي أطلق العلامة التجارية، فمن غير المستغرب أن يتم تجهيز LS430 بشكل أفضل لمشتري السيارات الفاخرة الأكثر تميزًا. تم تحديثها بمزيد من التكنولوجيا والراحة، وتم إعادة تعريف النكهة اليابانية للفخامة من خلال LS430. توفر LS430 مساحة أكبر للأرجل في الخلف مقارنة بما يعادلها من مرسيدس.

مع انخفاض معامل السحب وثلاثة خيارات تعليق مختلفة للاختيار من بينها، توفر LS الأحدث أيضًا تجربة قيادة أكثر عزلة. يتم تطبيق التكنولوجيا الرائدة على طراز لكزس من خلال العديد من ميزات مساعدة السائق والسلامة. هل تقول سيارة تويوتا سينشري ذات المقود الأيسر؟ ونحن نعتقد ذلك أيضا.

شهادة على جودة بناء لكزس، حصلت LS430 على درجة شبه مثالية في جميع الجوانب في معظم الاختبارات المستقلة. إذا كان هذا لا يتحدث عن لكزس بدرجة كافية، فنحن لا نعرف ماذا يفعل. صُممت مثل الدبابة، مع تقنية فخمة الى أبعد مدى ، ولا تزال ذات صلة، وتصميم بسيط، وكلها تضيف إلى هذه السيارة قيمة ممتدة وعمرا أطول

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