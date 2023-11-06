فيراري سكاجيليتي 612 تتحول الى TR500 بمعرض سيما

دبي - كتب محمد فتوح - تعد سيارة فيراري سكاجيليتي 612 Scaglietti واحدة من سيارات فيراري الأقل إمتاعًا من الناحية الجمالية ، ولكن أحد المصممين المخصصين أعطى سكاجيليتي السيارة السياحية الكبرى فرصة جديدة للحياة من خلال تصنيع هيكل جديد تمامًا مستوحى من الطراز القديم.

فيراري سكاجيليتي 612 تتحول الى تيبيستا

أطلق على اسم السيارة التي أعيد بناؤها اسم تيبيستا 612 – 612 TR Teppista، وهي تبدو وكأنها إعادة إنتاج حديثة لسيارة 500 TR الرائعة من أواخر الخمسينيات.

لقد انتهى هيكل السيارة الضخم المصمم من قبل بينيننفارينا Pininfarina في مكانه، شكل منحوت وحسي يمزج أسلوب المدرسة القديمة مع اللمسات الحديثة. يتعارض الناشر مع الخطوط الكلاسيكية، لكنه يعمل بطريقة ما، خاصة أن تيبيستا Teppista لديها تنانير جانبية بارزة متطابقة الألوان مع أنابيب عادم مدمجة. في الخلف، يوجد ناشر هواء بارز وجناح خلفي كبير الحجم.

قوة سكاجيليتي تيبيستا 612

البقايا الوحيدة من الأسس 612 هي المصابيح الخلفية المستديرة، وبالطبع محرك V12 سعة 5.7 لتر. أنتج هذا المحرك الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي 533 حصانًا و434 رطلًا من عزم الدوران عندما يكون جديدًا.

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ونتيجة لذلك، يمكن لسيارة فيراري الكبيرة أن تنطلق بسرعة 62 ميلاً في الساعة خلال أربع ثوانٍ وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 199 ميلاً في الساعة. نحن نعتقد أن Teppista أسرع، ولكن قد ترغب في اصطحاب زوج من النظارات الواقية معك إذا كنت تخطط لاستخدام عداد السرعة بالكامل.

سكاجيليتي تيبيستا 612 بتصميم خارجي مختلف

يذكرنا طراز السيارة السريعة بسيارة فيراري مونزا SP1 ، وهي بعيدة كل البعد عن سيارة 612 سكاجيليتي، التي تشغل مكانها حاليًا سيارة 812 سوبرفاست التي ستغادر قريبًا . قال الرجل الذي يقف وراء التصميم، إنه فكر في بناء هذه السيارة لسنوات عديدة. “لقد فعلنا ذلك أخيرًا ، وها هي النتائج تتحدث عن نفسها.” في حين تم إعادة صياغة الجزء الخارجي بالكامل، تم الاحتفاظ بالمقصورة الداخلية لـ 612.

م إعادة تزيين المقصورة بجلد أزرق زاهي مع لمسات صفراء. هذه ليست المرة الأولي ل Slang500 في SEMA. في السابق، عرض المُصنع المخصص تصميمات مذهلة تعتمد على طرازات مرسيدس وبورش الكلاسيكية. قامت شركته، S-Klub LA، بتصنيع نسخ طبق الأصل مذهلة من سيارة مرسيدس بنز300 SL Gullwing الشهيرة – بعضها مدعوم بمحركات تسلا Model 3 – والعديد من سيارات P المختلفة للمشترين الأثرياء ذوي الأذواق الانتقائية.

الاحتفاظ بمحررك V12 مع تيبيستا 612

عادة لا يكون الناس لطيفين جدًا مع أولئك الذين يذبحون سيارات فيراري، ولكن هذا بناء ممتاز يحتفل بشكل فريد بتراث الشركة. نعم، لن تنال إعجاب المتشددين تعصبا لفيراري أبدًا، ولكنها ممتعة ومُصممة وفقًا لأعلى المعايير. نشعر بالارتياح أيضًا لأنه تم الاحتفاظ بمحرك فيراري V12 الأصلي ولم يتم استبداله بمحرك كهربائي.

نأمل أن نتعلم المزيد عن عملية البناء والعمل الجاد لتحويل 612 Scaglietti إلى 612 TR Teppista الفريدة من نوعها قريبًا.

فيراري سكاجيليتي 612 الأصلية

هي سيارة تنفيذية 2+2 كوبيه جراند تورير تم تصنيعها بواسطة شركة تصنيع السيارات الإيطالية فيراري بين عامي 2004 و2010. وقد تم تصميمها لتحل محل الأصغر 456 ؛ حجمها الأكبر يجعلها سيارة ذات 4 مقاعد مع مساحة كافية في المقاعد الخلفية للبالغين. يشيد التصميم،وخاصة الجوانب الكبيرة والمصابيح الأمامية،بالطراز 375 ملم الذي تم تصنيعه في عام 1954 والذي طلبه المخرج روبرتو روسيليني لزوجته إنجريد بيرجمان .

مواصفات سكاجيليتي الأصلية

وتعتبر 612 ثاني سيارة فيراري مصنوعة بالكامل من الألومنيوم ، بعد أن كانت الأولى 360 مودينا . إطارها الفضائي ، الذي تم تصنيعه بالتعاون مع Alcoa ، مصنوع من سحب ومسبوكات المواد، ثم يتم لحام جسم الألومنيوم. شكل هيكل السيارة 612 أساس السيارة السياحية الكبرى 599 GTشترك 612 Scaglietti في محركها مع 575 Superamerica – على الرغم من اقتراح الاسم بأنه محرك V12 سعة ستة لترات فإن الإزاحة في الواقع تبلغ 5748 سم مكعب (5.7 لتر).

يتمتع المحرك بنسبة ضغط تبلغ 11:1 ويمكّن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كم / ساعة (199 ميلاً في الساعة) ويسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 4 ثوانٍ. [1]

انتاج فيراري سكاجيليتي

تم إنتاج هيكل 612 في مصنع Carrozzeria Scaglietti التابع لشركة فيراري، وهو المنزل السابق لشركة تصنيع هياكل السيارات التي تحمل الاسم نفسه للسيارة في مودينا ، إيطاليا. تم نقلها بعد ذلك إلى مصنع فيراري الموجود في مارانيلو حيث تم تركيب محرك V12 بالإضافة إلى التصميم الداخلي. تم إنتاج إجمالي 3025 سيارة، منها 199 فقط مجهزة بصندوق تروس يدوي.

مسيرة فيراري سكاجيليتي 612

في عام 2007، أعلنت فيراري عن توفر علبة التروس الروبوتية SuperFast (F1) وسقف زجاجي كهربائي ملون جديد يمكن تلوينه وتفتيحه بضغطة زر واحدة لسيارة 612. في أوائل عام 2008، في معرض جنيف للسيارات، كشفت فيراري عن السيارة كان برنامج التخصيص الفردي (OTO) وبعد ذلك 612 متاحًا فقط من خلال عملية الطلب الخاصة هذه. أخذ برنامج OTO كتالوج الخيارات في إطار برنامج Carrozzeria Scaglietti الحالي خطوة إلى الأمام.

اختار العملاء مجموعة واسعة من الخيارات المصنعهة يدويا بدءًا من العينات الجلدية وحتى مساميك الفرامل وكل شيء بينهما. وعلى الرغم من إطلاق برنامج OTO على سيارة 612 سكاجليتي، إلا أنه تم توسيعه ليشمل مجموعة فيراري بأكملها فيما بعد . تم استبدال فيراري 612 بفيراري FF في عام 2011.