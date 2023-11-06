شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات السيارات الكهربائية يهبط بحجم الاستثمارات في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد سنوات من ضخ الأموال والاستثمارات في سوق السيارات الكهربائية، تواجه شركة "تسلا" وغيرها من شركات صناعة السيارات الكبرى معضلة جديدة تتمثل في سؤال: ما الذي يجب فعله عندما يتراجع الطلب؟، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز".

أضافت الصحيفة اليابانية أنه على الرغم من توسع سوق السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية إلا أنه قد تباطأت وتيرة النمو بشكل كبير. ونتيجة لذلك، فإن شركة تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية في العالم وشركات صناعة السيارات القديمة التي كانت تنفق بسرعات فائقة لبناء أعمالها في مجال السيارات الكهربائية تتخذ الآن نهجا أكثر حذراً تجاه تلك الاستثمارات.

تحديات التضخم

التزمت الشركات بشكل جماعي بحوالي 100 مليار دولار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية لتصنيع سيارات كهربائية لا تجتذب المشترين الأثرياء فحسب بل أيضًا جذب للسوق الشامل. لكن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يجعل شراء السيارات الكهربائية أمرًا صعبًا بالنسبة للمستهلكيين العاديين، مما يعني أنه من الصعب على صانعي السيارات الكهربائية تحقيق قفزة في أعمالهم.

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات السيارات إنهم قلقون من وصول السوق لحالة تشبع أو إلى الحد الأقصى، بحيث لا يكون هناك تنامي واضح في عدد المستهلكين.

ديون تعرقل مشتريات المستهلكين

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال تصريحات حول نتائج الربع الثالث يوم 18 أكتوبر: "يعيش عدد كبير من الأشخاص وفق رواتبهم ولهذا مع تضاعف الديون من ديون بطاقات الائتمان وديون الرهن العقاري علينا أن نجعل سياراتنا أقل تكلفة".

ويبدأ سعر سيارة شركة "فورد" فورد إف -150 لايتيننيج بحوالي 50 ألف دولار، قبل الإعفاءات الضريبية الفيدرالية البالغة 7500 دولار، بينما يبدأ الطراز الأساسي الذي يعمل بالبنزين بأقل من 37000 دولار. ويبدأ سعر سيارة شيفروليه بليزر من "جنرال موتورز" بحوالي 37 ألف دولار لكن النسخة الكهربائية تكلف ما لا يقل عن 56 ألف دولار قبل الإعفاءات الضريبية.

البطاريات أكثر تكلفة من محركات الاحتراق

تعد البطاريات التي تشغل المركبات الكهربائية أكثر تكلفة من محركات الاحتراق الداخلي، وسوف يستغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى على الأقل قبل أن تصبح هذه الأسعار قابلة للمقارنة، وفقًا لبحث لشبكة بلومبرج بي إن إي إف، وهذا يجعل من الصعب حتى على شركة تسلا، شركة صناعة السيارات الأمريكية الوحيدة التي لديها أعمال مربحة في مجال السيارات الكهربائية، أن تجعل سياراتها أرخص.

خفض أسعار السيارات الكهربائية

خفضت تسلا الأسعار بشكل كبير هذا العام، بما يصل إلى 30% في بعض الحالات لحماية حجم مبيعاتها مما دفع الآخرين إلى محاولة مواكبة ذلك.

في سبتمبر بلغ متوسط السعر المدفوع للسيارة الكهربائية في الولايات المتحدة 50683 دولارًا بانخفاض من 52212 دولارًا في أغسطس وأقل بكثير من 65000 دولار التي فرضتها الشركات قبل عام.

وانخفض هامش الربح الإجمالي للسيارات الكهربائية إلى 16.3% في هذا الربع وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

توسعات معلقة

وقال ماسك إنه قد يؤجل خططًا لإنشاء مصنع جديد بقيمة مليار دولار في المكسيك وهو تحول صارخ عما تحدث به في مارس عندما تفاخر بمعدل نمو العام الماضي بنسبة 50٪.

أجلت شركة جنرال موتورز خططها لتوسيع إنتاج شاحناتها الصغيرة الكهربائية في مصنع بضواحي ديترويت.

وكان من المفترض أن يبدأ هذا المصنع، الواقع في بلدة أوريون، في تصنيع النسخة الكهربائية من سيارتي البيك أب شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا في العام المقبل.

والآن لن يبدأ الأمر حتى أواخر عام 2025 وستقوم جنرال موتورز بتصنيع الشاحنتين إلى جانب سيارتها الكهربائية هامر في مصنع في ديترويت، لكن الشركة قالت إنها لن توسع الإنتاج حتى تحصل على قراءة أفضل للطلب على السيارات الكهربائية. وقالت فورد بالفعل إنها ستؤجل 12 مليار دولار من استثماراتها المخططة البالغة 15 مليار دولار في مجال السيارات الكهربائية.

تباطؤ عالمي

ويؤثر تباطؤ وتيرة تسليم السيارات الكهربائية أيضًا على عدد من شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى بما في ذلك مجموعة "مرسيدس بنز" وشركة "فولفو" للسيارات السويدية ويمتد ذلك إلى سلسلة توريد قطع غيار السيارات حيث أعرب تشانج سيل لي المدير المالي لشركة "إل جي إنريجي سولوشنز" لصناعة بطاريات الليثيوم أيون عن أسفه لانخفاض توقعات المبيعات في العام المقبل.

آلام متزايدة

من المؤكد أنه لا يوجد دليل حتى الآن على انهيار فعلي في السوق. ولا تزال مبيعات السيارات الكهربائية تنمو على الرغم من توسع حجمها بنسبة 6٪ فقط على التوالي في الربع الثالث بعد قفزة بنسبة 14٪ في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 50% تقريبًا في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي وفي غضون عامين، ضاعفت السيارات التي تعمل بالبطاريات حصتها في السوق في ولاية كاليفورنيا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لكن وتيرة النمو آخذة في الانخفاض.