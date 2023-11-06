فورد شيلبي F 250 سوبر باجا 2023 تحصل على ترقيات تعزز قدراتها في الطرق الوعرة

دبي - كتب محمد فتوح - يعد غياب رام 2500 الاختبارية عن معرض SEMA أمرًا جيدًا حيث لا يزال عشاق الشاحنات يعاملون بإدخالات مثيرة مثل فورد شيلبي F 250 سوبر باجا 2023، ومع تحسينات الأداء، هذا هو أقرب ما يمكن أن نحصل عليه لنسخة رابتور من F 250.

مواصفات ومميزات فورد شيلبي F 250 سوبر باجا 2023

باعتباره نموذجًا يحمل شارة باجا، يعد التعليق أحد أهم ميزاته، قام فريق تطوير مركبات الأداء في Fox Factory بتصميم نظام تعليق جديد يزيد من ارتفاع الركوب باستخدام نظام رفع BDS مخصص، ويوفر المزيد من السفر، ويحسن التعامل مع الطرق الوعرة، بالمقارنة مع سابقتها التي تم طرحها في عام 2021، يحتوي الجيل الجديد من سوبر باجا على مجموعة أكبر من العجلات المعدنية مقاس 20 بوصة ولكنها لا تزال مغلفة بإطارات BFGoodrich مقاس 37 بوصة.

وتحصل الواجهة الأمامية على شبكة جديدة تشبه رابتور مع علامة نصية تقول “شيلبي”، يوجد فوقه مباشرة غطاء محرك يعمل بتحريض الهواء مع فتحة تهوية، بينما يوجد أسفله مصد فولاذي مطلي بالبودرة، موجود أيضًا في الخلف، هناك أيضًا إضاءة LED، ومصدات مطلية، ودرجات طاقة XL مع منزلقات وأضواء صخرية، وأطراف عادم مطلية بالمسحوق، من بين أشياء أخرى.

إعلان

وفي الداخل، تتميز المقصورة بأجزاء حصرية من شيلبي F 250 سوبر باجا مثل أغطية المقاعد الجلدية الكاملة، واللهجات، ولمسات ألياف الكربون المخصصة، وسجاد الأرضية المطرز، يأتي كل مثال مع شارات شيلبي سوبر باجا ولوحة CSM المتسلسلة، علاوة على ذلك، فإن فورد سوبر Duty هي أول سيارة بيك أب في الولايات المتحدة توفر إمكانية 5G Wi-Fi.

وتأتي البيك أب مزودة بمحرك توربيني Power Stroke سعة 6.7 لتر، يولد قوة 475 حصانًا و1050 رطلًا من عزم الدوران، يتم إرسال القوة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي TorqShift بـ 10 سرعات، وتقدم شيلبي أمريكان 300 نموذج فقط بسعر يبدأ من 154,995 دولارًا (581,000 ريال)، بما في ذلك الطراز الذي تعتمد عليه، Lariat Ultimate 4×4 F 250، وهذا يزيد بمقدار 50 وحدة عن سابقتها وأكثر تكلفة بـ 25,000 دولار (93,750 ريال)

وفي الختام، قال غاري باترسون، رئيس شركة شيلبي أمريكان: “تعد سيارة فورد شيلبي F 250 سوبر باجا واحدة من أكثر المركبات شعبية في تشكيلة شيلبي منذ أن قدمناها في عام 2021″، وأضاف: “أدت الدروس المستفادة من خلال الاختبارات القاسية على الطرق الوعرة والطرق الوعرة إلى ظهور مركبة مزدوجة الغرض يمكنها التغلب على المهام التي تتطلب أقصى قدرة قطر ومن ثم تقديم مغامرة جادة على الطرق الوعرة، تتمتع شيلبي F 250 سوبر باجا 2023 بالقدرات المتوقعة من بيك أب صغيرة ترتدي علامتنا التجارية الأسطورية”.

شاهد أيضاً:

تعرف على تجهيزات فورد F-150 سيارة الشرطة الأمريكية 2024

فورد موستانج Vicious بقوة 1000 حصان إلى معرض SEMA بمظهر جديد