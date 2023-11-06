تعرف على تجهيزات فورد F-150 سيارة الشرطة الأمريكية 2024

دبي - كتب محمد فتوح - يستعد الإصدار الأخير من فورد F-150 لمهام الشرطة حيث أصبحت بنوك طلبات الأسطول لـ 2024 F-150 Police Responder مفتوحة الآن – متابعة لسابقتها التي تم تقديمها في عام 2021 . تستمر سيارة البيك اب ذات الحجم الكامل في دعم فورد باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات الشرطة في الولايات المتحدة.

تجهيزات F-150 Police Responder 2024

وتستفيد سيارة Ford اف 150 Police Responder الجديدة من الميزات القياسية الجديدة، بما في ذلك أجهزة استشعار معلومات النقطة العمياء، وشاشة وسطية مقاس 12 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 12 بوصة، وعجلات فولاذية مقاس 18 بوصة. تم أيضًا تحديث حزمة التكنولوجيا المساعدة للسائق، مما يوفر وظائف مثل تخفيف الاصطدام ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من تغيير المسار، من بين وظائف أخرى.

تقنيات F-150 Police Responder

هناك أيضًا ميزات قياسية جديدة جاهزة للعمليات الشرطية. يقوم نظام تنبيه محيط الشرطة تلقائيًا بتأمين السيارة والضابط عند اكتشاف تهديدات محتملة. وفي الوقت نفسه، يتيح نظام Police Engine Idle للضباط الخروج من السيارة بالمفتاح دون فقدان الطاقة بسبب الأضواء وصفارات الإنذار. تم تجهيز اف 150Police أيضًا بوضع Police Dark Mode، والذي، كما يوحي الاسم، يطفئ الإضاءة الداخلية ويخفف الأضواء العنقودية أثناء المراقبة.

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تحديثات Ford F-150 Police Responder

تشمل الميزات القياسية الجديدة الأخرى حل التعقيم الساخن الإضافي ونظام Ford Pro Upfit Integration (UIS). يعمل الأول على زيادة درجات الحرارة الداخلية مؤقتًا فوق 133 درجة فهرنهايت لتقليل تركيز الفيروس، بينما يُقال إن الأخير يسهل عملية التركيب والتحكم القابل للبرمجة.

فيما يتعلق بالخيارات، تقدم فورد لوحة تثبيت للكونسول الأمامي ومحتوى اختياريًا مثبتًا في Troy Design and Manufacturing (TDM)، بما في ذلك مجموعة إعداد المصابيح الموضعية والمصابيح الموضعية وقفل الباب الخلفي غير القابل للتشغيل والمقبض وأدوات التحكم في النوافذ.

لم يتم تضمين أي تفاصيل حول نظام نقل الحركة، لكن الطراز السابق كان مزودًا بمحرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر تم ضبطه ليولد قوة 400 حصان و500 رطل قدم من عزم الدوران. بالنسبة لأولئك الذين قد يفضلون أسطول الشرطة المكهرب، تقدم فورد أيضًا سيارة الخدمة الخاصة اف 150 Lightning Pro SSV . يجب أن تكون SSV قادرة على اللحاق بالعدائين بتسارع يمكن أن يصل إلى 60 ميلاً في الساعة من حالة التوقف التام في أربع ثوانٍ فقط.

الإصدار السابق من Ford F-150 Police Responder

لا تزال شاحنة فورد اف 150 Police Responder الجديدة كليًا لعام 2021 هي شاحنة البيك أب الوحيدة المصنفة للمطاردة في السوق. والآن، بفضل الرؤى السريعة التي يقدمها متخصصو إنفاذ القانون، تم تعزيز اف 150 إلى درجة أعلى من الأداء في الشوارع والقدرة على الطرق الوعرة.

إطارات جديدة ل F-150 كسيارة مطاردات

مع متطلبات تطبيق القانون، الإطارات القياسية لن تفي بالغرض، ولذلك تسمح إطارات الشرطة الجديدة المخصصة لجميع التضاريس بقدرات استثنائية على الطرق الوعرة وتحسين الأداء على السرعة القصوى على الطرق لسيارة Ford اف 150 Police Responder لعام 2021.

من الآمن أن تُترك منفردًا

مزايا فورد F-15 البوليسية

تتيح ميزة Police Engine Idle الجديدة والمتوفرة إمكانية التباطؤ الآمن. فهو يمنع قيادة سيارة فورد اف 150 Police Responder لعام 2021 ما لم يكن هناك مفتاح معتمد وسهل . تسمح الدرج العلوي العالمي الموجود في لوحة 2021 اف 150 Police Responder بتركيب أجهزة ما بعد البيع بسهولة. ويشمل ذلك الأضواء وأجهزة الراديو ومعدات الرادار.

مواصفات F-15 القاسية

سيارات الشرطة الأكثر مبيعًا في أمريكا تجتمع مع سلسلة F، الشاحنات الأكثر مبيعًا في أمريكا. فورد F-150 المُعاد تصميمها أكثر صرامة من أي وقت مضى… مع هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم عالي القوة، ومن الدرجة العسكرية، وتم اختباره تحت ظروف قاسية جدا. الاطار الفولاذي عالي القوة. لذلك، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أن اف 150 جاهزة تمامًا لتلبية المتطلبات اليومية لاستخدام الشرطة.

تصميم F-150 الخاص جدا لمهمات الشرطة

تم تصميم سيارة الشرطة اف 150 على طراز Ford Interceptor . حيث تم تجهيز شاحنة الشرطة ا بمعدات إنفاذ القانون الأساسية. تسمح السيارة الأساسية ذات الكابينة المزدوجة القوية والقادرة بالاستجابة السريعة والتعامل الدقيق مما يوفر السلامة للركاب وأفراد الجمهور.

معدلات سرعة وتسارع F-150

السرعة القصوى الجديدة للشاحنة البالغة 120 ميلاً في الساعة، أي بزيادة قدرها 15 ميلاً في الساعة. أظهرت اختبارات إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن طراز 2021 اف 150 Police Responder يقطع مسافة ربع ميل في 14.4 ثانية فقط، أي أسرع بثانية كاملة من طراز 2020 وأسرع بـ 0.4 ثانية من أقرب منافس.

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